В Пхенчхан едет 169 наших спортсменов

25 Янв. 2018 2018-01-26T01:06:30+03:00

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Министр спорта Павел Колобков и первый вице-президент ОКР Станислава Поздняков рассказали журналистам сколько российских атлетов будут участвовать в Олимпийских играх, и почему Россия не объявляла бойкот.

Встреча прошла с журналистами прошла практически набегу - в холле Олимпийского комитета России. И так же на бегу два именитых в прошлом фехтовальщика парировали выпады. Итоги противостояния с МОК неутешительны: на Олимпиаду едут 169 спортсменов, хотя лицензий у нас больше двухсот. Но места тех лидеров, вроде Антона Шипулина, Сергея Устюгова и Виктора Ана решено не отдавать более слабым спортсменам. В то же время если те спортсмены, что получили приглашения от МОК, откажутся от них и не поедут на Игры-2018, тоже найдут понимание у МОК и ОКР.

- Многие критерии комиссии МОК мы увидели только сегодня, - заявил Павел Колобков, и было видно, насколько эти критерии стали для него неожиданностью. Кроме того, министр спорта дал понять, что нас ждет еще многие встречи с МОК, и пройдут они в суде. Первые иски в гражданский арбитраж уже поступили, но комментировать ход заседаний Колобков обещал только после первых результатов.

Так же министр рассказал, что для тех, кто не получил приглашения от МОК, будут проведены свои соревнования. «С приглашением иностранцев», - зачем-то подчеркнул Колобков. Но видимо «дополнительные соревнования» - это прежде всего возможность поддержать спортсменов, в том числе и финансово.

- Рассматривался ли вариант бойкота? - напоследок спросили спортивных чиновников.

- Бойкот - кране непродуктивная мера, - заявил Поздняков. И еще раз заявил, что каждый спортсмен сам вправе решать, ехать ему на Олимпийские игры в этой ситуации, или нет. Поддержку от ОКР и Минспорта получат и те и другие.

ВОТ ПОЛНЫЙ СПИСОК АТЛЕТОВ

— биатлон: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева;

— бобслей и скелетон: Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Владислав Марченков, Руслан Самитов, Юрий Селихов, Алексей Стульнев, Никита Трегубов, Юлия Беломестных, Анастасия Кочержова, Александра Родионова, Надежда Сергеева;

— горные лыжи: Александр Андриенко, Павел Трихичев, Александр Хорошилов, Анастасия Силантьева, Екатерина Ткаченко;

— кёрлинг: Александр Крушельницкий, Галина Арсенькина, Анастасия Брызгалова, Ульяна Васильева, Юлия Гузиева, Виктория Моисеева, Юлия Портунова;

— конькобежный спорт: Сергей Трофимов, Наталья Воронина, Ангелина Голикова, Ольга Граф;

— лыжное двоеборье: Эрнест Яхин;

— лыжные гонки: Александр Большунов, Алексей Виценко, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Александр Панжинский, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова;

— прыжки на лыжах с трамплина: Евгений Климов, Денис Корнилов, Михаил Назаров, Алексей Ромашов, Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Александра Кустова, Софья Тихонова;

— санный спорт: Владислав Антонов, Андрей Богданов, Александр Денисьев, Андрей Медведев, Семён Павличенко, Роман Репилов, Степан Фёдоров, Екатерина Батурина;

— сноуборд: Никита Автанеев, Виктор Вайлд, Даниил Дильман, Дмитрий Логинов, Антон Мамаев, Николай Олюнин, Дмитрий Сарсембаев, Андрей Соболев, Владислав Хадарин, Милена Быкова, Мария Васильцова, Алёна Заварзина, Кристина Пауль, Наталья Соболева, Екатерина Тудегешева, Софья Фёдорова;

— фигурное катание: Дмитрий Алиев, Джонатан Гурейро, Михаил Коляда, Владимир Морозов, Алексей Рогонов, Дмитрий Соловьёв, Александр Энберт, Кристина Астахова, Екатерина Боброва, Наталья Забияко, Алина Загитова, Тиффани Загорски, Евгения Медведева, Мария Сотскова, Евгения Тарасова;

— фристайл: Илья Буров, Максим Буров, Семён Денщиков, Егор Коротков, Павел Кротов, Станислав Никитин, Игорь Омелин, Сергей Ридзик, Александр Смышляев, Павел Чупа, Алина Гриднева, Валерия Демидова, Виктория Завадовская, Любовь Никитина, Александра Орлова, Марика Пертахия, Лана Прусакова, Регина Рахимова, Кристина Спиридонова, Екатерина Столярова, Анастасия Таталина, Анастасия Чирцова;

— хоккей: Сергей Андронов, Александр Барабанов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Павел Дацюк, Артём Зуб, Андрей Зубарев, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Богдан Киселевич, Илья Ковальчук, Василий Кошечкин, Алексей Марченко, Сергей Мозякин, Никита Нестеров, Николай Прохоркин, Илья Сорокин, Иван Телегин, Динар Хафизуллин, Игорь Шестёркин, Вадим Шипачёв, Сергей Широков, Надежда Александрова, Мария Баталова, Людмила Белякова, Лиана Ганеева, Ангелина Гончаренко, Елена Дергачёва, Евгения Дюпина, Фануза Кадирова, Диана Канаева, Виктория Кулишова, Екатерина Лобова, Надежда Морозова, Екатерина Николаева, Валерия Павлова, Нина Пирогова, Екатерина Смолина, Ольга Сосина, Алёна Старовойтова, Валерия Тараканова, Светлана Ткачёва, Анастасия Чистякова, Анна Шохина, Алевтина Штарева;

— шорт-трек: Семён Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич, Софья Просвирнова.