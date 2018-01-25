Татарский вопрос, или Триста лет под властью прилагательных

25 Янв. 2018 2018-01-25T20:02:03+03:00

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Было татаро-монгольское иго или его не было? Весомый корпус тюркских слов в русском языке – от ига или от многовекового культурного и торгового обмена? Как часто ордынцы помогали русским против русских?

«ЗОЛОТАЯ ОРДА»

«Центрполиграф», 2017

Автор книги – немецкий историк, востоковед, специалист по истории монголов Бертольд Шпулер признан во всем мире и признан в тюркоязычных странах и государственных образованиях, например, в Татарстане. Стиль книги – классическое научно-популярное издание с отголосками академизма в четкой структуре преподнесения материала. Однако читать книгу легко и именно ее научная логика без излишних эмоций помогает получить верное представление о том локальном государстве, каковым была Золотая Орда.

Некоторые любопытные факты помогают составить исторические «пазлы» в единую картину. Например, западные территории, в том числе, земли Руси были завещаны Чингисханом своему старшему сыну Джучи авансом т.е. до их реального завоевания. Представляете, какая потрясающая мотивация к расширению империи? А как вам подтвержденные факты того, что монголы были готовы принять одну из версий христианства, которому очень благоволила часть монгольских принцев и вельмож? Если бы это случилось и территорию мусульманской Средней Азии подчиняли бы не шаманские орды монголов, а христианские тумены, то история взаимоотношений ислама и христианства могла бы сложится совершенно иначе.

Из книги становится ясно, что настоящая энергия завоевания может формироваться только в первобытном обществе. Монголы были очень скромны в быту, немногочисленными конкурентными преимуществами над другими цивилизациями были военные навыки, способы передачи информации, потрясающая дисциплина. У этого общества могла быть только одна цель и любой другой режим жизни, оседлость и роскошь неминуемо такое бы государство разрушили, что в начале XVI века и произошло.

По своей сути издание знакомит читателя не с эпохой военных завоеваний монгольских ханов, а с их цивилизацией, в которой до принятия ислама женщина имела равные права с мужчиной, а детям было принято давать имена в форме прилагательных: Тимур – железный, Бату – твердый, Беру – серый, Берке – тяжелый, Менгу – вечный. Поняв уклад народа и ресурсы национального характера, можно довольно четко осознать истинные цели государства на каждом определенном этапе развития. Возможно, это прозвучит странно, но поняв монголов, российский читатель сможет лучше понять историю своей страны от битвы на Калке до стояния на Угре.