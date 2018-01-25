2018-01-25T23:27:52+03:00
Спорт

Американского бегуна не стали дисквалифицировать после того, как он сказал, что допинг в его организм попал после поцелуя

Спортивный арбитражный суд оставил при олимпийском чемпионе Гиле Робертсе все его регалии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Гил Робертс сказал, что допинг попал в его организм после поцелуя.Гил Робертс сказал, что допинг попал в его организм после поцелуя.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 25 января, Спортивный арбитражный суд вынес официальное решение по громкому делу американского бегуна Гила Робертса. Год назад олимпийский чемпион 2016 года в эстафете 4 по 100 метров попался на допинге. В его пробе нашли запрещенное вещество. Однако же, Американская арбитражная ассоциация отказалась накладывать наказание на спортсмена.

Во время разбирательств Гил Робертс заявил, что запрещенное вещество пробенецид попало к нему в организм после того, как он поцеловался со своей девушкой. А она в то время болела и из-за инфекции синуса использовала препарат с содержанием пробенецида. Так допинг, по словам легкоатлета, и попал к нему в организм. И сам он не знал, что так получится и запрещенный препарат окажется у него в организме.

Дальше началось самое интересное. Спустя некоторое время Всемирное антидопинговое агентство вступило в полемику с Американской арбитражной ассоциацией. Мол, почему это не наложена дисквалификация на спортсмена? И вскоре ВАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

А вот уже суд, в свою очередь, по результатам всех рассмотрений, вынес итоговое решение. Апелляция ВАДА была отклонена. Арбитры CAS пришли к выводу, что, в принципе, небольшое количество обнаруженного запрещенного вещества не могло повлиять на спортивные результаты спортсмена. И все награды остались при Гиле Робертсе.

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