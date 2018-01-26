2018-01-26T01:36:36+03:00
Профессии будущего

В Татьянин день студентов угостили пуншем графа Разумовского

Тимирязевская академия отметила День российского студенчества дегустацией исторического напитка
Ксения БОГДАНОВА
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Студенты Тимирязевки отметили Татьянин день историческим пуншем и запеканкой из тимирязевского творога. Фото: timacad.ruСтуденты Тимирязевки отметили Татьянин день историческим пуншем и запеканкой из тимирязевского творога. Фото: timacad.ru
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Главный праздник всех студентов начался в Тимирязевской академии с богослужения: в домовом храме священномученика Иоанна (Артоболевского) отслужили молебен святой великомученице Татиане. Так совпало, что именно в Татьянин день, 25 января 1755 года императрица Елизавета II подписала указ об основании Московского университета – и положила начало главному празднику российского студенчества.

Российский государственный аграрный университет — Московская сельскохозяйственная академия имени К.А.Тимирязева может похвастаться не менее славной историей. Именно при Елизавете II была построена усадьба Петровско-Разумовское – имение, на территории которого затем появилась Петровская академия, прародительница Тимирязевки. Специально к Татьяниному дню технологи Комбината студенческого питания РГАУ-МСХА воссоздали знаменитый пунш «Петровский» - когда-то граф Кирилл Разумовский угощал им гостей морозными зимними вечерами. Пунш настаивался на меду, яблоках, груше, шиповнике с добавлением корицы и подавался горячим. Иногда в этот состав добавлялся алтайский корень, который графу Разумовскому привозили алтайские монахи. За целебные свойства пунш «Петровский» полюбился и представителям московской знати, и простому люду.

И. о. ректора академии Галина Золина (в центре) поздравила студентов с праздником. Фото: timacad.ru

И. о. ректора академии Галина Золина (в центре) поздравила студентов с праздником. Фото: timacad.ru

В Татьянин день в академии прошла первая дегустация воссозданного напитка: студентов угощали им в холле Центральной научной библиотеке имени Н.И. Железнова. К пуншу во время дегустации подавали тимирязевскую сдобу и запеканку из тимирязевского творога.

В этот день студентов поздравила и. о. ректора Тимирязевской академии Галина Золина.

- Быть аграрием сегодня почетно и ответственно, - подчеркнула Галина Дмитриевна. - Вы в тренде, а это значит надо соответствовать требованиям профессии. Студенчество — время, когда зарождается настоящая дружба, когда претворяются самые смелые планы. Учитесь, дерзайте, любите академию, дорожите ее традициями. Помните, что рядом с вами всегда ваши педагоги, к которым вы в любое время можете обратиться за советом и помощью, как к самым близким людям.

Пунш настаивается на меду, яблоках, груше, шиповнике с добавлением корицы и подается горячим. Фото: timacad.ru

Пунш настаивается на меду, яблоках, груше, шиповнике с добавлением корицы и подается горячим. Фото: timacad.ru

Галина Золина вручила награды студентам, победившим в творческих конкурсах. К 175-летнему юбилею Климента Тимирязева в академии провели фотоконкурс «Я студент Тимирязевки», первое место в нем заняла студентка Анна Каманина.

Завершился праздник киносеансом: в кинозале Тимирязевской академии показали один из лучших отечественных фильмов 2017 года – космический блокбастер «Салют-7».

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