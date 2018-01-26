Паулину Андрееву на премьере «Селфи» заподозрили в беременности

26 Янв. 2018 2018-01-26T02:15:38+03:00

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В этот четверг в кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Селфи», снятого по сценарию писателя Сергея Минаева. Картину ждали давно, но нельзя сказать, что в фойе было гигантское количество людей - многие звёзды пока еще не вернулись из отпусков, а то иначе оценили бы новое творение продюсера Федора Бондарчука, режиссера Николая Хомерики и оператора Влада Опельянца.

Оксана Акиньшина.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но публика в «Октябре» была интереснейшая. Действительно, мы стали «более лучше одеваться» - и женщины, и мужчины были одеты по последней моде, многие щеголяли свежим загаром. В том числе и Федор Сергеевич, который не только спродюсировал фильм, но и сыграл в нем одну из главных ролей. На дорожке артист появился сначала один (чтобы дать интервью), затем со своей избранницей, актрисой Паулиной Андреевой (для фото). Парочка по прежнему трогательно держится за руки - многие отметили эту трогательную привычку со времен их первого появления в свете пару. Народ тут же начал судачить - а уже не беременна ли Паулина? Лицом несколько округлилась, да пришла впервые в платье - балахоне. Наверное, что-то скрывает. Светские сплетники тут же предположили беременность, которая была бы вполне логичным шагом в отношениях артистов. Но, может, платье было просто по случаю, а легкую округлость можно списать на новогодние застолья.

Народ тут же начал судачить - а уже не беременна ли Паулина?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помимо Федора и Паулины на дорожке появился Константин Хабенский, который сыграл в картине главную роль. Хабенский весьма достоверно изобразил писателя Владимира Богданова, который весь фильм занимается сексом с разными женщинами, активно пьёт алкоголь и мучается от внутренних противоречий, появившихся вместе с его двойником, который крадет жизнь писателя (двойника тоже сыграл Константин).

Константин Хабенский и Анна МихалковаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Михалкова появилась в роли его бывшей супруги, утомлённой богемным образом жизни писателя. На дорожке старшая дочь Никиты Сергеевича произвела фурор - 43-летняя актриса не так давно очень похудела, плюс сменила цвет волос, что ей очень пошло. Был, конечно же, и автор книги, по которой был написан сценарий.

Сергей Минаев в тот день праздновал день рожденияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей Минаев в тот день праздновал день рождения, что добавляло ему нервов. Писатель постоянно теребил бабочку и приглаживал фрак - все же не каждый день по твоему произведению случается премьера в «Октябре». Ему, кстати, тоже нашлась роль в картине - Минаев сыграл продавца собственных книг «Масоны из политбюро. История заговора» - «интервью с живыми масонами» и прочая конспирология. Его главный герой встречает в электричке, где Сергей безуспешно продаёт свою продукцию.

Перед фильмом Хабенский кратко представил «Селфи»:

«Фильм легкий, смотрится на одном дыхании. Влад Опельянц волшебный, Коля Хомерики знает своё дело, команда актерская не стыдная, всем хорошего просмотра!»

1 февраля зрители уже лично смогут убедиться в том, правду сказал Константин или слукавил - «Селфи» выходит в широкий прокат.