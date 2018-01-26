Дом трещит, земля трясется... С дрелью наш сосед несется!

26 Янв. 2018 2018-01-26T02:40:11+03:00

За незаконную перепланировку можно стать невыездным и даже лишиться квартиры

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Власти хотят ужесточить контроль за перепланировками. По законопроекту, который скоро будет рассмотрен Госдумой уже во втором чтении, жилинспекторам упрощается доступ в квартиры, если по доброй воле хозяева их туда не пускают. Суды должны будут рассматривать такие обращения инспекторов (без судебного решения вломиться в квартиру проверяльщики не вправе) в течение максимум 10 дней - в то время как сейчас подобные дела рассматриваются месяцами. То есть, если вы что-то усиленно ломаете у себя в квартире и на вас нажаловались обеспокоенные соседи, незваные гости с проверкой смогут нагрянуть достаточно быстро. Разбираемся, чем чреват такой визит и не проще ли изначально все сделать по закону?

БАССЕЙН ДЛЯ СОСЕДЕЙ

- Сейчас многие жители проводят перепланировки, не считаясь не только с законами, но и со здравым смыслом, - пожаловались «КП» в пресс-службе Минстроя. - Поэтому ответственность за такие действия должна быть ужесточена. Собственник обязан осознавать, что его квартира или помещение - это часть дома и любые изменения могут сказываться на его состоянии.

Кто-то скажет: достали, затягивают гайки. Но перепланировки действительно не всегда безобидны. Например, был случай в Ярославле. Предприниматель купил квартиру на первом этаже под офис. К обустройству подошел с размахом: разобрал стены, снял полы... В итоге однажды утром обрушился подъезд. Погибла пенсионерка.

Еще одна история. Проживающий на первом этаже пенсионер решил сделать в своей хрущевке бассейн. Разобрал полы... Хорошо, соседи вовремя заметили, что он выносит горы мусора, и обратились к участковому.

- В другой аналогичной истории, когда квартира находилась не на первом этаже, от трагедии уберегло лишь то, что владелец не успел построенный бассейн наполнить водой. Если бы это произошло, он провалился бы на несколько этажей вниз, - вспоминает профессор Высшей школы экономики Павел Жбанов.

А управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая рассказала такой случай. Гражданин купил жилье в панельной новостройке и решил его усовершенствовать. Для начала разрушил стену между кухней и гостиной. В квартире, которая была этажом ниже, по потолку и стене пошла трещина. Испуганные соседи сообщили об этом застройщику, которому пришлось нанимать инженеров и заново оценивать надежность дома - ремонт новосела нарушил конструктив здания.

Вообще, если бы не бдительность граждан, трагедий было бы куда больше.

- Жильцы очень часто жалуются в управляющую компанию на соседей, которые делают ремонт. Их может насторожить сильный шум или то, что люди выносят много мусора, - делится наблюдениями президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН) Никита Чулочников.

Осталось понять, как самому не оказаться в неприятной ситуации со своим собственным ремонтом.

РЕМОНТ ИЛИ ПЕРЕПЛАНИРОВКА?

По данным портала недвижимости ЦИАН, в каждой третьей квартире есть перепланировки. Многие из них не узаконены.

Конечно, не любой ремонт - перепланировка. Например, не нужно никаких согласований, если вы устанавливаете антресоли или, наоборот, убираете уже имеющиеся изначально.

- А вот если вы живете на последнем этаже и делаете у балкона козырек, то это называется «вторжением во внешний контур здания», - говорит Никита Чулочников. - Надо обойти всех соседей и получить письменное согласие.

Самый распространенный тип перепланировки - объединение туалета с ванной. Ее нужно узаконить. Официально оформлять надо и возведение межкомнатных стен и перегородок. Впрочем, если конструкция не достигает потолка, то можно ее устанавливать и без разрешения.

Вносится в план БТИ и перенос газовой плиты в том случае, если она была подключена к газовому крану жесткой трубой.

Есть и региональные нюансы. Где-то, например, кондиционер можно устанавливать без всяких бумаг, а где-то требуется получать разрешение.

А есть перепланировки, которые, как ни старайся, узаконить не получится - они запрещены в масштабах всей страны (см. «Важно»).

- Кухню, в которой стоит газовая плита, нельзя объединять с комнатой или коридором, - предупреждает Мария Литинецкая.

СДЕЛАЕМ ЭТО ПО-ТИХОМУ

Конечно, факт перепланировки можно не афишировать и никаких бумаг не оформлять. Но... Чаще всего проблемы возникают в двух случаях.

Вариант первый - продажа квартиры. Если у покупателя грамотный риэлтор или он сам грамотный, то факт неузаконенной планировки быстро выявится: реальность будет не соответствовать плану БТИ. В интересах покупателя добиться, чтобы собственник все узаконил - зачем покупать жилье «с проблемами»? Либо в таких случаях просят скидку.

Вариант два - проверка жил­инспекции. Например, по просьбам бдительных соседей, которые заметили, что вы сделали ремонт (см. выше). Если выявятся нарушения, то вам для начала выпишут штраф - 2 - 2,5 тыс. руб. Потом придется или вернуть все в первозданный вид (за свой счет) или узаконить изменения, если это возможно.

Откажетесь? Дело передадут в суд. По его решению вас могут ограничить в правах - например, запретить выезд за рубеж до тех пор, пока вы не урегулируете свои проблемы с законом. Аналогично случаю с долгами.

В совсем плохом варианте можно вообще остаться без квартиры. Судьи в случае упрямства собственника вправе принять решение о продаже «нехорошего» жилья с торгов. Из вырученной суммы оплачиваются расходы на исполнение судебного решения - приведение квартиры в первоначальное состояние. Этим уже занимается новый собственник. Его обязательство вернуть все, как было, прописывается в договоре купли-продажи. Остаток суммы - за вычетом затрат на ремонт - возвращается старому хозяину. Тому, который начудил с перепланировкой.

Прецеденты уже были. Своей двушки лишился москвич, самовольно расширивший санузел, присоединив к нему часть коридора, кухни и комнаты. В итоге новая увеличенная ванная разместилась над жилыми комнатами соседей, а это запрещено. Требование инспектора вернуть все на свои места гражданин проигнорировал. Через полтора года споров недвижимость выставили на торги.

Бывает и так, что горе-перепланировщика ждут миллионные затраты.

- Случается, что перепланировка квартиры наносит урон всему дому. Например, по стенам соседей идет трещина. Если человека признают виновным в таком уроне, то его могут обязать отремонтировать весь дом, - информирует гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.- Такие случаи уже были, цена вопроса - десятки миллионов рублей.

Как узаконить перепланировку.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Стоит ли обращаться к «помощникам»

В интернете можно найти много компаний, которые заявляют, что помогают в согласовании перепланировок. Не бесплатно, конечно. За подготовку проекта возьмут 15 - 20 тыс. руб. Услуги под ключ (то есть с учетом походов по всем инстанциям) стартуют от 50 тыс. руб. и могут доходить до 100 тыс. и выше.

В компаниях оправдывают свой ценник тем, что экономят наше время. А иные и вовсе заявляют, что без их участия завернут любую перепланировку.

В этом они, мягко говоря, не всегда честны. Самостоятельно согласовать простые или типовые перепланировки под силу каждому.

- Простой эскиз можно сделать самостоятельно. Если сомневаетесь в своих силах, то лучше подойти в свою жилинспекцию и попросить порекомендовать проектную организацию, которая поможет в этом вопросе, а не искать помощников на просторах интернета, - советует адвокат Андрей Комиссаров.

В жилинспекции услуги оказываются бесплатно. Стоимость техпаспорта в БТИ - около 1,8 тыс. руб.