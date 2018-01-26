2018-01-26T16:24:48+03:00
Звезды

Актер Кейси Аффлек отказался вручать «Оскар» из-за скандала

И все из-за того, что его обвинили в сексуальных домогательствах
Ольга АНТОНОВА
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По традиции, принятой на церемонии, актер, выигравший «Оскар» за лучшую мужскую роль, вручает награду лучшей актрисе в следующем году. В 2017 году Аффлек стал лауреатом «Оскара» за роль в фильме «Манчестер у моря»По традиции, принятой на церемонии, актер, выигравший «Оскар» за лучшую мужскую роль, вручает награду лучшей актрисе в следующем году. В 2017 году Аффлек стал лауреатом «Оскара» за роль в фильме «Манчестер у моря»Фото: EAST NEWS
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42-летний американский актер, режиссер, продюсер и сценарист, лауреат "Оскара", "Золотого глобуса" и BAFTA Кейси Аффлек не будет участвовать в церемонии награждения "Оскара".

По традиции, принятой на церемонии, актер, выигравший «Оскар» за лучшую мужскую роль, вручает награду лучшей актрисе в следующем году. В 2017 году Аффлек стал лауреатом «Оскара» за роль в фильме «Манчестер у моря». Позднее актера обвинили в сексуальных домогательствах на съемках фильма «Я все еще здесь» в 2010 году, где Аффлек выступал в роли режиссера. Тогда жертвами объявили себя две женщины, Аманда Уайт и Магдалена Горка, - оператор и продюсер. Но вопрос удалось урегулировать с помощью денежных выплат. Сумма которых неизвестна. Конфликт оказался улажен, но осадочек остался, пишет Variety.

Представитель актера уже подтвердила, что младшего Аффлека на "Оскаре" 4 марта не будет, но от расширенных комментариев воздержалась. Организаторы мероприятия также подтвердили неучастие Кейси.

Сам актер заявил, что принял такое решение, чтобы не оттягивать на себя то внимание, что должно быть сосредоточено на чествуемых актрисах.

Напомним, ранее Бен Аффлек отказался от денег, которые ему помог заработать Харви Вайнштейн.

"Все средства, которые я получу от Miramax и Weinstein Сo., будут теперь направляться в Film Independent для поддержки независимого кино и в женскую организацию RAINN. Мне больше ничего не нужно от этого парня (Вайнштейна - ред.)", - заявил тогда актер. Напомним, брак самого Бена Аффлека развалился после того, как он был уличен в изменах жене, актрисе Дженнифер Гарнер, с няней их детей, причем - накануне десятилетия свадьбы.

Аффлек работал с Вайнштейнами, в частности, на фильмах "Умница Уилл Хантинг" (семь номинаций на "Оскар", две победы), "Прощай, детка, прощай" (номинации на "Оскар" и "Золотой глобус"), "В компании мужчин".

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