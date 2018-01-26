«Что с лицом?» Елена Малышева изменилась до неузнаваемости

26 Янв. 2018 2018-01-26T13:29:45+03:00

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Не такой, конечно, реакции ожидала бессменная ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева, когда заявила в личном блоге, что села на свою собственную диету и теперь будет делиться с подписчиками первыми успехами. Телеврач стала записывать короткие ролики на камеру и подписчики его аккаунта удивились, как за время новогодних каникул изменилась их любимица. Буквально, совсем другое лицо. На видео, которые звезда записывала прошлым летом, у нее гораздо больше морщин под глазами, другой овал лица и присутствует мимика. Теперь же лоб ведущей не двигается вовсе, а лицо напоминает застывшую маску.

«Что у нее с лицом?!» - удивились поклонники в комментариях и быстро предположили, что либо Елена Васильевна переборщила с омолаживающими процедурами у косметолога, либо вовсе сделала не самую удачную пластическую операцию.

Малышева предположения подписчиков комментировать не стала, быть может телеврач просто не читает отклики подписчиков.

Тем временем, как другие фолловеры заинтересовались диетой Малышевой и обращаются к Елене с вопросами по питанию. А между тем ведущая программы «Жить здорово» день за днем теряет вес в пределах одного килограмма, а то и больше. Некоторые из ее подписчиков считают, что это нездорово, к тому же осуждают питание «из коробочки». «Лучшая диета — это натуральная простая еда и спорт! А не вот это все», «За сутки минус 1.3 кг — это больше 10 000 ккал. Вы их каким образом потратили, простите? Вы же понимаете, что это не жир ушел? Вы просто водичку слили», "1200 ккал, вы с ума сошли? Организм в таких калориях не может работать, будут худеть мышцы, а не жир», — оспаривают методику Малышевой.