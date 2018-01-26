2018-01-26T13:29:45+03:00
Звезды

«Что с лицом?» Елена Малышева изменилась до неузнаваемости

Телеведущую подозревают в неудачной пластике лица
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments24
Малышева предположения подписчиков комментировать не стала, быть может телеврач просто не читает отклики подписчиковМалышева предположения подписчиков комментировать не стала, быть может телеврач просто не читает отклики подписчиковФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Не такой, конечно, реакции ожидала бессменная ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева, когда заявила в личном блоге, что села на свою собственную диету и теперь будет делиться с подписчиками первыми успехами. Телеврач стала записывать короткие ролики на камеру и подписчики его аккаунта удивились, как за время новогодних каникул изменилась их любимица. Буквально, совсем другое лицо. На видео, которые звезда записывала прошлым летом, у нее гораздо больше морщин под глазами, другой овал лица и присутствует мимика. Теперь же лоб ведущей не двигается вовсе, а лицо напоминает застывшую маску.

«Что у нее с лицом?!» - удивились поклонники в комментариях и быстро предположили, что либо Елена Васильевна переборщила с омолаживающими процедурами у косметолога, либо вовсе сделала не самую удачную пластическую операцию.

Малышева предположения подписчиков комментировать не стала, быть может телеврач просто не читает отклики подписчиков.

Тем временем, как другие фолловеры заинтересовались диетой Малышевой и обращаются к Елене с вопросами по питанию. А между тем ведущая программы «Жить здорово» день за днем теряет вес в пределах одного килограмма, а то и больше. Некоторые из ее подписчиков считают, что это нездорово, к тому же осуждают питание «из коробочки». «Лучшая диета — это натуральная простая еда и спорт! А не вот это все», «За сутки минус 1.3 кг — это больше 10 000 ккал. Вы их каким образом потратили, простите? Вы же понимаете, что это не жир ушел? Вы просто водичку слили», "1200 ккал, вы с ума сошли? Организм в таких калориях не может работать, будут худеть мышцы, а не жир», — оспаривают методику Малышевой.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
МИД предупредил россиян. что пик наводнения в Париже придется на 27-28 января
Врезавшийся в остановку на проспекте Мира водитель арестован судом
Путин представил кандидатуру на пост главы Конституционного суда
Ассанж покинет посольство Эквадора: британский суд может отменить ордер на арест журналиста
Власти Индии объявили награду в $1,5 млн за голову болливудской актрисы
Собачья упряжка и полицейский автомобиль столкнулись на востоке Москвы
В Польше законодательно запретили "бандеровскую идеологию"
Президент Польши потребовал условия покупки российского газа, как у Германии
Испания дала 72 часа послу Венесуэлы на выезд из страны
Посол США Хантсман запросил встречи с руководством России
Владимир Путин обсудил ситуацию в Африне с членами Совета безопасности России
Четверо граждан Северной Кореи попали в больницу после драки в московском хостеле
Суд в Киеве посадил Саакашвили под ночной домашний арест
В Японии гриппом заболели почти 3 млн жителей
В Кремле не стали комментировать заявление Лондона о «российском ударе»
Курды заявили о гибели 300 турецких военных в Африне
Екатерина Гордон официально подписала в ЦИК заявление об отказе от выборов
Журналистка сообщила о полиции в кинотеатре «Пионер», показавшем «Смерть Сталина»
Приговор бывшему Кировскому губернатору Никите Белых будет оглашен уже 1 февраля
«Русского дома» на Олимпиаде-2018 не будет
В Москве объявили "желтый" уровень опасности из-за ветра
Неизвестный устроил стрельбу в офисном центре Риги
Владимир Путин внес законопроект об увеличении МРОТ с мая в Госдуму
В ОКР рассказали, в каком случае список российских спортсменов на ОИ-2018 может быть расширен
Песков рассказал, как власти защищают спортсменов-олимпийцев
Песков: Конгресс нацдиалога в Сочи — важный, но не исчерпывающий этап межсирийского урегулирования
Уникальный Rolls-Royce Николая II хотят продать за 278 млн рублей