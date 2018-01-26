Фэн-шуй на февраль 2018: благоприятные и неблагоприятные даты

26 Янв. 2018 2018-01-26T18:16:56+03:00

Фэн-шуй на февраль 2018 - публикуем прогноз на второй месяц года

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1 февраля, четверг

Отличный момент, чтобы отправиться в отпуск или небольшое путешествие.

Неблагоприятный день для старта судебных разбирательств.

А вот для подведения итогов, баланса, заполнения важных документов - самое то.

Часы удачи: с 13.00 до 18.00.

2 февраля, пятница

Постарайтесь сегодня сразу выполнять то, что задумали. Не откладывайте в долгий ящик или на «после перерыва». В противном случае запал уйдет и нужного энтузиазма в работе вы не достигнете.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

3 февраля, суббота

Первую половину дня можно посвятить решению насущных проблем, а также хозяйственным заботам. А вот после полудня постарайтесь просто хорошо отдохнуть.

Часы удачи: с 9.00 до 12.00.

4 февраля, воскресенье

Замечательный день. Все задуманное сегодня легко воплотить в жизнь.

Хорошо встречаться с друзьями. Однако отдых этот обязательно должен быть активным.

Часы удачи: с 11.00 до 17.00.

5 февраля, понедельник

Неделя начнется неплохо. Однако есть существенное ограничение: сейчас не стоит начинать дела, задуманные на долгие годы. Например, строительство дома или бракосочетание.

Часы удачи: с 10.00 до 16.00.

6 февраля, вторник

Повезет тем, чья деятельность сегодня будет связана с общением. Сейчас уболтать можно кого угодно и на что угодно. Но во второй половине дня.

Часы удачи: с 15.00 до 19.00.

7 февраля, среда

День под знаком опасности. Не стоит браться за значимые проекты. Поберегите здоровье и отношения.

Часы удачи: с 8.00 до 10.00.

8 февраля, четверг

Парадокс дня: он выдастся весьма загруженным, но эффект от нынешних действий вы почувствуете только спустя время. Несмотря ни на что, труд сейчас должен быть ударным. Пословицу: как потопаешь, так и полопаешь, никто не отменял.

Часы удачи: с 12.00 до 16.00.

9 февраля, пятница

День под знаком разрушения. Возможны серьезные ссоры. Будьте осторожны и по возможности не перетруждайтесь физически.

Часы удачи: с 11.00 до 16.00.

10 февраля, суббота

Только повседневные дела, без риска, без напряжения. Но обязательно с удовольствием и с компанией!

Часы удачи: с 17.00 до 20.00.

11 февраля, воскресенье

Неплохой день. Особенно для того, чтобы набраться положительной энергии при помощи искусства, спорта и дружеских встреч.

Часы удачи: с 9.00 до 15.00.

12 февраля, понедельник

Хорошее сочетание всех факторов дня для удачи. Благоприятный период для финансовых сделок и планов. Для брачных хлопот и сборов.

А вот от поездок в этот день лучше отказаться.

Часы удачи: с 16.00 до 18.00.

13 февраля, вторник

В этот день возможны невероятные прозрения. Именно сейчас придет вариант решения непростого рабочего вопроса или встанут на место мысли про личные взаимоотношения.

Часы удачи: с 16.00 до 20.00.

14 февраля, среда

Сегодня фэн-шуй благоволит к подведению итогов и к решению долгоиграющих проблем. Соберитесь, вникните и расставьте все точки над i.

Часы удачи: с 12.00 до 16.00.

15 февраля, четверг

Отличный день. Дела, начатые сейчас, принесут доход, удовлетворение и развитие. Хорошо приниматься за них с единомышленниками.

Возможны перепады настроения.

Часы удачи: с 10.00 до 17.00.

16 февраля, пятница

День подготовки к важным событиям. Следует помнить, что дело не сдвинется, если не будут закончены предыдущие проекты.

Хорошо приступать к генеральной уборке. Как в мыслях, так и на рабочем месте.

Часы удачи: с 15.00 до 19.00.

17 февраля, суббота

Дела, начатые в этот день, несут приумножение богатства, удачу.

Хорошо вступать в брак, покупать недвижимость.

Часы удачи: с 13.00 до 18.00.

18 февраля, воскресенье

День, когда все в балансе. Сегодня трудно представить ссоры или плохое настроение. Провести день необходимо с семьей и близкими друзьями за делом, скрепляющим узы.

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.

19 февраля, понедельник

Ограничиваемся привычным набором занятий. Не стоит форсировать события, пытаться сделать множество дел.

Поездки, командировки - только в крайнем случае.

Часы удачи: 12.00 до 16.00.

20 февраля: вторник

День больших начинаний. Но не старайтесь все тянуть в одиночку. Советы и помощь еще никому не мешали.

Управиться с важными мероприятиями нужно в первой половине дня.

Часы удачи: с 11.00 до 14.00.

21 февраля, среда

День визуализации своих мечтаний и планов. Чем конкретнее цели вы перед собой поставите, чем лучше представите свое светлое будущее — тем лучше.

Часы удачи: с 9.00 до 12.00.

22 февраля, четверг

Принимайтесь только за те дела, в успехе которых вы уверены на сто процентов. Не забудьте: тщательная подготовка еще никому не вредила.

Часы удачи: с 12.00 до 17.00.

23 февраля, пятница

Отличный день. Зеленый свет делам, связанным с финансами.

Повезет тем, кто занимается строительством, педагогикой, связан со сферой путешествий.

Часы удачи: с 13.00 до 19.00.

24 февраля, суббота

Главные запреты в этот день касаются перемен. Их не должно быть в этот день. Не стоит менять работу, место жительства, да и просто отправляться в дорогу.

А вот для покупок — зеленый свет.

Часы удачи: с 11.00 до 15.00.

25 февраля, воскресенье

На сегодня не стоит строить планов громадье. Они, скорее всего, не оправдаются.

Хорошо вести подготовку, отдыхать, встречаться с единомышленникам.

Часы удачи: с 8.00 до 12.00.

26 февраля, понедельник

Увы, не самый удачный день. В первой половине можно заняться работой с бумагами, документами. Позже разумнее всего будет сконцентрироваться на рутинных делах.

Часы удачи: с 8.00 до 11.00.

27 февраля, вторник

Благоприятный день для большинства начинаний. Можно вступать в новую должность, переезжать, начинать важные проекты. Плодотворными будут и деловые переговоры.

Часы удачи: с 11.00 до 17.00.

28 февраля, среда

Удача ждет тех, кто к ней хорошо подготовился. Сведите к минимуму импровизацию и спонтанность. Сейчас для этого совсем неподходящий момент.

Часы удачи: с 14.00 до 18.00.