Фэн-шуй на февраль 2018: благоприятные и неблагоприятные даты
1 февраля, четверг
Отличный момент, чтобы отправиться в отпуск или небольшое путешествие.
Неблагоприятный день для старта судебных разбирательств.
А вот для подведения итогов, баланса, заполнения важных документов - самое то.
Часы удачи: с 13.00 до 18.00.
2 февраля, пятница
Постарайтесь сегодня сразу выполнять то, что задумали. Не откладывайте в долгий ящик или на «после перерыва». В противном случае запал уйдет и нужного энтузиазма в работе вы не достигнете.
Часы удачи: с 10.00 до 14.00.
3 февраля, суббота
Первую половину дня можно посвятить решению насущных проблем, а также хозяйственным заботам. А вот после полудня постарайтесь просто хорошо отдохнуть.
Часы удачи: с 9.00 до 12.00.
4 февраля, воскресенье
Замечательный день. Все задуманное сегодня легко воплотить в жизнь.
Хорошо встречаться с друзьями. Однако отдых этот обязательно должен быть активным.
Часы удачи: с 11.00 до 17.00.
5 февраля, понедельник
Неделя начнется неплохо. Однако есть существенное ограничение: сейчас не стоит начинать дела, задуманные на долгие годы. Например, строительство дома или бракосочетание.
Часы удачи: с 10.00 до 16.00.
6 февраля, вторник
Повезет тем, чья деятельность сегодня будет связана с общением. Сейчас уболтать можно кого угодно и на что угодно. Но во второй половине дня.
Часы удачи: с 15.00 до 19.00.
7 февраля, среда
День под знаком опасности. Не стоит браться за значимые проекты. Поберегите здоровье и отношения.
Часы удачи: с 8.00 до 10.00.
8 февраля, четверг
Парадокс дня: он выдастся весьма загруженным, но эффект от нынешних действий вы почувствуете только спустя время. Несмотря ни на что, труд сейчас должен быть ударным. Пословицу: как потопаешь, так и полопаешь, никто не отменял.
Часы удачи: с 12.00 до 16.00.
9 февраля, пятница
День под знаком разрушения. Возможны серьезные ссоры. Будьте осторожны и по возможности не перетруждайтесь физически.
Часы удачи: с 11.00 до 16.00.
10 февраля, суббота
Только повседневные дела, без риска, без напряжения. Но обязательно с удовольствием и с компанией!
Часы удачи: с 17.00 до 20.00.
11 февраля, воскресенье
Неплохой день. Особенно для того, чтобы набраться положительной энергии при помощи искусства, спорта и дружеских встреч.
Часы удачи: с 9.00 до 15.00.
12 февраля, понедельник
Хорошее сочетание всех факторов дня для удачи. Благоприятный период для финансовых сделок и планов. Для брачных хлопот и сборов.
А вот от поездок в этот день лучше отказаться.
Часы удачи: с 16.00 до 18.00.
13 февраля, вторник
В этот день возможны невероятные прозрения. Именно сейчас придет вариант решения непростого рабочего вопроса или встанут на место мысли про личные взаимоотношения.
Часы удачи: с 16.00 до 20.00.
14 февраля, среда
Сегодня фэн-шуй благоволит к подведению итогов и к решению долгоиграющих проблем. Соберитесь, вникните и расставьте все точки над i.
Часы удачи: с 12.00 до 16.00.
15 февраля, четверг
Отличный день. Дела, начатые сейчас, принесут доход, удовлетворение и развитие. Хорошо приниматься за них с единомышленниками.
Возможны перепады настроения.
Часы удачи: с 10.00 до 17.00.
16 февраля, пятница
День подготовки к важным событиям. Следует помнить, что дело не сдвинется, если не будут закончены предыдущие проекты.
Хорошо приступать к генеральной уборке. Как в мыслях, так и на рабочем месте.
Часы удачи: с 15.00 до 19.00.
17 февраля, суббота
Дела, начатые в этот день, несут приумножение богатства, удачу.
Хорошо вступать в брак, покупать недвижимость.
Часы удачи: с 13.00 до 18.00.
18 февраля, воскресенье
День, когда все в балансе. Сегодня трудно представить ссоры или плохое настроение. Провести день необходимо с семьей и близкими друзьями за делом, скрепляющим узы.
Часы удачи: с 10.00 до 15.00.
19 февраля, понедельник
Ограничиваемся привычным набором занятий. Не стоит форсировать события, пытаться сделать множество дел.
Поездки, командировки - только в крайнем случае.
Часы удачи: 12.00 до 16.00.
20 февраля: вторник
День больших начинаний. Но не старайтесь все тянуть в одиночку. Советы и помощь еще никому не мешали.
Управиться с важными мероприятиями нужно в первой половине дня.
Часы удачи: с 11.00 до 14.00.
21 февраля, среда
День визуализации своих мечтаний и планов. Чем конкретнее цели вы перед собой поставите, чем лучше представите свое светлое будущее — тем лучше.
Часы удачи: с 9.00 до 12.00.
22 февраля, четверг
Принимайтесь только за те дела, в успехе которых вы уверены на сто процентов. Не забудьте: тщательная подготовка еще никому не вредила.
Часы удачи: с 12.00 до 17.00.
23 февраля, пятница
Отличный день. Зеленый свет делам, связанным с финансами.
Повезет тем, кто занимается строительством, педагогикой, связан со сферой путешествий.
Часы удачи: с 13.00 до 19.00.
24 февраля, суббота
Главные запреты в этот день касаются перемен. Их не должно быть в этот день. Не стоит менять работу, место жительства, да и просто отправляться в дорогу.
А вот для покупок — зеленый свет.
Часы удачи: с 11.00 до 15.00.
25 февраля, воскресенье
На сегодня не стоит строить планов громадье. Они, скорее всего, не оправдаются.
Хорошо вести подготовку, отдыхать, встречаться с единомышленникам.
Часы удачи: с 8.00 до 12.00.
26 февраля, понедельник
Увы, не самый удачный день. В первой половине можно заняться работой с бумагами, документами. Позже разумнее всего будет сконцентрироваться на рутинных делах.
Часы удачи: с 8.00 до 11.00.
27 февраля, вторник
Благоприятный день для большинства начинаний. Можно вступать в новую должность, переезжать, начинать важные проекты. Плодотворными будут и деловые переговоры.
Часы удачи: с 11.00 до 17.00.
28 февраля, среда
Удача ждет тех, кто к ней хорошо подготовился. Сведите к минимуму импровизацию и спонтанность. Сейчас для этого совсем неподходящий момент.
Часы удачи: с 14.00 до 18.00.