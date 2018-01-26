Дочь Валерии прокомментировала фото матери с новорожденными малышами

26 Янв. 2018 2018-01-26T13:38:56+03:00

В Сети не утихают споры о том, откуда у певицы появилась двойня

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О том, что певица Валерия может стать в скором времени мамой появилась осенью прошлого года. Источники, близкие к семье рассказывали, что артистка собиралась родить сама в 49 лет, однако, позже эту информацию никто не подтвердил. Какого же было удивление подписчиков, когда Иосиф Прихожин опубликовал у себя в инстаграме фото с двумя милыми близнецами. А чуть позже фото, где малыши лежат в коляске, а Валерия собирается с ними идти гулять, запостила и сама певица.

valeriya Лифтолук. Собрались на прогулку. #лифтолук #дети #двойняшки #семья

Так что же за дети на снимках: Артистка, как и муж, держит в секрете, кто же является родителями двойни. При этом она дала понять поклонникам, что бабушкой она не стала, соответственно, внуков у неё пока нет. «Тогда получается, что Валерия стала мамой? Можно поздравлять?», «Молодец, Валерия! Идет по пути Пугачевой, стать мамой никогда не поздно!», - сделали быстрые выводы поклонники.

prigozhin_iosif Новогоднее утро сегодня началось в 15:00 с двумя ангелочками.С Новым годом друзья. #новыйгод2018

Дочь артистки, Анна Шульгина поддержала интригу и прокомментировала снимок родительницы. «Мам, ну я просила тебя не выкладывать фото с моими бусинками!!! Я же у себя их не выкладываю!!! Удали, пожалуйста!!!» — написала Анна.

Однако, многие поклонники звезды, несмотря на очевидное сходство детей с Пригожиным, не верят в то, что малыши — дети звездной пары. Страница Валерии пестрит разными предположениями: «Может, вообще куклы?», «Соседские детишки», «Бывшая жена Иосифа родила? Лэйла?», «Может, это дети друга семьи?», «Взяли напрокат для пиара».