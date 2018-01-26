10 вещей, которых не должно быть в маленькой квартире

26 Янв. 2018 2018-01-26T14:49:50+03:00

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Маленькая квартира требует особого дизайна. Ведь в ней все надо уместить: кухню, спальню, гостиную, возможно даже гардероб. Поэтому важно не перегрузить свое пространство габаритными вещами. Руководитель студии Дизайн Мира Екатерина Пилюшенок рассказала, как все сделать правильно. Вот список тех решений, от которых следует отказаться.

1. Темные тона и оттенки

Несомненно, глубокие и насыщенные темные тона могут завораживать, но не в маленькой комнате. В небольшом пространстве такие цвета скорее будут поглощать естественный свет, что приведет к визуальному уменьшению пространства. Выбор лучше делать в пользу светлых оттенков, которые будут отражать свет и создадут ощущение простора.

Темные тона и оттенки ФОТО: Студия "Дизайн Мира"

2. Крупногабаритная мебель

Какой бы мягкой не казалась большая кровать, на которую вы положили взгляд ­ в небольшой комнате лучше от нее отказаться. Как правило, крупная мебель загромождает ценное пространство. Поэтому лучше рассмотреть емкие и многофункциональные модели. К примеру, раскладной диван будет гораздо логичнее вписываться в небольшое пространство. Отдельное внимание стоит уделить мебели трансформеру, которой сейчас много на рынке.

Крупногабаритная мебель ФОТО: Студия "Дизайн Мира"

3. Обилие перегородок

В маленькой комнате нужно стремиться к открытости. Поэтому дополнительные перегородки только разрушат видимость единого пространства и только уменьшат вашу жилую площадь. Этот фактор также стоит учитывать при желании разграничить комнаты с помощью мебели, будет ли оно того стоить? Но не стоит забывать про мобильные решения. Легкие ширмы помогут огородить рабочее место днем, а убрав их вечером можно получить более просторную гостиную.

Обилие перегородок ФОТО: Студия "Дизайн Мира"

4. Большая люстра

Подвесные светильники большого размера лучше сразу откинуть в сторону. Они будут съедать высоту комнаты. Если стилистика помещения позволяет — лучше обратиться к современным вариантам. Обычно они занимают мало места, стильно вписываются в минималистичные интерьеры и отлично справляются с задачами освещения.

Большая люстра ФОТО: Студия "Дизайн Мира"

5. Сложный потолок

Массивные навесные конструкции из гипсокартона будут только скрывать заветный объем комнаты. В такой ситуации лучше всего прибегнуть к простым вариантам. Можно выкрасить потолок в один цвет со стенами, это замаскирует линию перехода стен в потолок и визуально возвысит его.

Сложный потолок ФОТО: Студия "Дизайн Мира"

6. Многоуровневый пол

Этот вариант больше подходит для зонирования больших открытых помещений, чем для маленькой комнаты. Здесь лучше воспользоваться предыдущим советом и сделать пол во всей квартире одного цвета и уровня, что поможет размыть границы между помещениями. Нужно напомнить и про пол с встроенными системами хранения, небольшой подиум с полками внутри может отлично вписаться в интерьер и помочь спрятать предметы быта.

7. Крупные рисунки на стенах

Крупный и бросающийся в глаза рисунок сразу притянет на себя внимание, а статичный взгляд быстро позволит оценить небольшой объем комнаты. Несколько маленьких художественных деталей, напротив, позволят взгляду путешествовать и не дадут сразу понять размеры пространства, а если так хочется украсить свои стены — стоит очень взвешенно подходить к выбору рисунка.

Крупные рисунки на стенах ФОТО: Студия "Дизайн Мира"

8. Обилие деталей

В небольшом помещении очень важно создать грамотную композицию, но не перегнуть с количеством деталей. Слишком большое скопление предметов и мебели создадут впечатление хауса и постоянного беспорядка, кроме того, даже небольшие предметы в совокупности могут поглотить довольно много заветных сантиметров.

9. Тяжелые шторы

Массивные шторы отлично смотрятся с расстояния нескольких метров, также они плохо пропускают свет. В небольшой комнате лучше отдать предпочтение полупрозрачным занавескам, а если хочется периодически скрываться от солнца — воспользоваться шторами с технологией blackout, которые не займут много места.

Тяжелые шторы ФОТО: Студия "Дизайн Мира"

10. Массивные двери

Габаритные двери будут только притягивать лишнее внимание на себя. Если дверь будет открыта — она, опять же, будет занимать лишнее пространство комнаты. Здесь лучше прибегнуть к раздвижным дверям или дверям со скрытым коробом, которые будут соответствовать цвету стен. Это визуально облагородит пространство и двери уже не покажутся такими массивными. Высокие двери тоже помогут в подобной ситуации, возвысят ваш потолок и придадут дополнительного объема вашей комнате.