Никита Белых на суде: "Признания моей вины никто всерьез не ждет"

26 Янв. 2018 2018-01-26T18:24:42+03:00

Экс-губернатор Кировской области считает дни и минуты в СИЗО, пишет молодой жене электронные письма и заявляет о своей невиновности

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В Пресненском суде столицы дали последнее слово экс-губернатору Кировской области Никита Белых. На заседание он пришел с палочкой и перед выступлением попросил укол, снижающий давление. Это придало ему сил.

"Уважаемый суд, уважаемые присутствующие. Это уже 33 заседание, 582 дня 13968 часов 838 с лишним минут я нахожусь в тюрьме. Каждую из этих минут я думал о том, как все это произошло и почему гособвинению выгодно руководствоваться презумпцией виновности. Все, кто хотел что-то понять, давно уже поняли. Я думаю, признания моей вины никто всерьез не ждет", - заявил Белых, таким образом не признав свою вину.

Далее Никита Белых стал детально разбирать обвинительное заключение. Он указывал на различные несостыковки в показаниях свидетелей и настаивал на том, что взятку он в руки не брал и даже не встречался в Кировской области с взяткодателем.

"Человека в деревне арестовывают за самогоноварение. Когда он говорит, что не варил самогон, ему говорят, что самогонный аппарат есть, и этого достаточно. Он отвечает: пусть тогда арестовывают за изнасилование. Его спрашивают: вы кого-то изнасиловали? Нет, но аппарат имеется", - экс-губернатор приводит в своем выступлении анекдот.

Напомним, по версии следствия, взятку Никите Белых под контролем полиции передавал гражданин Германии Юрий Зудхаймер, член совета директоров "Нововятского лыжного комбината" (НЛК), проходящий по делу свидетелем.

Но в ходе процесса адвокаты бывшего губернатора то отрицали, что Белых брал деньги в свои руки, то заявляли, что полученная от предпринимателя валюта в размере 100 000 евро являлась спонсорской помощью во внебюджетный городской фонд для реконструкции объектов в Кировской области. Из материалов дела следует, что Белых требовал от бизнесменов две взятки на общую сумму в 600 000 евро.

Екатерина опубликовала письмо мужаФото: Facebook

Заседания по делу бывшего губернатора Кировской области проходят с 5 сентября 2017 года, и должны закончится 31- го января приговором. За это время Белых успел серьезно заболеть, и даже жениться на 30-летней москвичке. За историей этой любви читатели "Фейсбука" следят на странице в социальной сети супруги экс-губернатора Екатерины Белых.

Там Екатерина опубликовала письмо мужа, который таким образом обратился ко всем читателям:

"Ощущение того, что есть люди, которые верят в тебя, в твою невиновность, положительно оценивают твою работу, помогает держаться и помогает не хуже таблеток, уколов и капельниц".

"Никита Белых - не взяточник, не коррупционер, - пишет на своей странице Екатерина Белых. Он исключительно порядочный, умный и добрый человек. Настоящий. Для которого 10 лет в колонии строгого режима - верная смерть. Для нас обоих, пожалуй. И в понимании того, что нас ждет дальше , задача у нас одна - выжить, в прямом смысле слова. Мы попробуем".

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