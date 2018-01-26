2018-01-26T15:49:26+03:00
Звезды

Журнал удалил Джеймса Франко с обложки из-за обвинений в домогательствах

Сам актер никак не стал комментировать это решение руководства глянца
Ольга АНТОНОВА
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Франко участвовал в фотосессии, дал интервью и должен был появиться на обложке журналаФранко участвовал в фотосессии, дал интервью и должен был появиться на обложке журналаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Обвинения в сексуальных домогательствах закончились для Харри Вайнштейна разводом и потерей киноимперии, а вот для Джеймса Франко, которого неделю назад обвинили в приставании к женщинам, скандал, похоже, только начинается.

Журнал Vanity Fair удалил с обложки фотографию актера Франко после новости о том, что он сексуально домогался актрис, пишет издание Hollywood Reporter.

Как сообщили источники, Франко участвовал в фотосессии, дал интервью и должен был появиться на обложке под названием Hollywood Portfolio, посвященной звездам Голливуда, однако актера удалили с фотографии. Как объясняет издание, для групповой фотографии звезд снимают небольшими группами, поэтому удаление Франко не потребовало пересъемки.

"Мы приняли решение не помещать Джеймса Франко на голливудскую обложку после того, как мы узнали об обвинениях по отношению к нему в неподобающем поведении", — приводит издание слова представителя Vanity Fair.

Напомним, актриса Виолет Пэйли обвинила в домогательствах Франко, в то время как сам актер присоединился к выражению солидарности жертвам насилия на церемонии вручения премии "Золотой глобус". Пэйли заявила, что Франко разделся перед ней и пытался принудить ее к сексу в машине, а также домогался ее несовершеннолетней подруги. Позднее актриса сообщила, что несколько недель назад актер принес ей извинения, однако она не приняла их и призвала Франко пожертвовать все полученные от роли в фильме "Горе-творец" средства в фонд помощи жертвам сексуального насилия.

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