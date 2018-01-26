2018-01-26T17:03:21+03:00
Дом. Семья

Польская рыжая телка ушла к местным бизонам

Ученые переживают: не нагуляла бы теленочка [видео]
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
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Похоже, что беженка не считает свой легкомысленный поступок предосудительным.Похоже, что беженка не считает свой легкомысленный поступок предосудительным.
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Удивительное свидетельство разместил на своей страничке в Facebook Рафаль Ковальчик (Rafal Kowalczyk) — директор НИИ млекопитающих Академии наук Польши (Mammal Research Institute at the Polish Academy of Sciences) и эксперт по бизонам. Запечатлел рыжую телку, которая сбежала с одной из местных ферм и стала жить вместе с бизонами, обитающими в Беловежской пуще.

Дикие дальние родственники телку приняли в стадо — видимо, приглянулась. Да и мохнатые огромные быки беженку не пугают. Тоже, наверное, чем-то привлекают. Может быть, своим «мужественным» видом?

Телка живет с бизонами в Беловежской пуще.

Телка живет с бизонами в Беловежской пуще.

Ковальчик интересуется: как телка поведет себя летом, когда бизоны уйдут в лес? Пойдет ли вместе с ними? Ведь коровам в лесу непривычно.

Но главное опасение ученого связано с возможной беременностью «приблудной». Он переживает, что та погибнет во время родов. Гибридизация возможна. Но гибридный плод - гораздо крупнее обычного теленка.

Не исключено: если будет замечено, что животное и в самом деле «на сносях», его заберут из стада. Чтобы помочь родить.

А пока телка продолжает жить с бизонами. Не тужит, легко находит себе пищу. И даже не мерзнет, хотя ее шерстяной покров более подходит для зимовки в хлеву.

Откуда сбежала телка, Ковальчик не сообщает.

Польская рыжая телка ушла к местным бизонам .

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