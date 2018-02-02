Алексей Панин задолжал ГИБДД более миллиона рублей
Если заглянуть на сайт судебных приставов, то там отчетливо видно, что более миллиона рублей актер Алексей Панин задолжал столичному ГИБДД. Помимо этого, у артиста есть и другие долги. И тоже на сумму с шестью нулями.
Более того, артист продолжает нарушать букву закона. Недавно Панин выложил видео в своем Инстаграме, где он мчится на огромной скорости непристегнутым по Ленинскому проспекту. Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ столичного управления ГИБДД Любовь Высоцкая отметила, мол, в случае выявления правонарушения к нему могут быть применены меры административного воздействия.
Судя по всему, арест на срок до 15 суток. Сам артист отрицает, что гнал по Москве на большой скорости: «Представляете, в какой мы в стране живем? Я выложил видео, как ехал по полупустой дороге, в пустом ряду со скоростью 60 километров в час. Единственное мое нарушение — я был не пристегнут. Никакого вреда никому я не нанес. А пресса все равно раздула скандал всесоюзного масштаба, мол, Панин устроил гонки по Москве!»
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