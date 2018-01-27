ЯЕленаМисюрина: врачи и пациенты требуют освободить осужденного на два года гематолога

27 Янв. 2018 2018-01-27T18:21:54+03:00

Медицинское сообщество считает, что Елена Мисюрина не виновата в смерти пациента, и суд вынес несправедливый приговор

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Главные врачи лучших больниц, тысячи пациентов и неравнодушных граждан выступили в защиту осуждённого врача-гематолога. Под хештегом #яеленамасюрина возмущённые люди выкладывают свои соображения на счёт приговора. Многие называют это разбирательство «делом врачей» и просят немедленно пересмотреть решение суда.

Елена Мисюрина - известный и очень уважаемый профессионал, врач-гематолог, благодаря которой тысячи пациентов получили шанс на спасение. Она кандидат медицинских наук, член Европейского общества гематологов. Практикующий врач с 1998 года.

В последнее время она возглавляла гематологическую службу Городской клинической больницы №52.

22 января 2018 года Елену Мисюрину осудили на 2 года колонии общего режима за «оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших смерть».

Инцидент случился еще летом 2013 года. Елена Николаевна проводила пациенту, страдающему несколькими хроническими заболеваниями (рак предстательной железы, несахарный диабет и прогрессирующий миелофиброз) процедуру, которую до этого делала тысячи раз - трепанобиопсию (получение образца красного костного мозга из подвздошной кости таза). Процедура была проведена ещё утром, после пациент весь день провел на работе. Вечером ему стало плохо, родные вызвали скорую. А через 4 дня он умер в другой больнице (частной клинике) у совершенно других врачей. Но обвинили в его смерти Елену Николаевну.

Уголовное дело длилось несколько лет и в итоге дошло до суда. На процессе выступали многие светила науки, все они утверждали, что представленные следствием доказательства очень сомнительны. Родные и адвокат Матюриной вообще утверждают, что дело сфабриковано.

Тем не менее, 22 января 2018 года Елену Николаевну арестовали прямо в зале суда и поместили в СИЗО. Как-будто врач, кандидат наук - опасный для общества рецидивист! Два года ей предстоит провести в колонии.

«Чёрный понедельник российской медицины»

Врачебное сообщество, узнав о приговоре подняло волну возмущения. 22 января тут же окрестили «чёрным понедельником».

Специалисты, даже мало знакомые с дело, понимают - не мог пациент погибнуть из-за проведённой биопсии. Тем более, не мог врач такой квалификации, как Матюрина, нанести вред намеренно.

Были запущены сразу несколько петиций в поддержку Елены Николаевны. В общей сложности подписи под ними поставили больше 50 000 человек.

Главный врач Московской онкологической больницы № 62 Дмитрий Юрьевич Каннер один из многих, кто поддержал флешмоб в сети.Фото: Instagram.com

- Мы потрясены событиями, произошедшими с нашим другом и коллегой Мисюриной Еленой Николаевной. - Написали сотрудники ГКБ №52 - Работа талантливого врача прервалась по обвинению суда...Доктор Мисюрина сделала более 8000 данных манипуляций, она профессионал, которого знает все сообщество гематологов в России, и предположить, что она намеренно провела процедуру с целью нанесения вреда пациенту, просто абсурдно. К сожалению, невозможно привести все обстоятельства этого процесса, но ясно одно. Произошла огромная несправедливость, и врач оказался за решеткой. За плечами Елены Николаевны спасенные жизни больных лейкозом, пациентское сообщество также шокировано подобным процессом. Мы выражаем слова поддержки семье, где остался маленький сын, родителям, которые тоже находятся в возрасте и болеют.

Мы обращаемся к общественности! Мы призываем еще раз объективно и кропотливо разобраться в подробностях ситуации и прислушаться к мнению экспертов, много лет занимающихся именно этими проблемами. Ужасна медицинская ошибка, но не менее ужасна ошибка юридическая!!!

Кроме непосредственных коллег Мисюриной в ее поддержку высказались и главврач Первой градской Алексей Свет, главный внештатный кардиолог Москвы Елена Васильева, директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистяков, завкафедрой общей хирургии Медицинского университета им. Н.И. Пирогова, член-корреспондент РАН Александр Сажин, Главные врачи московской онкологической больницы №62 Дмитрий Каннер и столичной ГКБ им. Юдина Денис Проценко, главный терапевт Ильинской больницы Ярослав Ашихмин, кардиолог, доцент кафедры факультетской терапии Московского университета имени Сеченова Антон Родионов и многие, многие другие врачи.

«Теперь нам страшно»

Высказываются и пациенты гематологических отделений ГКБ №52 г. Москвы и их близкие.

- Черный понедельник для врачей и пациентов московской гематологии. - Написали они в интернете. - Елена Николаевна! Многие из нас провели в отделении гематологии ГКБ №52 долгие недели и месяцы, мы видели и знаем, сколько сил, времени и профессиональных умений вложено Вами в организацию работы. Мы знаем, что диагностика и лечение онкогематологических заболеваний связаны с большим риском. Мы понимаем, что нас ведут по очень узкой и опасной тропинке между здоровьем и болезнью, между жизнью и смертью. И это огромное мужество врача – продолжать опасный путь, потому что он единственно верный.

​А теперь нам страшно. Мы боимся, что угроза наказания и лишения свободы остановит врачей, и люди с тяжелыми заболеваниями останутся без той помощи, которая не обещала выздоровления – но давала надежду... Мы хотим, чтобы пациенты и врачи были защищены умными и справедливыми законами. Мы ждем Вашего возвращения.

Акции поддержки Елены Мисюриной в интернете продолжаются.

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Врач-гематолог высшей квалификации Елена Николаевна Мисюрина получила реальный срок - 2 года колонии общего режима. Ее обвинили в том, что во время обычной для ее практики манипуляции, процедуры, которую она лично проводила не менее 8000 раз - трепанобиопсию (получение образца красного костного мозга из подвздошной кости таза) - она нанесла непоправимый вред здоровью пациента (подробности)