Дневник трижды мамы: ”Чужие люди будут моих детей спать укладывать?!”

28 Янв. 2018 2018-01-28T14:38:20+03:00

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Стоило мне на прошлой неделе оповестить мир о том, как мы успешно проходим адаптацию в детском саду, как Теодор нажрался снега на прогулке и утром вторника перепугал домочадцев не своим голосом. Мне показалось, что это был, скорее, низкий, хриплый тембр В. С. Высоцкого. Я, привыкшая к частым детским болезням, но так и не научившаяся принимать их со смирением, в отчаянии возопила «Спасибо, что живой!» Теодор несколько раз покашлял мне в лицо. Трудно сказать, что он имел в виду.

Двое других колобков решили объявить флешмоб в поддержку заболевшего брата, и надули пузыри из соплей. Так наш садик накрылся медным тазом внушительных размеров. У меня в этом месте случилась форменная истерика, как у Ритуна, укравшего конфетку, но пойманного и лишившегося трофея. Я уже настроилась на спокойный завтрак, час физкультуры и продуктивную работу. И в одночасье все мои планы были залиты соплями, а Иерихонская труба больного Фединого горла возвестила о том, что пора опять заступать на бессменную вахту истошного материнства.

***

Короче, я вспылила. Швырялась предметами, с упрёком вещала Харизмычу о том, что он-то сейчас на работу пойдёт прохлаждаться, а я опять - единственный пострадавший от детских болячек член семьи. Да, самих детей я не считаю – им ни больное горло, ни сопли, не мешают бегать по потолку. Позвонили из садика. Поинтересовались, что же с нами такое произошло. Посочувствовали нашей простуде. Уверена, как только я положила трубку, воспитатели там на радостях напились компота в зюзю и устроили дикие танцы на детских столах. Я бы на их месте так и поступила.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/637026" frameborder="0"></iframe> Аксяновы. Ревнивый тракторист Федька. Демонический хохот председателя колхоза.

Как только меня немного попустило, я решительно отправилась в аптеку. Домой вернулась, ощущая себя Сильвестром Сталлоне в образе Рэмбо. Готовая убивать все бактерии и вирусы, имеющие наглость и глупость попасться на моём пути. Мальчики что-то заподозрили и уползли под стол. Маргарита, увидев капли в нос, упредительно разрыдалась. Но я твёрдо вознамерилась крушить все болячки на своём пути.

***

Три дня и три ночи вела я неравный бой с миллиардами микроорганизмов. Промывание морской водой, сосудосуживающее, местные антибиотики и орошение горла. Детям даже играть было некогда, так интенсивно я их лечила. Малышня, можно сказать, втянулась. Выстраивались в очередь на процедуры. Предпринимали несколько дерзких попыток украсть средство от боли в горле – им понравился мятный вкус.

***

В итоге, к пятнице все снова были в строю. С утра скомандовала «Садик!» - и кинулись собираться, путаясь в колготках и боди.

Стоило человека на 5 минут пустить в кладовку - тут же экипировался для десантирования на мороз. Сам!Фото: Анастасия АКСЯНОВА

Первыми пришли, как раз нянечка завтрак накрывала. Одуревшие дома дети пошли в группу безо всяких возражений и некоторые – даже вприпрыжку. Маргарита пыталась было устроить скандал, но потом увидела любимую воспитательницу и пошла к ней, отвесив губу. Наверняка потом жаловалась, как я её достала с профилактикой опущения инфекции из верхних, дыхательных путей - в нижние. В общем, сдали приплод и пошли с Харизмычем делами взрослыми заниматься. Времени-то вагон! С 8:00 до 12:30.

***

Гуляй рванина – меняй обмотки! Ну, как - гуляй? Папка занялся вялотекущим ремонтом кухни, да и я по хозяйству всё больше шуршала. И вот в 12:00 раздался звонок из садика. «Хана-а-а-а! Неужели Высоцкий опять запел? Или это Ивановна опять на прогулке организовала беспорядки и обедать отказывается?» - подумала я. Но нет! Это была воспитательница, которая мне сказала, чтобы я раньше половины четвертого не приходила: они детей будут спать укладывать. Уже три кровати вместе сдвинули, чтобы медвежутям не так страшно было в новом месте.

Как только я обрела дар речи, я промямлила «Яволь, майн фюрер» и немедленно начала чесаться во всех местах – на нервной почве. Шутка ли! Беспрецедентный случай – чужие люди будут моих детей спать укладывать. Нет, мне они, конечно, давно не чужие. А скорее родные, святые практически. Благодаря им я уже некоторое время умудряюсь спокойно завтракать и вволю ходить пешком по утрам. Однако, волнительность момента не давала мне присесть ни на секунду, будто все поверхности в доме были устланы аппликатором Кузнецова. Воображение рисовало жуткие картины перевёрнутых кроваток, окровавленной нянечки и воспитательницы в растрёпанных чувствах и рваной кофточке.

***

Чтобы успокоиться, я начала стихийную уборку. Мне быстро надоело, и я побежала в магазин. Лишь бы не сидеть на месте и не думать об ужасах, постигших или детский сад, или моих детей. В час дня мне пришло несколько сообщений в вацап. Фотографии детей, мирно спящих под весёленькими одеяльцами.

Федя спит в садике.Фото: Анастасия АКСЯНОВА

Я умилялась минут десять и слала тысячу благодарностей этим прекрасным людям – нашим воспитательницам.

Спящая Маргарита.Фото: Анастасия АКСЯНОВА

До половины четвёртого я не дотянула.

Ваня спит под присмотром Фрекен Бок.Фото: Анастасия АКСЯНОВА

Разобрала коляску и рванула за детьми в 15:05. На цыпочках шла в нашу группу, чтобы, если что – не спугнуть и не спровоцировать истерику у детей. Увидела нянечку с моими пацанами, которые чинно прошествовали из спальни в основное помещение. Мне было велено не отсвечивать, пока барчуки изволят полдничать. Я перекрестилась жарко, поклонилась в пол, прошептала что-то вроде «Матушка, дай вам бог здоровья и жениха богатого! Я тут тихонечко посижу в уголке, помолюсь за мир во всём мире». Спустя пятнадцать минут выдали мне детей. Умиротворённых, румяных. Маргарита даже пританцовывала – клянусь! Оделись мы и домой пошли.

Маргарита, конечно, по мере сил и дозволенного, пыталась править миром.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/637026" frameborder="0"></iframe> Аксяновы. Ревнивый тракторист Федька. Демонический хохот председателя колхоза.

Шальная императрица отказалась в коляске ехать. Изволила её вместе со мной катить. Потом, эта же Владычица Морская устроила истерику, отказавшись идти домой. Пришлось гулять. Перегородила выход с крохотной придомовой площадки нашей огромной коляской и тридцать минут не давала мальчикам поесть из урны. А Рите – не навернуться с качелей. В общем, хороший день. Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить бы. В жизни не заплёвывала всё вокруг с такой тщательностью.

Продолжение следует.

***

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