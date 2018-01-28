Елена Вяльбе: Сожалею, что когда-то пожимала руку Томасу Баху

28 Янв. 2018 2018-01-28T15:23:23+03:00

Мы связались с Еленой Вяльбе, которая сейчас находится в Австрии на этапе Кубка мира. Фото: ТАСС

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе продолжает биться за наших спортсменов, поддерживая их не только на лыжне на и в судах. Но даже у нее начинают опускаться руки

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- Я нахожусь в смятении и не понимаю, зачем нам ехать на эту Олимпиаду. Никогда в жизни не находилась в таком состоянии. С одной стороны, понимаю, как важно любому спортсмену там выступить. С другой, везти туда просто статистов ни в коем случае нельзя. И я не считаю нужным прощать тот цинизм, с которым относятся к России. Президент МОК Томас Бах буквально с издёвкой сказал, что мы, оказывается, должны ценить, что в Пхёнчхан пустили 169 отечественных спортсменов. Сожалею, что когда-то пожимала ему руку и сидела с ним за одним столом, - говорила Вяльбе журналистам после очередного заседания Спортивного арбитражного суда (CAS), где на прошлой неделе начались рассмотрения дел наших лыжников, еще в декабре пожизненно дисквалифицированных МОК.

Теперь в CAS подает иск и двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, которого на прошлой неделе не включили в число участников Игр в Пхенчхане (его обращение к болельщикам см. ниже). Но успеть что-то решить за оставшиеся дни практически не реально. Тем более, что CAS является детищем самого МОК...

Мы связались с Еленой Вяльбе, которая сейчас находится в Австрии на этапе Кубка мира, где продолжают выступать наши лыжники.

- Пока никаких новостей из суда нет, - сказала Вяльбе. - Я думаю, раньше 3-го числа ничего вообще известно не будет.

- А как восприняли новость об отстранении Устюгова его соперники из других стран?

- Все в шоке... Вы почитайте прессу иностранную, там видно.

И действительно многие лыжники, мягко говоря, недоумевают от такого решения МОК.

– Прежде всего, очень странная ситуация, – приводят слова знаменитого норвежского лыжника Мартина Сундбю норвежские газеты. – Устюгов состязался против нас на протяжении всей зимы и является для меня источником мотивации, и жаль, что его не будет на Играх. Я просто должен относиться к принятым решениям с пониманием и надеяться, что они были приняты на серьезных основаниях. Но в целом эта ситуация очень странная.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Симон Фуркад: Я думаю, что здесь больше политики

Иностранные атлеты поддерживают отстраненных от Олимпиады российских спортсменов.

Трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Симон Фуркад (Франция):

– Не понимаю, что случилось с Россией. Многих атлетов не было в отчете Макларена, но их не пригласили в Корею. Может быть, на это есть причина, но, я думаю, что тут больше политики. Принимать такое решение за три недели до Олимпиады в Пхенчхане, когда после Игр в Сочи было четыре года, чтобы опубликовать результаты. Думаю, это значит многое, - сказал Фуркад-старший после гонки на чемпионате Европы.

Родная сестра Антона Шипулина Анастасия Кузьмина (выступает за Словакию):

«Очень важно быть опорой близкому человеку в тяжелой ситуации и заряжать энергией. Брат, мы с тобой!»

А вот что написала в соцсетях наша ведущая биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт, которую тоже не допустили до Олимпиады.

nastja.kuzminova Очень важно быть опорой близкому человеку в тяжелой ситуации и заряжать энергией. Брат, мы с тобой! #support #mybrother

«Дорогие Друзья!Сегодня я получила окончательное решение о том,что я не имею права выступить на ОИ 2018... Я не буду писать о своих чувствах и эмоциях...Скажу лишь, что с этого дня Олимпиада для меня - это больше не спорт! МОК забыл все принципы Пьера Де Кубертена.»

Биатлонисты Мари Дорен-Абер (Франция), Тирил Экхофф (Норвегия), Кайса Мякяряйнен (Финляндия), Мартин Отченаш (Словакия) и Антонен Гигонна (Франция) также поддержали Екатерину Юрлову. Вот что, к примеру, написал француз Гигонна:

yurlovaeka #biathlon #biathlonrus #olympia #skimir_ru #backaldrin #rosavtodor #fischer #fischerracefamily #swix #adidas Дорогие Друзья!Сегодня я получила окончательное решение о том,что я не имею права выступить на ОИ 2018... Я не буду писать о своих чувствах и эмоциях...Скажу лишь,что с этого дня Олимпиада для меня - это больше не спорт!МОК забыл все принципы Пьера Де Кубертена!Политика,деньги,алчность, зависть и страх! Я не вижу борьбы с мнимым допингом - я вижу только дискриминацию по национальному и возрастному принципу! Смешно:но критерий,по которому меня не берут на игры-потенциальная возможность выиграть медаль! Я благодарю за поддержку всех родных,друзей и болельщиков!Русские не сдаются! Dear Friends!Today I became the last official info that I can't to be the participator of Olympic Games 2018 in Korea... I'll not to write here about my feelings and emotions... I just saying that Olympic is not anymore SPORT! IOC forgot about concept of Pierre de Coubertin! Politic,money,greed,envy and fear! Sorry but I didn't see a fight with doping system I just see the Discrimination of national and age principle. That's not a joke but a reason that I'm not in the Olympic team is it my potential Opportunity to take a medal in Peyonchang! I want to say Thanks a lot for all your support!It's really important for me now!And say that Russian never give up

«Ожидал, что МОК утвердит твое имя, как и Елисеева. Отказываюсь верить в то, что ты мошенничала. Это несправедливо. Мне очень жаль.»

КРИК ДУШИ

Лыжник Сергей УСТЮГОВ:

Я разочарован в олимпийском движении

Друзья, с начала декабря я не давал комментарии о своих планах на Олимпиаду. Конечно же как человек, который просвещает свою жизнь спорту, я хотел и был мотивирован ехать и выигрывать Олимпийские игры. Даже без флага и гимна. Все эти вещи в моём сердце.

Все знают, где я родился и ради кого побеждаю. Но история с моими друзьями и коллегами (Евгением Беловым, Александром Легковым, Максимом Вылегжаниным и другими), дисквалифицированными МОК, заставляла меня задуматься. В их чистоте я уверен, как в своей. Я знаю, каким трудом они завоёвывали свои медали. Я не сильнее их. Но я соревнуюсь, а они вынуждены сидеть дома. Именно поэтому я не был уверен, что со мной не поступят подобным образом.

Я был разочарован в олимпийском движении. Сегодняшней новости я удивился и расстроился гораздо меньше, чем ноябрьской о дисквалификации ребят. И на этот раз я не буду переживать, а продолжу делать свою работу и получать от этого удовольствие. На Олимпийских играх Жизнь не заканчивается, будут другие соревнования, где мы будем выигрывать и доказывать, что Мы - Русские, Мы - Сильные, Мы - Чистые», - написал Устюгов в соцсетях.