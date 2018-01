Елена Вяльбе: Сожалею, что когда-то пожимала руку Томасу Баху

#biathlon #biathlonrus #olympia #skimir_ru #backaldrin #rosavtodor #fischer #fischerracefamily #swix #adidas Дорогие Друзья!Сегодня я получила окончательное решение о том,что я не имею права выступить на ОИ 2018... Я не буду писать о своих чувствах и эмоциях...Скажу лишь,что с этого дня Олимпиада для меня - это больше не спорт!МОК забыл все принципы Пьера Де Кубертена!Политика,деньги,алчность, зависть и страх! Я не вижу борьбы с мнимым допингом - я вижу только дискриминацию по национальному и возрастному принципу! Смешно:но критерий,по которому меня не берут на игры-потенциальная возможность выиграть медаль! Я благодарю за поддержку всех родных,друзей и болельщиков!Русские не сдаются! Dear Friends!Today I became the last official info that I can't to be the participator of Olympic Games 2018 in Korea... I'll not to write here about my feelings and emotions... I just saying that Olympic is not anymore SPORT! IOC forgot about concept of Pierre de Coubertin! Politic,money,greed,envy and fear! Sorry but I didn't see a fight with doping system I just see the Discrimination of national and age principle. That's not a joke but a reason that I'm not in the Olympic team is it my potential Opportunity to take a medal in Peyonchang! I want to say Thanks a lot for all your support!It's really important for me now!And say that Russian never give up