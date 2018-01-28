Елена Вяльбе: Сожалею, что когда-то пожимала руку Томасу Баху
- Я нахожусь в смятении и не понимаю, зачем нам ехать на эту Олимпиаду. Никогда в жизни не находилась в таком состоянии. С одной стороны, понимаю, как важно любому спортсмену там выступить. С другой, везти туда просто статистов ни в коем случае нельзя. И я не считаю нужным прощать тот цинизм, с которым относятся к России. Президент МОК Томас Бах буквально с издёвкой сказал, что мы, оказывается, должны ценить, что в Пхёнчхан пустили 169 отечественных спортсменов. Сожалею, что когда-то пожимала ему руку и сидела с ним за одним столом, - говорила Вяльбе журналистам после очередного заседания Спортивного арбитражного суда (CAS), где на прошлой неделе начались рассмотрения дел наших лыжников, еще в декабре пожизненно дисквалифицированных МОК.
Теперь в CAS подает иск и двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, которого на прошлой неделе не включили в число участников Игр в Пхенчхане (его обращение к болельщикам см. ниже). Но успеть что-то решить за оставшиеся дни практически не реально. Тем более, что CAS является детищем самого МОК...
Мы связались с Еленой Вяльбе, которая сейчас находится в Австрии на этапе Кубка мира, где продолжают выступать наши лыжники.
- Пока никаких новостей из суда нет, - сказала Вяльбе. - Я думаю, раньше 3-го числа ничего вообще известно не будет.
- А как восприняли новость об отстранении Устюгова его соперники из других стран?
- Все в шоке... Вы почитайте прессу иностранную, там видно.
И действительно многие лыжники, мягко говоря, недоумевают от такого решения МОК.
– Прежде всего, очень странная ситуация, – приводят слова знаменитого норвежского лыжника Мартина Сундбю норвежские газеты. – Устюгов состязался против нас на протяжении всей зимы и является для меня источником мотивации, и жаль, что его не будет на Играх. Я просто должен относиться к принятым решениям с пониманием и надеяться, что они были приняты на серьезных основаниях. Но в целом эта ситуация очень странная.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Симон Фуркад: Я думаю, что здесь больше политики
Иностранные атлеты поддерживают отстраненных от Олимпиады российских спортсменов.
Трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Симон Фуркад (Франция):
– Не понимаю, что случилось с Россией. Многих атлетов не было в отчете Макларена, но их не пригласили в Корею. Может быть, на это есть причина, но, я думаю, что тут больше политики. Принимать такое решение за три недели до Олимпиады в Пхенчхане, когда после Игр в Сочи было четыре года, чтобы опубликовать результаты. Думаю, это значит многое, - сказал Фуркад-старший после гонки на чемпионате Европы.
Родная сестра Антона Шипулина Анастасия Кузьмина (выступает за Словакию):
«Очень важно быть опорой близкому человеку в тяжелой ситуации и заряжать энергией. Брат, мы с тобой!»
А вот что написала в соцсетях наша ведущая биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт, которую тоже не допустили до Олимпиады.
«Дорогие Друзья!Сегодня я получила окончательное решение о том,что я не имею права выступить на ОИ 2018... Я не буду писать о своих чувствах и эмоциях...Скажу лишь, что с этого дня Олимпиада для меня - это больше не спорт! МОК забыл все принципы Пьера Де Кубертена.»
Биатлонисты Мари Дорен-Абер (Франция), Тирил Экхофф (Норвегия), Кайса Мякяряйнен (Финляндия), Мартин Отченаш (Словакия) и Антонен Гигонна (Франция) также поддержали Екатерину Юрлову. Вот что, к примеру, написал француз Гигонна:
«Ожидал, что МОК утвердит твое имя, как и Елисеева. Отказываюсь верить в то, что ты мошенничала. Это несправедливо. Мне очень жаль.»
КРИК ДУШИ
Лыжник Сергей УСТЮГОВ:
Я разочарован в олимпийском движении
Друзья, с начала декабря я не давал комментарии о своих планах на Олимпиаду. Конечно же как человек, который просвещает свою жизнь спорту, я хотел и был мотивирован ехать и выигрывать Олимпийские игры. Даже без флага и гимна. Все эти вещи в моём сердце.
Все знают, где я родился и ради кого побеждаю. Но история с моими друзьями и коллегами (Евгением Беловым, Александром Легковым, Максимом Вылегжаниным и другими), дисквалифицированными МОК, заставляла меня задуматься. В их чистоте я уверен, как в своей. Я знаю, каким трудом они завоёвывали свои медали. Я не сильнее их. Но я соревнуюсь, а они вынуждены сидеть дома. Именно поэтому я не был уверен, что со мной не поступят подобным образом.
Я был разочарован в олимпийском движении. Сегодняшней новости я удивился и расстроился гораздо меньше, чем ноябрьской о дисквалификации ребят. И на этот раз я не буду переживать, а продолжу делать свою работу и получать от этого удовольствие. На Олимпийских играх Жизнь не заканчивается, будут другие соревнования, где мы будем выигрывать и доказывать, что Мы - Русские, Мы - Сильные, Мы - Чистые», - написал Устюгов в соцсетях.