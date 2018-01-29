Нужно ли приравнивать гражданский брак к официальному?

29 Янв. 2018 2018-01-29T07:55:31+03:00

«Комсомолка» выяснила у экспертов, кто выиграет, а кто проиграет, если новый закон будет принят

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ПЕРЕХОД КОЛИЧЕСТВА В УЗЫ

Считается, все женщины хотят замуж. Платье с фатой и лимузин с куклой на радиаторе. Но то ли хватка у современных женщин уже не та, то ли еще что, но число зарегистрированных браков в России в последние годы стремительно снижается.

Eсли еще в 2010 году расписалось в загсах 1,215 млн. пар, то в 2016 году был поставлен антирекорд - всего 0,985 млн. - минимум за последние 20 лет. Ежегодное же число разводов сравнительно постоянно - в районе 650 тыс.

Сеня и Катя женаты уже девять лет, есть общий трехлетний сын Мишка. Но их брак нигде не зарегистрирован. «Зачем?» - пожимает плечами Катя. В гостиницы нынче поселят в одном номере без штампа в паспорте - в интимную жизнь государство больше не вмешивается. А понятие «незаконнорожденные дети» ликвидировала еще советская власть: Мишка носит фамилию отца и ничем, что положено государством детям, не обделен.

- Россияне не считают поход в загс необходимым условием для создания полноценной семьи. Однако с точки зрения закона сожительство не порождает никаких юридических последствий. Это ставит участников подобного союза в уязвимое положение, - рассказал сенатор Антон Беляков, объясняя идею внесенного им в Госдуму законопроекта (подробнее об этом - на сайте kp.ru). Если закон примут без изменений, то совместное проживание мужчины и женщины в течение пяти лет (или двух при наличии общего ребенка) будет считаться «фактическими брачными отношениями» - со всеми вытекающими из этого статуса правовыми последствиями. Например, наследование, раздел совместно нажитого имущества при расставании и т. д. В этой инициативе ничего оригинального: подобные законы уже действуют, например, в ЮАР, Швеции, отдельных штатах США.

РАЗВОД ПО РАСЧЕТУ

Инициатива сенатора сразу вызвала массу споров и шуток.

- Если такой закон примут, мужики с бабами и жить перестанут, а то вдруг потом делиться придется, - сокрушаются дамы.

Мужчины же предлагают обходные маневры:

- Через 4,5 года выехать на несколько месяцев - обнулить счетчик, а потом снова вернуться.

Теоретически женщин среди сторонников законопроекта действительно больше. Согласно опросам социологов, среди женщин в гражданском браке считают себя замужними почти 90%, среди мужчин - чуть более 10%. Однако есть пары, в которых именно женщина будет не в восторге от перспектив через пять лет поровну делить заработанную лично ею квартиру или иное имущество с вечно безработным муженьком.

А встречаются семьи, где незарегистрированный брак или даже развод является элементом защиты от кредиторов, рейдеров, правоохранительных органов и т. д. Допустим, муж-бизнесмен - «голодранец» - все имущество и банковские счета записаны на жену. Точнее, на формально совершенно постороннюю женщину, с которой живет под одной крышей и воспитывает общих детей. Взыскать с нее его долги будет весьма непросто.

Теперь же, следуя логике законопроекта, через пять лет совместного проживания женщина, а равно записанные на нее активы становятся совсем нечужими. Как это совместное проживание будут доказывать взыскатели, непонятно, но забавно, если пару признают женатыми вопреки их собственному обоюдному несогласию.

У людей победнее меркантильные соображения иного порядка - матери-одиночке (в документах ребенка которой отец указан с ее слов) положены пособие и куча льгот.

ЧАЩЕ ФОТОГРАФИРУЙТЕСЬ С ЛЮБИМЫМИ И ЗАКЛЮЧАЙТЕ ДОГОВОР ЗАЙМА

Но большинству новый закон, в случае его одобрения, жизнь облегчит. Сегодня, по наблюдениям адвоката Андрея Безрядова, расстающиеся после многих лет в гражданском браке пары в первую очередь идут не к психологам, а к юристам. Чаще плохо приходится женщинам, которые после расставания остаются и без дома, и без денег.

- Видимо, они доверчивее мужчин, особенно когда влюблены, - поясняет Безрядов.

Поделить совместно нажитую недвижимость можно через суд, но сделать это крайне сложно. Для этого обездоленный должен будет доказать, что он вкладывал в покупку свои деньги. Хорошо, если деньги переводились с его счета на счет покупателя и остались документы, которые подтверждают это. А если нет? Все сложно и с вопросами наследства. Официальные муж и жена - наследники по закону. А гражданские - перед законом чужие люди и в случае смерти второй половины ни на что претендовать не могут.

В юридической компании «Амулекс» рассказали про Ирину Петровну, прожившую в гражданском браке больше 20 лет. За это время супруги купили квартиру, машину с гаражом и земельный участок, на котором построили дом. Все имущество оформляли на мужа. А потом он скоропостижно скончался. Общих детей у них не было. Из близких родственников у умершего остался брат. Он-то и пришел к нотариусу - вступать в права наследства. Оставшаяся у разбитого корыта Ирина Петровна пошла в суд, чтобы потребовать свою долю имущества. Но доказать, что все оно приобреталось и на ее деньги тоже, не смогла.

Еще одна беда - долги. У законных супругов они общие. Взял муж кредит, жена автоматически становится созаемщиком. При разводе они несут солидарную (совместную) ответственность перед банком. У сожителей деньги всегда врозь. Андрей Безрядов вспомнил даму, которой сбежавший гражданский муж на память оставил долги. Кредит брошенная супруга брала на себя по его просьбе - любимый хотел открыть бизнес. Теперь возвращать деньги банку придется ей одной.

- Да что же такое! - говорю я. - Получается, или в загс, или в монастырь?!

- Люди могут защитить себя только одним способом - заранее понимать, что любовь любовью, а табачок, как говорится, врозь. Поэтому во всех финансовых вопросах с гражданским мужем или женой нужно вести себя так, как будто это посторонний для вас человек, и защищать себя от разных рисков, - рекомендует Андрей Безрядов.

То есть покупаете с любимым квартиру - сразу оформляйте ее в долевую собственность.

- Раздел такого имущества возможен в любое время: и во время совместного проживания, и после прекращения сожительства, - уточняет юрист национальной юридической службы «Амулекс» Елена Проскурова.

Приобретаете на общие деньги автомобиль - заключайте… договор займа денежных средств.

- В этом договоре не надо ставить конкретную дату возврата денег. Можно написать, что человек должен вернуть средства тогда, когда вы от него потребуете, - информирует юрист.

Берете кредит в банке - делайте вашего гражданского мужа или жену поручителем. Тогда он будет обязан наравне с вами возвращать долг банку.

- Но ведь это убьет любовь! - подумают сентиментальные граждане.

Тогда тащите избранника в загс или смиритесь с возможной ролью бедной овечки и на будущее запаситесь деньгами на хорошего адвоката.

Единственное, на что реально может рассчитывать барышня при расставании с гражданским мужем, - это алименты на их совместных детей. Да и то с оговорками.

Когда ребенок родился вне брака, то мужчина должен усыновить его, чтобы считаться законным отцом. Если этого не случится, то потом доказывать отцовство придется через суд. Докажете - мужчина будет не только ребенку до 18 лет платить алименты, но и обеспечивать его сидящую в декрете маму до той поры, пока малышу не стукнет три года.

Казалось бы, установить отцовство проще простого. Проводишь генетическую экспертизу, и дело сделано. Часто так и есть. Но бывают и курьезные истории. Андрей Безрядов вспомнил недавний случай, когда экспертиза доказала 100% отцовство, но судья с ней не согласился. Основанием отказа в признании отцовства стало то, что у гражданских супругов не было совместных фотографий. (И это, заметим, в эпоху сплошных селфи! Действительно, что-то тут не так. - Ред.)

Всем желаем счастья, живите вместе, любите друг друга и старайтесь помнить точную дату начала вашего сожительства - может пригодиться.