Антироссийские санкции: так ли все страшно, как кажется

29 Янв. 2018 2018-01-29T07:55:31+03:00

Сегодня в США огласят список российских предпринимателей, которые за «связи с Кремлем» будут наказаны долларом

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Кто угодит в новый санкционный список - непонятно. В законе о новых санкциях говорится лишь о том, что важна «лояльность крупных предпринимателей к действующей в России власти». Эксперты прогнозируют, что американцы могут арестовывать имущество и счета бизнесменов из черного списка.

Все, что было до этого, результатов не принесло. Это подтвердил и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер: «Я бы не стал говорить, что санкции не работают, я бы сказал, что они не сработали».

1. Персональные ограничения

С марта 2014 года США и ЕС внесли в черный список более 200 ведущих политиков и бизнесменов. Под санкции попали, в частности, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, тогдашний спикер Госдумы Сергей Нарышкин, вице-премьер Дмитрий Рогозин, многие депутаты. А также предприниматели, никак не связанные с политикой. Было объявлено, что у них блокируются все активы, находящиеся на территории США и ЕС, им самим запрещен въезд.

Цель санкций:

Министр финансов США Джейкоб Лью сказал, что так Запад пытается «нанести ущерб центрам российской власти, которые принимают решения».

Реальные результаты:

- Это никак не навредило российской экономике, - комментирует экономист Сергей Хестанов. - Вышеперечисленные политики и так по закону не могли иметь активы за рубежом.

2. Юридические лица

По данным МИД РФ, более 400 банков и компаний лишились возможности сотрудничать с США и ЕС. В частности, получать американские кредиты. Это касается и таких крупных предприятий, как «Алмаз-Антей», Уралвагонзавод, концерн «Калашников», крупные сырьевые компании, в том числе «Роснефть» и «Новатэк».

Цель санкций:

Максимально ослабить российскую экономику, загнав банки и компании в долговую яму.

Реальные результаты:

Большинство российских экспертов сходится во мнении, что ограничение внешнего кредитования - самая серьезная санкция из всех введенных. При этом и она не стала фатальной. Многие компании отказались от зарубежных кредитов. Бизнес и банковская сфера получили средства на внутреннем рынке. Центробанк стал выдавать валютные займы, используя наши международные резервы. Многие банки этим воспользовались. Зависимость от зарубежных кредитов снизилась в несколько раз.

3. Нефтегазовый сектор

В августе 2017-го Трамп ужесточил санкции против России, Ирана и КНДР. Предусматривались дополнительные ограничения на сотрудничество с российским энергетическим сектором - в том числе в сфере строительства трубопроводов. В документе написано о противодействии США строительству «Северного потока-2». США запретили американским гражданам и компаниям сотрудничать с Россией в нефтяных проектах, связанных с глубоководной добычей, а также добычей на шельфе и в Арктике. Ограничения коснулись и поставок России новых технологий.

Цель санкций:

Ударить по нефтегазовому сектору.

Реальные результаты:

- С 2014-го у нас каждый год фиксировался прирост добычи нефти, - говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. - Показатель снизился только в 2017-м, когда мы вступили в соглашение с ОПЕК и обязались сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки. Но и тогда мы лишь приобрели, потому что нефть стала стоить дороже. Ну да, новые проекты на арктическом шельфе свернуты. Но и ситуация на рынке не очень соответствует тому, чтобы их начинать. Что же касается газа, то здесь ситуация определяется исключительно спросом со стороны ЕС. И санкции тут не влияют. Насчет технологий - мы наконец сами начали производить что-то свое.

НАШ ОТВЕТ

И кому от этого хуже?

В ответ Москва ввела продовольственное эмбарго. Больше всего пострадали Украина, Норвегия, Турция, Италия, Испания, Франция и Польша. У последней на долю России приходилось 55% экспорта яблок (по данным 2013 года). В нашу страну отправлялась почти половина экспортируемых латвийских, литовских и эстонских сыров. Их рыба, свинина и фрукты. В 2017 году глава Итало-российской торговой палаты Розарио Алессандрелло сообщил, что Рим потерял 11 - 12 миллиардов евро и 200 тысяч рабочих мест.