А за икру ответишь!

29 Янв. 2018 2018-01-29T03:12:09+03:00

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В первых кадрах нового сериала «Икра», который с понедельника начинается на Первом канале, звучит фраза: «Все описанное в фильме - чистый вымысел, хотя и изложенный в контексте реальных событий. Любое сходство с реальными людьми является чистым совпадением».

И все же, как признаются создатели, фильм основан на исторических событиях. В конце 1970-х в Советском Союзе прогремело так называемое рыбное дело - целая серия уголовных дел о коррупции и злоупотреблениях в Министерстве рыбного хозяйства.

Реальный факт: в 1979 году гражданин Федоров купил в магазине «Океан» города Сочи три банки атлантической сельди, каждая по 700 граммов. В двух из них мужчина обнаружил черную икру. Федоров тут же скупил все банки с селедкой (а их было 120 штук) в этом магазине. И во многих также оказалась икра. Мужчина не растерялся, перепродал все это добро и купил себе «Жигули».

Главный герой фильма - следователь из приморского городка Александр Костенко (Павел Майков), который пытается разобраться в гибели своего друга и коллеги. Следствие приводит его в Москву. Нечаянно в «Шереметьево» Костенко видит, что некий гражданин хочет провезти за границу крупную сумму в валюте. Он инициирует арест. Преступником оказывается один из руководителей Министерства рыбного хозяйства. Костенко замечают в Генеральной прокуратуре и предлагают возглавить следствие по этому делу. Неподкупный сыщик начинает энергично разгребать завалы и доходит до руководства министерства. Вскоре он понимает, что убийство друга напрямую связано с рыбным делом. Костенко узнает о контрабанде икры и коррупционных схемах. И конечно, становится врагом № 1 для чиновников из министерства.

Прототип главного героя - бывший следователь по особо важным делам Владимир Калиниченко.

- Да, у главного героя есть прототип, это довольно известный человек, он часто участвует в телепередачах и документальных фильмах, - говорит режиссер картины Виталий Воробьев. - Но в целом наш герой - это собирательный образ человека, который может противостоять системе. Его нельзя сломить, он правдолюбец.

- Калиниченко расследовал ряд громких дел в 1970-е годы, он нас консультировал, - говорит ведущий продюсер Алексей Кузнецов. - Кредо Калиниченко было: закон - священная корова. Он слыл мастером по решению сложнейших головоломок, человеком бесстрашным и бескомпромиссным. Но все же история у нас художественная, поэтому все имена мы изменили.

Съемки фильма проходили в Москве и Крыму. В Горках Ленинских для съемок послужили дачи партработников. Порт, где грузили контрабанду, - в Керчи. Попасть туда на съемки оказалось непросто, потому что это стратегический объект. Икра и рыба в кадре - тоже настоящие. Эти сцены снимали на рыбозаводе.

По мнению режиссера картины, Павел Майков стопроцентно подходил на роль следователя Костенко:

- У нас несколько безбашенный герой, он идет напролом, он всегда на шаг впереди. Для него главное - это оперативная работа. В нем есть мужская харизма и внутренняя сила. Я надеюсь, что с первых серий зритель будет сопереживать главному герою. Я хотел показать драму человека, который столкнулся с глыбой советского режима.

«Икра». Понедельник - четверг, 21.30, Первый.

У героя есть реальный прототип - бывший следователь Генеральной прокуратуры СССР Владимир Калиниченко. Фото: Личный архив

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Фильм посмотрю обязательно»

Мы позвонили Владимиру Ивановичу Калиниченко, который является прототипом главного героя.

- Я общался с создателями фильма, был консультантом картины, - признался он «КП». - Сам на съемках не был, разговаривал только со сценаристами, с продюсером. Это тот же авторский коллектив, что у сериала «Ликвидация». Рассказывал им о том, как мы жили в те годы, какая была обстановка. Мне потом сообщили, что многое взяли из

моих воспоминаний. Но кое-что добавили и от себя. Теперь с нетерпением жду премьеры. Фильм посмотрю обязательно!