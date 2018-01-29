Доктор Брагин вылечил не всех

29 Янв. 2018 2018-01-29T03:13:56+03:00

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Сейчас на канале «Россия 1» идет шестой сезон сериала «Склифосовский» про перипетии в личной жизни доктора Брагина в исполнении Максима Аверина. Как стало известно «КП», на этом сезоне точку в истории все-таки не поставят. Уже готовится продолжение популярного медицинского сериала.

- На самом деле все в руках зрителей. Чем больше людей посмотрит шестой сезон, тем больше шансов увидеть через год его продолжение, - рассказала «КП» Ирина Смирнова, генеральный продюсер кинокомпании «Русское», которая производит сериал «Склифосовский». - Фраза «по многочисленным просьбам трудящихся» не утратила своей актуальности в условиях современного телевидения. Премьера нового сезона «Склифосовского» показала хорошие рейтинги. Мы все рассчитываем на то, что такая тенденция сохранится до самого финала в конце следующей недели… Мы со своей стороны настроены оптимистично. Не дожидаясь окончания эфира, уже разрабатываем сюжетную линию седьмого и даже - страшно сказать! - восьмого сезона.

Автор сценария сериала Екатерина Тирдатова согласилась, что с каждым новым сезоном придумывать истории о хирурге становится все сложнее.

- Самое тяжелое - это все сквозные линии главных героев, которые за шесть лет прожили определенный отрезок жизни, - говорит сценарист. - И эта жизнь разная, не всегда веселая. Например, пятый сезон получился довольно мрачным, но там нет ничего недостоверного или идущего вразрез с образами героев. Просто у них в жизни был тяжелый момент. Все были возмущены смертью Салама в пятом сезоне. Герой трагически погиб, но такое и в жизни, к сожалению, случается. Все герои - пострадавшие или погибшие - страдают только по моей сценарной «вине».

«Склифосовский» Понедельник - четверг, 21.00, Россия 1.