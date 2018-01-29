2018-01-29T17:23:04+03:00
Экономика

Пять ответов на главные вопросы о том, как таможня начала отслеживать покупки россиян за границей

"Комсомолка" разбиралась, за какие товары нужно платить пошлину и как могут наказать тех, кто этого не сделал
Александра КОЗЛОВАdd_money
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Работа по сортировке посылок из-за рубежа в московском региональном автоматизированном сортировочном центре ФГУП `Почта России`.Работа по сортировке посылок из-за рубежа в московском региональном автоматизированном сортировочном центре ФГУП `Почта России`.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Российская таможня научилась отслеживать крупные покупки россиян, которые те делают за границей. Только за последний месяц таможенники выявили незадекларированных товаров на сумму более 200 млн. руб. Теперь ведомство получает оперативную и точную информацию о стоимости заграничных покупок и даже знает, каким рейсом полетит покупатель. «КП» подробно разобралась в ситуации.

1. За какие товары нужно платить пошлину?

Самолетом в Россию без пошлины можно ввезти купленные за границей товары, чья общая стоимость не превышает 10 тыс. евро. С суммы выше этого порога платится пошлина в размере 30%. Например, если товар стоит 11 тыс. евро, налог нужно заплатить именно с превышения в 1 тыс. евро. Для наземных видов транспорта стоимость товаров для беспошлинного ввоза — 1500 евро. Размер налога тот же.

2. Я покупал дорогие товары за границей и никаких пошлин не платил. Вы, наверное, шутите?

Значит, вы были нарушителем закона, но вам просто повезло. Может быть, таможенники не заметили в чемодане ваши приобретения. Может быть, они не выглядели, как новые. То есть, были без бирок, ценников и фирменных пакетов. Это, кстати, любимая уловка хитрых покупателей – перед посадкой на рейс они срезают все опознавательные знаки, по которым можно распознать новую вещь. Тогда на вопросы таможенников можно отвечать, что эта сумка (часы, украшения) уже 10 лет как ваши. И попробуй тут докажи обратное. Но недавно этот лайфхак перестал работать. Теперь таможенники откуда-то знают о купленных товарах и точной стоимости этих заграничных приобретений.

3. Откуда таможенники знают, на какую сумму я купил товар за границей?

По данным источников в правоохранительных органах, таможенники оперативно получают информацию по двум каналам. Первый – через международную систему Tax Free. Это такой специальный механизм возврата налога НДС за зарубежные покупки. Допустим, вы «пошопились» в Испании на «кругленькую» сумму 100 евро. В аэропорту при предъявлении чеков вам вернут 14% (НДС Испании) от этой суммы. У каждой страны свой порог суммы, с которой tax free начинает работать и разный процент возврата.

Доступ к информации об оформленных за границей tax free есть у российских налоговиков, а через их базу и у таможенников. Данные о человеке, получившем налоговый возврат, поступают в эту систему сразу после того, как иностранная таможня проставит соответствующий штамп. Далее через эту систему российская таможня оперативно получает данные о покупке россиянина и его рейсе.

4. Окей, я не буду оформлять Tax free! Я не попадусь?

О втором канале своей информации таможенники стараются не распространяться. Здесь источником данных являются зарубежные правоохранительные органы. В ФТС подтвердили, что обмен данными с зарубежными ведомствами налажен. Но не стали уточнять схему, так как эта информация «может быть использована для совершения противоправных действий».

В общем, даже если вы сами на себя не донесете через систему Tax Free, на вас могут донести другие.

5. Какое наказание ждет нарушителей?

Преимущественно административное. Согласно ст.16 КоАП, если вы просто «забыли» заплатить пошлину за товар и это обнаружили, штраф составит от 50% до 200% от его стоимости. А вот если вы специально спрятали дорогую вещь и намеренно пытались ввести в заблуждение таможенников, штраф составит от 50% до 300% от стоимости товара. Конфисковывать товар у вас или нет, решают сотрудники. Кодекс оставляет это на их усмотрение.

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