За 30 лет из России вывели триллион долларов

29 Янв. 2018 2018-01-29T17:17:04+03:00

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Отток средств из российской экономики за последние 30 лет первысил $1 трлн. Об этом сообщил советник президента России Сергей Глазьев.

- Россия — самая богатая страна в мире, - подчеркнул он. - За 30 лет мы подарили мировой финансовой системе больше одного триллиона долларов, которые утекли из страны. Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся. Знаем, что примерно полтриллиона долларов вращается между офшорами и российской экономикой — кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении.

Эксперты, опрошенные «КП», с такой цифрой не согласились. И предположили, что она занижена примерно в 2-3 раза. Эксперт по оффшорам на условиях анонимности сообщил, что, по самым крайним оценкам, на офшорных счетах крутятся до 2 трлн евро российских денег. Другой экономист ежегодно делает свои расчеты по оттоку капитала из России.

- Каждый год я провожу анализ оттока денежных ресурсов из России. Делаю я это на основе данных платежного баланса, который публикуется Центробанком. Также высчитываю отрицательное сальдо инвестдоходов (сколько инвестиционных доходов получили и вывели из России иностранные инвесторы – Авт.). И еще ориентируюсь на несколько параметров. Так вот, отток капитала только за последние 10 лет составил $1 трлн. Примерно по $100 млрд ежегодно, – говорит Валентин Катасонов, профессор кафедры международных финансов МГИМО. - За последние 30 лет, по моим оценкам, из России утекло примерно $3 трлн. Похожие цифры я видел и у других моих коллег.

Банк России оценил отток капитала за прошлый год в $31,3 млрд, что на 60% больше, чем в 2016 году.