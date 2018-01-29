Кети Топурия рассекретила мужчину, из-за которого развелась с мужем

29 Янв. 2018 2018-01-29T18:34:30+03:00

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Когда два года назад папарацци застукали тогда еще замужнюю Кети Топурию с Алексеем Долматовым на отдыхе в Таиланде, он же рэпером Гуфом оба вдвоем рассказывали, что репортерам показалось, а они хоть и отдыхали на островах в это время, но в разных местах. Однако, супруг звезды A'Studio вскоре развелся с ней, да и роман Гуфа с Лесей Фак оказался мимолетным. А все почему? Объяснением стала фотография Топурии, которая снова улетела на праздники в Таиланд и опубликовала в соцсетях снимок, который разделила пополам с загадочной надписью «Пазл». Почему пазл, не сразу поняли поклонники. Однако, когда вторую часть фото, где запечатлен Гуф опубликовал на своей страничке рэп-исполнитель, частички того самого пазла сошлись идеально. А за ними догадка, что парочка все-таки вместе отдыхает у океана. И вот стоило столько времени скрывать свои отношения? Тем более, для тех, кто еще сомневается, что Кети является новой девушкой Алексея, он написал в комментарии: «Любовь витает в воздухе!»

Кети Топурия и Гуф отдыхают вместе.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Стоит отметить, что Кети от комментариев о личной жизни отказывается. Лишь однажды в интервью Ru.tv она прокомментировала свой развод. «Всё, что касается моей личной жизни, я не комментирую никогда. Даже когда мы с моим бывшим мужем пришли к этому решению, то я всё равно не говорила об этом. Но в какой-то момент столько вопросов возникло, что я поняла — лучше сделать комментарий, чтобы не было всех этих сплетен. Мне не хочется развивать эту тему. Не дай бог потом кто-то кого-то с кем-то увидит и подумает: «Как же так, она же замужем!» С мужем у нас очень хорошие сейчас отношения, но в жизни всякое бывает... А еще у нас есть Оливия. Короче, все хорошо!» — поделилась Кети.

Надо отметить, что некоторые подписчики усомнились, правильный ли выбор сделала Топурия? В конце концов, Гуф регулярно проводит лечение в реабилитационной клинике в Израиле, где пытается завязать с наркозависимостью, а бывшая возлюбленная Леся Фак на днях призналась, что именно Алексей стал виновником того, что она подсела на наркотики. Мол, сало того, что она сама подсела на них, так еще «утащила в это болото кучу народу». «Я погрязла в этом настолько, что это стало моим образом жизни. Мне нравилось это пропагандировать», — призналась девушка.

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