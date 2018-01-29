68-летняя экс-супруга Дональда Трампа пришла на вечеринку «Грэмми» с декольте до талии

29 Янв. 2018 2018-01-29T19:51:41+03:00

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Дональд и Ивана Трамп развелись в 1992 году, но остались в дружеских отношениях. Первая жена нынешнего президента США не устает давать интервью о своей жизни с Дональдом и частенько комментирует таблоидам очередное эпатажное высказывание хозяина Белого дома. Ивана старается всегда быть на виду - в свои 68 лет она ведет активную светскую жизнь и регулярно появляется на красных дорожках. Бывшая модель обожает яркие и эффектные наряды, привлекающие внимание к ее формам. Именно такое платье Ивана Трамп выбрала для вечеринки в честь «Грэмми», которая прошла в минувшие выходные накануне вручения самой престижной музыкальной премии планеты. Экс-супруга Дональда Трампа появилась на ней в платье с глубоким декольте, обнажившим ее пышный бюст.

Первая жена Дональда Трампа пришла на вечеринку "Грэмми" в наряде с глубоким декольте.Фото: EAST NEWS

Прием в честь юбилейной 60-й премии «Грэмми» устроили в нью-йоркском отеле «Шератон». Впервые за последние 15 лет церемония проводилась в городе Большого яблока, а не в Лос-Анджелесе, как обычно. На вечеринку пришли Бейонсе с мужем, продюсером Jey-Z, певицы Пинк и Рита Ора, актриса Кэти Холмс, модель Крисси Тейген и многие другие знаменитости.

Ивана Трамп появилась на красной дорожке в кружевном платье с растительными принтами. Наряд бывшей жены президента США украшал вырез до самой талии. Свое платье миссис Трамп дополнила блестящими туфлями и клатчем — Ивана с молодых лет питает слабость ко всему блестящему, начиная с одежды и заканчивая аксессуарами и драгоценностями.

После развода с Дональдом Ивана вовсю наслаждается жизнью на полученные от миллиардера отступные. После ожесточенной битвы в суде она стала обладательницей роскошной виллы и 25 миллионов долларов — рекордных по меркам 90-х алиментов. В свои преклонные годы Ивана счастлива и любима. После Дональда она выходила замуж еще дважды, и оба раза — за итальянцев. С 1995 по 1997 годы она жила с бизнесменом Риккардо Маццуччелли: состоятельный предприниматель был старше нее на шесть лет и не слишком одобрял тягу жены-американки к светской жизни.

Ивана обожает яркие эффектные наряды.Фото: REUTERS

Последним мужем Иваны стал красавец-манекенщик Россано Рубиконди. Увидев атлетически сложенного парня с кубиками на торсе, миссис Трамп не смогла устоять, и в 2008 году они сыграли свадьбу. Россано тогда было 35 лет, Иване — 59. Разница в 24 года, видимо, не слишком заботила блондинку. А зря: их брак продержался всего год, и в 2009-м пара развелась. «Россано хотел жить в Майами, а я люблю Нью-Йорк», - коротко объясняла она тогда.

Но, видимо, Ивана из тех женщин, которых не так-то просто забыть. Спустя несколько лет папарацци снова сняли на Лазурном берегу Ивану и Россано — бывшие супруги прогуливались по набережной Канн как ни в чем не бывало, нежно держась за руки. И пусть злые языки утверждают, что Рубиконди вернулся к бывшей жене из-за безденежья — мол, былой красавчик постарел, карьера манекенщика окончена, сам Россано уверяет: он просто обожает Ивану и не может жить без нее.

В очередной раз 44-летний итальянец пылко и публично признался Иване Трамп в любви буквально на днях, в эфире программы Il Sabato Italiano на телеканале RAI. В интервью Россано рассказал, что по-прежнему ощущает себя мужем Иваны — хотя они и живут без штампа в паспорте. И признался, что мечтает оставаться с ней до конца своих дней.

За манекенщика Россано Рубиконди Ивана вышла замуж в 2008 году. Пара развелась в 2009-м. Сейчас супруги живут в гражданском браке.Фото: EAST NEWS

- За все эти годы мы с Иваной показали, что наша любовь — настоящая, несмотря на периодически случавшиеся кризисы, - рассказал Рубиконди в эфире RAI. - Ивана и я были вместе 19 лет, я провел с ней половину своей жизни, и без нее я чувствую себя одиноко, она — моя половинка. Если сегодня я здесь, то только благодаря ей: она открыла мне дверь в мир, поделившись своим бесценным опытом. Я никогда не предавал ее, и между нами никогда не было реального разрыва. Мы все еще вместе, и я хочу провести с ней остаток своей жизни.

Напомним, бывшая чешская лыжница Ивана Зельничкова была замужем четыре раза. Первым ее мужем стал Альфред Уинклмайр, австрийский агент по недвижимости, они были женаты в 1971—1973 годы. Брак с миллиардером Дональдом Трампом продлился с 1977 по 1992 годы. Третьим мужем Иваны стал бизнесмен Риккардо Маццуччелли, четвертым — модель Россано Рубиконди. От Дональда Трампа Ивана родила троих детей: сыновей Дональда и Эрика и дочь Иванку.