2018-01-29T19:57:52+03:00
Звезды

Секрет диеты Пугачевой: Никаких вмешательств, только здоровое питание и плавание

Окружение Примадонны лишь посмеялась над слухами, что АБ постройнела из-за некой операции
Алина ЧЕРНОВА
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Секрет стройности «женщины, которая поет» прост: здоровое питание.Секрет стройности «женщины, которая поет» прост: здоровое питание.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В эфире одного из телеканалов показали скандальный сюжет. Дама, отрекомендовавшись диетологом, заявила, мол, Алла Пугачева так похорошела и постройнела благодаря операции, которая уменьшает желудок пациента.

Слова этой женщины, как всегда, перепечатали все СМИ.

Однако окружение звезды лишь посмеялось над домыслами диетолога и журналистов. Мол, никаких операций Алла Пугачева не делала.

Секрет стройности «женщины, которая поет» прост: здоровое питание.

По словам друзей Аллы Борисовны, звезда старается придерживаться бессолевой диеты. Такой же режим питания выбрала и Кристина Орбакайте.

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Алла Пугачева
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Плюс ко всему в замке у Аллы и Максима Галкина есть бассейн. Плавание тоже помогает Примадонне поддерживать стройность фигуры.

- Алла Борисовна старается сейчас правильно питаться, следит за собой. А мы не успеваем ушивать ее наряды, - говорит стилист Аллы Пугачевой Алишер. - Вроде бы недавно сделали для нее вещь, а она звонит: «Надо еще ушить. Мне уже велико это платье». Вещи сложно перекраивать, потому что они были сшиты на другую фигуру. Вижу, Алла Борисовна вошла во вкус. Теперь она носит джинсы, которые продаются в подростковых отделах - 38 - 40‑го размера. Нижняя часть у нее очень худенькая. А ножки какие? Такие ножки нельзя прятать под макси.

- Думаю, Алла Борисовна придерживается специальной диеты, - рассказывала в одном из интервью «КП» крестная Гарри Галкина (сына Аллы и Максима. - Ред.) дизайнер Мила Ставицкая. - Она, скорее всего, ограничивает себя порциями. Хотя на домашних праздниках ест все, но в меру...

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Недавно Алла Пугачева призналась журналистам, что похудеть ей помогли препараты для лечения диабета.
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А недавно Алла Пугачева призналась журналистам, что похудеть ей помогли препараты.

- В Израиле мне прописали таблетки от диабета, и я сразу сдулась! - рассказала Примадонна.

Плюс ко всему друзья Пугачевой заметили, что теперь звезда не засиживается на вечерних мероприятиях. Мол, старается ложиться спать до 11 вечера. Дескать, диетологи считают, что с таким режимом любая диета становится более эффективной.

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