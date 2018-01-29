2018-01-29T20:59:54+03:00
Звезды

Ванесса Паради выходит замуж

Избранником актрисы стал режиссер Самюэль Беншетри
Ольга АНТОНОВА
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Паради и Беншетри стали встречаться в ноябре 2016 годаПаради и Беншетри стали встречаться в ноябре 2016 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Еще два года назад 45-летня Ванесса Паради даже вынуждена прибегнуть к услугам психолога, чтобы пережить разрыв с Джонни Деппом, тогда французской звезде казалось, что дальше жизни нет. Ванесса даже предпринимала попытки вернуть бывшему мужу, но все безуспешно. Но прошло время, актриса стала смотреть в сторону других мужчин, да и они осознав, что красавица готова к новым отношениям, стали проявлять к ней знаки внимания. Но год назад режиссер актриса закрутила роман с режиссером Самюэлем Беншетри. Ни к чему не обязывающие отношения в итоге переросли в серьезные, и на днях французская пресса написала, что пара планирует зарегистрировать свои отношения.

Как пишет Le Figaro со ссылкой на журнал VSD, свадьба актрисы и режиссера состоится 19 июля, причем торжество звездная пара планирует отметить с размахом: предположительно, церемония пройдет на острове Иль-де-Ре в Атлантическом океане у побережья Франции.

Свадьба будет организована в роскошной вилле этого маленького острова на атлантическом побережье, обожаемой парижской интеллигенцией.

Напомним, Паради и Беншетри стали встречаться в ноябре 2016 года. У Сэмюэля есть дети от предыдущего брака- 19-летний сын Жюль и 10-летняя дочь Сол. Сын режиссера и дочка актрисы Лили-Роуз быстро поладили между собой, ведь они практически ровесники. Жюль, как и Лили-Роуз, уже активно снимается в кино. Беншэтри был женат на дочери известного французского актера Жана-ЛуиТрентиньяна – с матерью Жюля, актрисой Мари Трентиньян он состоял в браке с 1998 по 2002 год. Мари трагически погибла в Вильнюсе в июле 2003 года, где она снималась в телевизионном фильме о жизни писательницы Сидони Колетт.

Актрису жестоко избил ее бойфренд - Бертран Канта, солист французской группы «Noir Désir». На тот момент они уже полтора года были вместе. Бертран приревновал Мари и ударил ее. Женщина упала и ударилась головой об стену. Мари впала в кому. Из вильнюсской больницы ее срочно перевезли в парижский госпиталь, однако медики не смогли ей помочь. Мари умерла, не приходя в сознание. Вскрытие показало, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма, вызванная ударами в лицо.

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Ни Ванесса, ни Сэмюэль не комментируют свою личную жизнь. Известно, что Ванесса познакомила с новым бойфрендом своих детей от Деппа - сына Джека (ему 14 лет) и дочку Лили-Роуз (ей 18), и те восприняли друга мамы благосклонно. (подробности)

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