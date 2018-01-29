29 Янв. 2018 2018-01-29T22:59:55+03:00

Об утверждении руководителя РГАУ-МСХА было объявлено на заседании Ученого совета вуза

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Галина Золина назначена ректором Тимирязевской академии, обязанности руководителя которой она исполняла с конца 2016 года. О назначении Галины Дмитриевны ректором Российского государственного аграрного университета было объявлено сегодня на заседании Ученого совета вуза, на котором был заслушан и единогласно одобрен ее отчет о финансово-хозяйственной деятельности академии за 2017 год.

Первым проректором РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева назначен кандидат технических наук Илья Корнеев - декан факультета природообустройства и водопользования. Проректором по стратегическому развитию и практико-ориентированному образованию стал и.о. декана экономического факультета, профессор Алексей Голубев.