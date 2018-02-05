В Германии раскупили первую партию “безопасных шорт”, защищающих от насильников

5 Февр. 2018 2018-02-05T10:44:34+03:00

Специально разработанные высокотехнологичные шорты для защиты женщин от изнасилования состоят из трех механизмов

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Немецкая компания Tecos распродала первую партию “безопасных шорт”, предназначенных для защиты женщин от сексуального насилия. Идея для выпуска принадлежит жительнице города Оберхаузен Сандре Сейлз.

Специально разработанные высокотехнологичные шорты для защиты женщин от изнасилования состоят из трех механизмов. Они изготовлены из очень прочного армированного материала, который не только невозможно порвать руками, но и трудно даже порезать. Тем не менее, владелец не ограничен в своей свободе передвижения, так как ткань мягкая, гибкая и дышащая.

Кроме того, вдоль завязок на талии установлен кодовый замок, который невозможно стянуть. А при попытке сделать это сработает акустический сигнал громкостью 130 децибел, который отпугивает нападавшего.

Первоначально у Сейлз возникла идея разработать защитный пояс, но со временем она пришла к другой идее. “Это долгий и дорогой процесс, Я работала над проектом около года каждый день. Могу оценить стоимость производства первого прототипа на шесть цифр”.

Заказать шорты можно на официальном сайте производителя. Цена за тренировочные спортивные шорты составляет 149 евро.

“Первоначально была выпущена небольшая серия из 150 шорт, которые были быстро распроданы. Сейчас в производстве находится около 5000 экземпляров. Их срок доставки составит около шести недель”, - рассказала Сейлз.

Спрос на “безопасные шорты” продолжает расти. 80% запросов на заказ товара поступает из Германии, но некоторые заявки уже приходят из Новой Зеландии, Италии, Скандинавии и Объединенных Арабских Эмиратов.

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