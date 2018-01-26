Пять мифов об ипотеке

26 Янв. 2018 2018-01-26T20:34:47+03:00

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1. Это ловушка

«Чтоб я когда-то взял ипотеку! Да это же кабала на всю жизнь. Сам копейки считай, а в банк тысячи неси!» - рассуждает Григорий. И идет домой, в родительскую двушку, где, кроме него и родителей, живет еще брат с женой.

Кто спорит, долгое время отдавать долг да еще с немаленькими процентами - не слишком приятное занятие. Но если доходы позволяют взять кредит, почему бы не улучшить свои жилищные условия прямо сейчас?

К тому же ставки по ипотеке снизились. Ее можно получить и под 10% годовых. Выплачивать кредит весь срок, который прописан в договоре, необязательно. Будет возможность - рассчитаетесь с банком досрочно, тогда и переплата окажется меньше. Сделать это разрешает любая кредитная организация.

- Практика показывает, что заемщики достаточно быстро становятся владельцами квартиры без обязательств перед банком. Средний срок оформления кредита составляет 15 лет, а средний срок его погашения - в два раза меньше: всего 7 лет, - делится наблюдениями управляющий директор дирекции розничных продуктов Абсолют Банка Антон Павлов.

2. Пока дорого брать

Ставки по ипотеке в последнее время действительно активно снижаются. По данным Центрального банка, сейчас средняя ставка составляет 10,05%. А в конце прошлого года она была 12,16%.

Имеет ли смысл ждать, пока проценты станут еще ниже? Можно, но надо понимать, что до уровня 2 - 3% в России в ближайшее время они вряд ли опустятся. Хорошо, если до 7% к концу следующего года - как прогнозирует Агентство по ипотечному жилищному кредитованию. Сейчас, когда недвижимость подешевела, покупать квартиру выгодно. А что будет дальше, года через два-три, не очень понятно.

К тому же ипотеку всегда можно рефинансировать. То есть уже в процессе обслуживания кредита найти банк с более низкими ставками. Он погасит имеющийся долг, и вы будете платить уже новому кредитору по более низким процентам.

3. Банку-банкроту можно не платить

Некоторые считают, что выбирать банк для получения ипотеки надо по принципу его финансовой неустойчивости. Они наивно полагают, что если у банка отзовут лицензию, то не надо будет возвращать кредит. Увы, это заблуждение.

Возвращать деньги придется в любом случае.

- Если кредитная организация обанкротится, осуществлять платежи сначала придется в адрес временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), а потом, до полного погашения долга, переводить деньги на счет банка-правопреемника, - говорит ведущий эксперт по кредитным продуктам портала Banki.ru Инна Солдатенкова.

Причем допускать просрочку даже в таком случае нельзя. Тогда начислят пени со штрафами и испортят кредитную историю.

4. Придется отдавать только заемные деньги и проценты

Если думаете, что при оформлении ипотеки заемщик не несет никаких расходов, то это не так.

- Вам потребуется оплатить стоимость страховки, оценку недвижимости, регистрацию залога. Еще могут быть затраты на оформление документов, необходимых для одобрения заявки, - отмечает Инна Солдатенкова.

Кроме того, нужно иметь первоначальный взнос - как правило, в 20%. Если таких денег у вас нет, банк поднимет ставку или вовсе не выдаст ипотеку.

5. При разводе кредит поделят

При разводе суд достаточно легко делит имущество (например, ипотечную квартиру), но с долгами могут возникнуть проблемы.

- В этом случае суд вызывает представителя банка и спрашивает его мнение. В 99,9% банк выступает против раздела долга. В итоге плательщиком остается тот из супругов, на кого был заключен кредитный договор, - объясняет адвокат Сергей Головин.

ВАЖНО

Смотрите на условия и экономьте на страховке

Ипотека - решение, которое не принимается за один день. Даже недели здесь может быть недостаточно. Прежде чем поставить свою подпись под кредитным договором, подумайте вот о чем.

Рассчитайте свои финансовые возможности. Нужно, чтобы ваш ежемесячный платеж не превышал 50% от дохода. А вообще чем меньше он будет, тем лучше.

Также надо понять, насколько стабильны ваши доходы. Уверены ли вы в том, что они не станут меньше в будущем?

Прикинуть примерный размер будущих платежей можно с помощью ипотечного калькулятора. Их много в интернете. Там нужно ввести размер кредита, ставку и срок кредитования. И вам рассчитают размер ежемесячных платежей.

Если они оказались слишком большими, можно снизить сумму кредита. Как? Просто найти квартиру подешевле. Потом можно продать ее и купить более просторное жилье.

При выборе банка для получения кредита в первую очередь нужно смотреть на ставку. Она показывает, сколько вы в итоге заплатите банку. Но вот незадача: чаще всего заявленная на сайте банка ставка - самая низкая. Потом выясняется, что получить под нее деньги могут только заемщики с большим первоначальным взносом, высокими официальными доходами, которые к тому же являются клиентами этого банка. А для людей, которые этим критериям не соответствуют, проценты будут гораздо выше.

Так что, скорее всего, придется изучить предложения не одного банка. Пока не найдете тот, ставка в котором будет приемлемой именно для вас. Найти банки с самыми выгодными ставками можно, например, в разделе «Ипотека» на сайте sravni.ru.

При ипотеке банки потребуют приобрести полис ипотечного страхования. По закону обязательным является только страхование квартиры. На практике кредитные организации требуют от заемщика застраховать еще жизнь со здоровьем и право собственности. Иначе они существенно поднимут ставку или вовсе откажут в кредите.

Продлевать страховку надо каждый год. Это дополнительные траты. Так что лучше выбирать страховую компанию с самыми низкими тарифами.

Страховая сумма (то, сколько выплатит страховщик) обычно привязывается к остатку ссудной задолженности, и при страховом событии закрывается только долг перед кредитором. То есть сам заемщик не получает ничего.

- Например, средства на ремонт поврежденного жилья при пожаре, на лечение при получении инвалидности и т. п. заемщику придется искать самому, - подчеркивает профессор Финуниверситета Александр Цыганов.

КСТАТИ

А может, все-таки аренда?

Те, кому хочется жить комфортнее и кому доходы позволяют какие-то маневры, обычно выбирают между двумя вариантами: взять ипотеку или снимать квартиру.

- В США 60% населения до преклонного возраста живет в арендованном жилье. И в среднем восемь раз за свою жизнь меняет место проживания, - говорит декан факультета экономики недвижимости РАНХиГС Елена Иванкина.

Ну это там. У россиян иной менталитет. Собственность для нас важна. К тому же рынок аренды в России не слишком цивилизованный. Арендатор не может быть уверен в том, что завтра ему не прикажут съехать с квартиры или не повысят плату. Да и невозможность полностью оборудовать жилье по своему вкусу многих может напрягать. Прибавьте к этому регулярные визиты к вам собственников и их требования «никаких гостей, детей, кошечек с собачками». В общем, участь квартирантов может показаться совсем незавидной.

Зато чаще всего аренда обойдется дешевле ипотеки. Особенно если кредит был большим, а первоначальный взнос - маленьким.

Если у квартиранта станет меньше денег, он всегда может съехать с квартиры и поискать вариант экономичнее. Заемщик же оказывается привязанным к месту. Он не может за пару дней поменять одну ипотечную квартиру на другую, более дешевую.

К тому же отсутствие мобильности не очень удобно в крупных городах, когда приходится добираться до работы несколько часов. Арендатор - птица вольная. Всегда может переехать поближе к офису. А заемщик - нет.

Но если смотреть вперед, то на выходе заемщик окажется с собственностью, а арендатор - без квартиры и без денег (хотя не исключено, что ему за это время удастся накопить на жилье и купить его без всякой ипотеки).

СРАВНИ!

Своя или чужая?

Сколько стоит аренда и ипотека

Сколько стоит аренда и ипотека

*Однушка за 5 млн. руб. Первоначальный взнос составляет 1,5 млн. (30%). Кредит на 15 лет под 11%.

**Однушка за 2 млн. руб. Первоначальный взнос составляет 600 тыс. (30%). Кредит на 15 лет под 11%.