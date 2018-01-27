Ударники новогоднего труда: Больше всех заработали Шнур и Светлана Лобода

27 Янв. 2018 2018-01-27T02:57:41+03:00

Нельзя сказать, что «Ленинград» выступал каждый день, но тоже серьезно потрудились. Фото: Александр ГЛУЗ

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Хорошего фермера весь год урожай кормит, а наших звезд - новогодние праздники. После новогодней страды артисты потихоньку приходят в себя. Многим и правда надо выдохнуть - весь год они крутились, записывая песни, снимая клипы, чтобы к зимним праздникам их хиты попали в число самых желанных на корпоративах

А после разрывались между съемками в новогодних огоньках и частными мероприятиями: по 30 перелетов в месяц, смены климатических поясов, бессонница как постоянная спутница, проблемы с желудком от разной еды и воды. И никого не волнует, насколько хорошо ты себя чувствуешь - будь добр выйти на сцену и улыбаться тем, кто заплатил деньги, чтобы услышать любимые песни. Но таков хлеб популярного артиста. И да, оплачивается он высоко - должна же быть компенсация.

МАСКИРОВКА КОРПОРАТИВОВ

Надо сказать, что для многих список самых заказываемых артистов стал неожиданностью. Мы давно привыкли, что в лидерах Григорий Лепс, Земфира и «наше все» Алла Борисовна. Но нынешние чемпионы - серьезный повод признать, что музыкальная обстановка в стране изменилась.

- Теперь артистов заказывают не для того, чтобы «понтануться» перед коллегами суперзвездой, а чтобы действительно развлечь своих сотрудников, которые весь год пахали. Поэтому руководители компаний прежде всего ориентируются на их вкусы, - говорит прокатчик Олег Смирнов. - К тому же не будем забывать, что сейчас чиновники и государственные люди побаиваются огласки - все знают, сколько стоят топовые артисты. А вопросы про деньги никому не нужны. Хотя они быстро научились выкручиваться. Например, объявляют не корпоратив, а мастер-класс, или лидерскую встречу, или даже мотивационную программу» где в качестве примера выступает звезда. Сложно подкопаться: не пьянка-гулянка под Филиппа Киркорова, а выступление артиста для широкой аудитории с образовательной целью.

У ЛИДЕРОВ ПО ДВА МИЛЛИОНА

Многие люди старшего поколения знают, кто такая Светлана Лобода, но не понимают пока феномена ее популярности. Все просто - красивая энергичная девушка в сексуальных нарядах поет песни, под которые легко танцевать, да и подпеть несложно. Светлана как раз и стала чемпионкой по корпоративам и частным новогодним выступлениям. Больше всего концертов у артистки было в Москве и Санкт-Петербурге, иногда по два за вечер. В новогоднюю ночь - аж три выступления, певица встретила Новый год в такси - по дороге с одного мероприятия на другое.

Всего Лобода отыграла около 25 концертов. За каждое выступление она берет от 70 000 до 100 000 евро (не забываем еще о новогодней наценке). Итого, ее новогодний гонорар равен примерно 2 миллионам евро.

Нельзя сказать, что «Ленинград» выступал каждый день, но тоже серьезно потрудились. Заказов было много, несмотря на то, что с Сергеем Шнуровым в комплекте идет его «группировка» количеством около 20 человек, которым надо оплачивать гостиницу, суточные, перелеты и другие условия нормальной жизни и работы. Тем не менее «Ленинград» ждали в двух столицах за 100 000 евро. Мы насчитали 20 заказников плюс выступление на Бали для питерского бизнесмена Александра Рослякова. Итого, новогодний гонорар «Ленинграда» выходит чуть больше двух миллионов евро.

Похоже, 35-летняя Светлана Лобода возглавит список звезд с самыми высокими доходами.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

ВЗЯТЬ И ПОДЕЛИТЬ

Неожиданно в лидеры вырвался певец Макс Барских. Его хиты «Туманы» и «Моя любовь» вывели его в лидеры рынка: не случайно он стал одним из самых прослушиваемых артистов ВКонтакте и на Яндекс.Музыка, собрал все премии, выступил на всех важных церемониях. Макса Барских заказывают в основном крупные компании с большим количеством молодых сотрудников. За одно выступление артист берет 50 000 евро. Мы примерно посчитали, что за декабрь этого года он дал 19 частных концертов. И, как нам рассказали промоутеры, от некоторых заказов певцу приходилось отказываться - не выдерживал темпа. Итого, вырисовывалась сумма в 950 тысяч евро - неплохо для молодого артиста.

Около 15 выступлений было у Григория Лепса - артист бережет здоровье и голос, к тому же он стоит достаточно дорого - 100 000 -

150 000 евро (по сведениям наших источников). Многих заказчиков такая цена останавливает. Тем не менее Григорий Лепс заработал на новогодних выступлениях около полутора миллионов евро.

Хорошо в праздничные дни шли дела у Веры Брежневой, Димы Билана, Ани Лорак, групп «Время и стекло» и «Artik & Asti» - у артистов было от 5 до 10 работ в разных уголках нашей Родины. Как у «Рук Вверх!» и «Иванушек». Каждый из вышеупомянутых певцов и коллективов заработал от 200 до 500 тысяч евро.

Но давайте на минутку перестанем завидовать доходам звезд - не все заработанное идет им в карман.

- Каждому артисту нужно платить зарплату коллективу (танцорам, звуковикам, менеджерам и т. д.), снимать клипы, покупать песни (от 150 тысяч рублей до $50 тысяч за композицию), арендовать студии, нанимать аранжировщиков, вкладывать средства в новые шоу. Для себя, как правило, остается не так много: ведь чем круче артист, тем выше планка, которую он себе устанавливает. И, чтобы ее перепрыгнуть, надо потратиться, - говорит организатор мероприятий Елена Шеина.

Наши данные приблизительные - все упомянутые артисты платят налоги и в декларациях укажут точное количество своих выступлений и их стоимость.

КСТАТИ

В этом году корпоративы прошли с огоньком - были и в стиле Гэтсби, и рок-вечеринки, и даже в стиле фильма «Собачье сердце». На входе в ресторан гостей встречали ряженые с плакатами: «Кто убил кошку мадам Полосухиной?», «Взять все и поделить!». Гостей развлекали пением «Интернационала» и загримированным под профессора Преображенского ведущим. Никаких эксцессов на вечеринках не случилось, кроме одного. У одной из компаний, устроившей гулянье для своих сотрудников в клубе Space, произошел небольшой конфуз - во время выступления группы «Время и стекло» на сцену поднялся мужчина и начал радостно плясать с солисткой Надеждой Дорофеевой, что строжайше запрещено. И только охрана смогла помочь ему занять свое место в зрительном зале.