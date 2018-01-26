26 Янв. 2018 2018-01-26T23:55:56+03:00

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Последнее время историями про суррогатное материнство никого не удивишь. Алла Пугачева и Максим Галкин, Николь Кидман, Шерон Стоун, Филипп Киркоров и многие другие звезды немного изменили отношение нашего общества к этому вопросу. Теперь это уже не табуированная тема, а вполне себе способ обзавестись детишками в том случае, когда традиционные методы не доступны по тем или иным причинам. В эту пятницу СМИ сообщили о том, что певец Дима Маликов стал отцом во второй раз. И ребенка ему и его супруге Елене как раз родила сурмама. Артист, которому 29-го января исполнится 47 лет, встретил счастливую новость, будучи на гастролях в Екатеринбурге. Подтвердил счастливое событие, но предпочел новость не комментировать, что странно, кстати - в последнее время этот артист «на хайпе», привлекает молодую аудиторию различными провокациями.

Дмитрий Маликов с супругой Еленой в ноябре 2016 года.Фото: Евгения ГУСЕВА

Супруге Дмитрия, Елене Маликовой, в этом феврале исполнится 55 лет, то бишь находится в том возрасте, когда уже хочется пожить для себя, а не мучиться с токсикозом. У пары уже растет 17-летняя дочь Стефания - как раз после ее рождения пара и заключила официальный брак. Все трое представителей семейства Маликовых - активные пользователе соцсетей. Но при этом никто из них за последние месяцы даже не обмолвился о грядущем пополнении в семействе. Дмитрий в день рождения своего второго ребенка в Инстаграме опубликовал поздравление своему племяннику с 19-летием. На вопросы подписчиков отвечать отказался. Но известно, что ребенок Дмитрия и Елены появился на свет в Санкт-Петербурге, в одной из элитных клиник города на Неве.