В Москве открылась выставка «История Легенды. Шемякин и Высоцкий»

27 Янв. 2018 2018-01-27T14:13:03+03:00

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Выставка «История Легенды. Шемякин и Высоцкий» открылась в день рождения Владимира Высоцкого, 25 января, сразу в двух городах: в Москве в галерее первых имен Altmans Gallery и в Центре Михаила Шемякина в Санкт-Петербурге. Уникальная экспозиция, посвященная теплой дружбе и творческому тандему двух великих людей, приурочена к 80-летию Владимира Семеновича. На протяжении нескольких лет Высоцкий и Шемякин дружили, обменивались идеями и вдохновляли друг друга: Шемякин рисовал иллюстрации к произведениям барда, а Высоцкий посвящал художнику свои стихи и песни.

Открытие выставки в Altmans Gallery собрало немало известных людей – представителей политики, бизнеса, культуры и искусства. Вместе с основателями галереи Егором и Кристиной Альтман экспозицию гостям вечера представили адвокат наследников Владимира Высоцкого Сергей Кухаренко, представитель Центра Михаила Шемякина Андрей Володин и композитор Александр Журбин.

Выставка в галерее Altmans Gallery собрала представителей политики, бизнеса, культуры и искусства (на фото - Александр Кудрин, управляющий директор Россельхозбанка). Фото: предоставлено организаторами выставки.

- Судьба двух великих людей связала их непросто. Они были знакомы всего 5 лет, но за это короткое время было сотворено столько, что мы до сих пор этим наслаждаемся, восхищаемся и помним, - отметил представитель Центра художника Михаила Шемякина Андрей Володин.

То, что выставка стартовала одновременно в двух столицах России, тоже не случайность. Москва – родной город Высоцкого, место, где он вырос, играл в Театре на Таганке, снимался в кино. Санкт-Петербург – любимый город Шемякина, которому художник посвятил не один цикл своих произведений.

- Сегодня мы не только открываем выставку Шемякина и Высоцкого, но и отмечаем день рождения поэта, которого можно назвать главным культурным явлением 20 века, - рассказал Егор Альтман, основатель Altmans Gallery . - Нет человека, который бы не слышал песни Владимира Высоцкого или не читал его стихов. Также как нет человека, который не знал бы творчества Михаила Шемякина – одного из самых известных художников современности. И это очень символично, что мы посвятили нашу выставку дружбе этих двух гениев.

Выставку открыли представитель Центра Михаила Шемякина Андрей Володин, композитор Александр Журбин, основатели галереи Altmans Gallery Кристина и Егор Альтман и адвокат наследников Высоцкого Сергей Кухаренко. Фото: предоставлено организаторами выставки.

Высоцкий и Шемякин познакомились в Париже – их свел знаменитый танцор Михаил Барышников. Поэт и художник сразу разглядели друг в друге родственные души и дружили пять лет, до самой смерти Владимира Семеновича. Каждый раз, когда Высоцкий бывал в Париже, он обязательно навещал друга. По воспоминаниям современников, бывало, он прямо из аэропорта мчался в мастерскую Шемякина, чтобы показать ему свои новые песни.

- Миша и Володя стоили друг друга. Они любили друг друга. Я благодарна судьбе за то, что последние пять лет Володя был не одинок, пусть далеко, но они знали и чувствовали друг друга так, будто они все время рядом. Они были и творчески близки. Как по их эстетическому языку, так и по интересу к искусству, - рассказала вторая жена Владимира Высоцкого Людмила Абрамова накануне на пресс-конференции, посвященной открытию выставки в Altmans Gallery.

Уникальные снимки Высоцкого сделал известный фотограф Валерий Плотников. Фото: предоставлено организаторами выставки.

Известно, что Высоцкий посвятил Шемякину свои самые яркие песни:

«Конец “Охоты на волков” – это посвящено Михаилу Шемякину. И я придумал эту песню из-за него, - написал поэт в декабре 1979 года, - “Купола” – этим я тоже обязан ему. Это для него. И самая серьезная моя песня “Я был слаб и уязвим”! Миша! Это ты мне дал эту идею. Люблю тебя. Потому что люблю настоящих друзей. Мишенька! Я хотел бы жить здесь из-за того, что ты – здесь!»

В экспозиции представлены работы Михаила Шемякина из двух серий - «Карнавалы Санкт-Петербурга» и «Метафизические композиции». Фото: предоставлено организаторами выставки.

Выставка «История Легенды. Шемякин и Высоцкий» в Altmans Gallery продлится до 25 марта. В экспозиции представлены работы Михаила Шемякина из двух серий - «Карнавалы Санкт-Петербурга» и «Метафизические композиции». Гости выставки увидят личные вещи Владимира Высоцкого, а так же серию авторских эстампов Шемякина к стихам и песням барда. Литографии из цикла «Чрево Парижа» когда-то настолько вдохновили Высоцкого, то он прямо в мастерской Шемякина сочинил стихотворение «Тушеноши». На выставке представлены последние ювелирные работы художника – его коллекция драгоценных миниатюр, созданная совместно с ювелирным домом SASONKO. Здесь же можно увидеть фотографии Высоцкого авторства известного фотографа Валерия Плотникова, сделавшего в конце 70-х – начале 80-х редкие снимки актера.

Выставка «История Легенды. Шемякин и Высоцкий» пройдет с 26 января по 25 марта 2018 года в Москве (в галерее первых имен Altmans Gallery, Новинский бульвар, 31, ТДЦ «Новинский» 2-й этаж) и в Санкт-Петербурге (в Центре художника Михаила Шемякина).