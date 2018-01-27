Как прописаться на даче в 2018 году

27 Янв. 2018 2018-01-27T14:48:59+03:00

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Россияне привыкли считать дачу сезонным жильем. Несмотря на это, загородная недвижимость всегда была популярна и актуальна. Ведь с недавних пор в дачном домике можно прописаться и жить полноценной жизнью. Как это сделать юридически? Рассказывают эксперты «Метриум Групп».

Прописка в ИЖС

Если дача находится в коттеджном поселке или в черте любого даже маленького города – то ее назначение юридически называется индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Прописаться там можно просто. Достаточно обратиться в Федеральную миграционную службу (ФМС) с соответствующим заявлением и предоставить документы на жилье и участок.

Плюсы в ИЖС очевидные. Обычно на таких землях нет проблем с коммуникациями, дорогами, а поблизости находится вся необходимая инфраструктура.

Прописка в СНТ и ДНТ

Другое дело - садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) или дачное некоммерческое партнерство (ДНТ). С 2019 года на всех дачах можно будет прописываться быстро. Также, как и на землях ИЖС. Пока же в этом вопросе действуют несколько нюансов.

Для того, чтобы оформить постоянную регистрацию на даче, необходимо доказать, что владение принадлежит к понятию «индивидуальный жилой дом». То есть это отдельно стоящие здание, высотой не более трех этажей, предназначенное для одной семьи.

Проще говоря, дом должен быть капитальным:

- с фундаментом,

- со всеми необходимыми коммуникациями,

- площадь кухни должна быть не менее 6 кв.м, жилая комната (от 12 кв.м.), наличие санузла и кладовой.

Еще один важный момент: убедитесь, что дом находится ни на том участке, где жилое строительство вообще запрещено. Например, на землях особо охраняемых территорий, водного и лесного фонда. В противном случае, в регистрации откажут.

Как зарегистрировать индивидуальный жилой дом

Дача соответствует всем вышеперечисленным пунктам? Смело оформляйте на дом технический паспорт БТИ. И уже с этим документом идите в Миграционную службу на регистрацию.

При этом помните, что служба откажет в прописке, если земля не принадлежит собственнику дома, а также при наличии действующей постоянной регистрации в каком-либо другом месте. На минуточку, в нашей стране запрещены две прописки одновременно.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА:

- Следует учитывать, что перевод дачи в категорию жилых домов ведет к увеличению расходов на нее, - говорит Илья Менжунов, директор Департамента элитной недвижимости компании «Метриум Групп», участник партнерской сети CBRE. - Во-первых, возрастет ставка налога на имущество, а во-вторых, налоговой базой станет кадастровая стоимость объекта, которая сегодня составляет значительную сумму и может даже превышать рыночную цену. Кроме того, признание дома в СНТ жилым не ведет к переводу участка в категорию земель населенных пунктов. Поэтому на его жильцов не распространяются нормативы обеспечения инфраструктурой, действующие в городах и поселках. Поэтому расходы по поддержанию коммуникаций в рабочем состоянии, а также ремонту и очистке подъездных путей ложатся на проживающих в дачном товариществе.