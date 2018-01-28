Мария Шарапова закрутила роман с одним из самых завидных женихов Европы

28 Янв. 2018 2018-01-28T15:43:06+03:00

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Мария Шарапова снова влюблена и счастлива: новым избранником спортсменки стал британский бизнесмен Александр Гликс. Папарацци сфотографировали пару в аэропорту Лос-Анджелеса, когда Шарапова и Гликс возвращались вместе с отдыха. Теннисистка и ее бойфренд сели в одно такси и уехали в неизвестном направлении.

Как сообщает Daily Mail, Александр Гликс является одним из основателей аукционного дома Paddle8. Пока ни 30-летняя спортсменка, ни ее 38-летний избранник не подтвердили факт близких отношений.

gilkesa Yes I did get a wet bum.

Александр Гликс считается одним из самых завидных женихов Великобритании. Он не только хорош собой, но и богат: его состояние оценивается в несколько десятков миллионов фунтов стерлингов. Гликс вхож в королевскую семью: Александр дружит с младшими отпрысками Виндзоров – принцами Уильямом и Гарри. Некоторое время Гликс встречался с сестрой Кейт Миддлтон Пиппой.

Александр уже был женат – 13 лет он состоял в отношениях с дизайнером Мишей Нону. В 2012 году они поженились, а в 2016-м - развелись. Миша – близкая подруга звезды сериала "Форс-мажоры" Меган Маркл, и, говорят, именно дизайнер познакомила актрису с принцем Гарри и поспособствовала их помолвке.

Александр Гликс считается одним из самых завидных женихов Великобритании. Фото: Facebook.

После расставания с женой Александр ни с кем не встречался и уверял друзей, что Миша была его первой и главной любовью, поэтому теперь его сердце разбито. Но сейчас, похоже, Гликс сумел залечить душевные раны и готов к новым серьезным отношениям. Кто знает, может быть, Мария Шарапова – именно та женщина, с которой у него получится создать новую семью?

Неизвестно, сколько времени длится роман Шараповой и Гликса, но еще на свое 30-летие, в апреле прошлого года спортсменка рассказывала, что она одинока. Почему — Шарапова объяснила в интервью, которое появилось в журнале «The Times» накануне ее круглой даты. По словам Маши, мужчины слишком ее боятся.

- У меня нет бойфренда, если вас это интересует, - призналась спортсменка. - За последний год у меня было много свиданий. Я просто наслаждалась встречами с разными людьми - разных культур и разных профессий. С этой точки зрения у меня обширная география.

Шарапова рассказала, каким она видит своего будущего бойфренда:

- Это должен быть кто-то со своим собственным мнением и своей собственной жизнью, кому комфортно в своей шкуре. Мне нравятся люди, которые говорят все, как есть. Которые ценят в тебе хорошее, но могут сказать, если им что-то не нравится. Я не ищу слепого обожания. Я хочу конструктивной критики.

Последним бойфрендом Шараповой был болгарский теннисист Григор Димитров - они начали встречаться в 2012 году, а расстались в июле 2015-го. Маша признается, что они до сих пор общаются по-дружески:

- У нас крепкая связь, мы всегда интересовались делами друг друга, и продолжаем это делать.

Александр был женат на дизайнере Мише Нону. После развода с женой он продолжительное время ни с кем не встречался. Фото: Instagram.

Тогда же блондинка призналась, что не считает себя красавицей:

- Я никогда не смотрю на себя в зеркало, приговаривая: «Какая же я все-таки красотка!». Мама учила меня, что у человека есть много других, более привлекательных граней, чем внешняя красота.

Несмотря на чемпионские титулы, Маша старается во всех ситуациях оставаться простой и не изменять себе.

- Я не пытаюсь быть тем, кем я не являюсь, - говорит она. - Я одинаково комфортно чувствую себя и на борту частного самолета, и в заднем ряду эконом-класса, которым я недавно летала с подругой, потому что она не могла позволить себе билет бизнес-класса. Когда ты начинаешь свой путь «Аэрофлотом» в последнем ряду возле туалета, ты помнишь, откуда ты родом. Я стараюсь никогда этого не забывать.