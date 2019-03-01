Сделали и пожалели: 10 бывших красавиц, которых испортила пластика

Кто из женщин не мечтает оставаться молодой и привлекательной как можно дольше? «Коплю на пластику, в 40 лет пойду к хирургу», - один из самых популярных постов в соцсетях. Но всегда ли скальпель – это то волшебное средство, которое вернет былую красоту? Даже самые дорогие операции не гарантируют стопроцентный результат. Доказательство тому – известные красавицы, потратившие на поход к хирургу кучу денег, и получившие взамен перекроенное до неузнаваемости лицо. Что лучше: стареть естественно или жить от операции к операции и все меньше походить на себя прежнюю? Перед вами – 10 звезд, которые хотели усовершенствовать свою внешность, но что-то пошло не так.

ЭММАНУЭЛЬ БЕАР

Слева: Эммануэль Беар до пластики. Справа: актриса в 2010 году, в 47 лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда снимок обнаженной Эммануэль Беар в 2003 году украсил обложку июльского номера французского Elle, журнал раскупили в киосках всего за сутки. Редакция не случайно сняла актрису стоящей в море спиной к камере – в таком ракурсе меньше всего были заметны последствия неудачной пластики. Тело Эммануэль по-прежнему выглядело божественно, а вот лицо… Впервые актриса решилась лечь под нож хирурга в 1989 году, когда ей было 27 – тогда Эммануэль увеличила губы. После этого она не раз делала новые операции, стремясь исправить последствия предыдущих. Сегодня француженке 54 года, и она – одна из самых ярых противниц пластической хирургии.

Первой операцией Эммануэль стала коррекция губ. Результат ей не понравился, и актриса делала пластику снова и снова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Любая процедура - это серьезное дело, и далеко не всегда можно предугадать ее последствия, - говорит Эммануэль.

Актриса признается, что опыт общения с пластическими хирургами ее глубоко травмировал, и теперь ее кидает в дрожь об одной только мысли об инъекциях.

СИДНИ РОМ

Сидни Ром часто появлялась на обложках журналов и пару раз снялась обнаженной для "Плейбоя".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сидни Ром – актриса, певица, модель и просто красавица - родилась в США в семье владельца завода по производству пластмассы. Благодаря итальянским корням Сидни унаследовала яркую внешность: стройная фигура и утонченные черты лица в 70-е быстро сделали ее звездой. Особенно после того, как она пару раз снялась для журнала Playboy. В СССР часто крутили по телевидению видеоклип на ее песню «Hearts». В Америке же она была известна еще и как звезда аэробики. Ее курс гимнастики составлял конкуренцию популярнейшей Джейн Фонде.

Годы брали свое, и Сидни пыталась повернуть время вспять с помощью пластических хирургов. Делая подтяжку за подтяжкой, актриса лишилась былого обаяния и стала напоминать куклу с натянутой до ушей кожей. Сидни почти перестала появляться на публике и удалилась от светской жизни. Сейчас она живет в Италии вместе с мужем — итальянским архитектором. У актрисы двое детей, усыновленных в Бразилии.

ЭЛЬЗА ПАТТОН

Эльза Паттон - участница американского реалити-шоу «Домохозяйки Майями». Фото: кадр видео и соцсети.

Это не персонаж фильма ужасов, это очередная богатенькая американка, решившая, что лучше стать силиконовым монстром, чем покрыться морщинами. 76-летняя Эльза Паттон - участница американского реалити-шоу «Домохозяйки Майями», светская львица и любимейший персонаж американских таблоидов.

Благодаря участию в популярном телешоу, Эльза постоянно появляется на красных дорожках. Фото: кадр видео.

Благодаря участию в популярном телешоу Эльза постоянно появляется на вечеринках и красных дорожках. Глядя на нее, становится очевидно, что в пластической хирургии главное – вовремя остановиться.

ИВОН УЭЛДОН

Ивон Уэлдон — светская львица и известная в прошлом гольфистка. На премьере фильма Сильвестра Сталлоне ее приняли за маму актера. Фото: EAST NEWS и Facebook.

Когда эта женщина появилась на премьере фильма «Неудержимые-3», многие приняли ее за мать Сильвестра Сталлоне. Дама раздвигала в улыбке накачанные силиконом губы и тщетно пыталась придать живое выражение обколотому ботоксом лицу. Вскоре, правда, выяснилось, что это вовсе не миссис Сталлоне, а Ивон Уэлдон — светская львица и известная в прошлом гольфистка. Но поскольку перекроенное пластикой лицо Ивон произвело на фотографов неизгладимое впечатление, ее снимки появились во многих таблоидах.

ЖАКЛИН СТАЛЛОНЕ

Жаклин Сталлоне была трижды замужем, в молодости снималась в кино, танцевала на трапеции и была астрологом. Фото: EAST NEWS и соцсети.

А вот и сама родительница Сильвестра. 96-летняя Жаклин Сталлоне ведет тихий и размеренный образ жизни, но изредка появляется на премьерах фильмов своего сына. Бывшая актриса и астролог в молодости танцевала на трапеции, была трижды замужем. С возрастом, пытаясь удержать ускользающую красоту, сделала множество пластических операций — благо, сын Сильвестр всегда был очень щедр к маме, и денег на ее прихоти не жалел.

МЭГ РАЙАН

Звезда "Французского поцелуя" утратила индивидуальность и былое обаяние.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В конце 70-х юная Мэг сводила с ума миллионы кинозрителей. Со временем на лице актрисы появились морщинки, но они ее совсем не портили. Однако сама Мэг так не считала: актрисе хотелось сохранить пухлые губки и свои фирменные «ямочки» на щеках. Борьбу с возрастом Райан начала на заре 2000-х: актриса резко исчезла с экранов и с красных дорожек, а когда вернулась – поклонники ее не узнали. Губы звезды стали намного пухлее, чем раньше, скулы из-за закачанных в них филлеров – более выпуклыми. Но это была уже не та Мэг, которую все знали и любили. Хирургическое вмешательство не прошло бесследно: актриса лишилась своей индивидуальности, а ее улыбка стала напоминать клоунскую. Сегодня актрисе 56 лет, она состоит в отношениях с рок-музыкантом Джоном Мелленкампом.

ДЖОСЕЛИН ВИЛЬДЕНШТЕЙН

Слева: Джоселин в начале 70-х. Справа: такой ее сфотографировали в 2016 году в полицейском участке после ареста из-за ссоры с любовником. Фото: соцсети.

Весь мир знает ее как "женщину-львицу". В 2016 году 76-летняя миллиардерша (сейчас ей 78) была арестована за попытку заколоть ножницами любовника – 49-летнего модельера Ллойда Клейна. Пара подралась в своих апартаментах в Башне Трампа в Нью-Йорке. Еще год Джоселин и Ллойд бурно ссорились и не менее бурно мирились, и каждый их шаг обсуждали таблоиды. Сейчас голубки по-прежнему вместе: Клейн уверяет, что жить не может без своей подруги, несмотря на разницу в возрасте и ее экзотичный внешний вид.

Дизайнер Ллойд Клейн уверяет, что жить не может без своей подруги, несмотря на разницу в возрасте и ее экзотичный внешний вид.Фото: EAST NEWS

Джоселин можно назвать ходячим пособием для пластического хирурга: она сделала подтяжку бровей и век, изменила разрез глаз на "кошачий", вставила импланты в щеки и подбородок, изменила форму губ, сделала подтяжку средней зоны лица. Все – ради бывшего мужа: в 1978 году Джоселин, уроженка Швейцарии, вышла замуж за арт-дилера Алека Вильденштейна – миллиардера, заводчика скаковых лошадей, коллекционера и страшного повесу. Чтобы удержать Алека, миллиардерша решила полностью перекроить свое лицо, сделав его похожим на львицу. Вильденштейн был страстным охотником и любил львов – это и стало веским аргументом. Не помогло: в итоге Алек ушел от Джоселин к 21-летней русской модели Любе Ступаковой.

ДОНАТЕЛЛА ВЕРСАЧЕ

В начале 90-х Донателла Версаче выглядела совсем по-другому.Фото: EAST NEWS

В 90-х Донателла была скромной тенью брата Версаче и играла в модном доме Versace второстепенную роль. После трагической смерти кутюрье (Джанни Версаче застрелили в 1997 году на пороге собственной виллы) сестра взяла рычаги управления модной империей в свои руки и вышла на первый план. Не умаляя талантов этой неординарной женщины, стоит признать: когда-то Донателла выглядела совсем по-другому. К своим 62 годам итальянка прошла через несколько подтяжек кожи лица, вставила в щеки филлеры, накачала губы силиконом и увеличила грудь. Что ж, она одна из самых влиятельных женщин в мире моды – а значит, может позволить себе выглядеть так, как ей хочется.

КИМ БЕЙСИНГЕР

Слева: Ким Бейсингер в 1977 году. Справа: сейчас актрисе трудно управляться с мимикой из-за ботокса и подтяжек.Фото: EAST NEWS

На лице 64-летней Ким по-прежнему ни морщинки. И она все еще снимается в эротических фильмах. Правда, в картине «На 50 оттенков темнее» уже было заметно, что актрисе тяжело управляться с мимикой из-за перетянутого и обколотого ботоксом лица. Первую пластику Ким сделала еще в молодости: актриса поправила нос и изменила форму губ. И только выиграла – утонченная блондинка сразу получила свои лучшие роли и прославилась благодаря картинам «Девять с половиной недель» и «Секреты Лос-Анджелеса». Затем она не раз ложилась под нож, но уже не так удачно – ее лицо менялось все сильнее.

МИКАЭЛА РОМАНИНИ

В молодости Микаэла была очень симпатичной. Пока не начала делать пластику. Фото: соцсети.

48-летняя итальянка – светская львица и одна из самых известных жертв пластики на планете. Микаэла – яркий пример того, как не нужно усовершенствовать свою внешность, и вообще лучше оторвать своему хирургу руки. Итальянка ложилась под нож бессчетное количество раз, но после каждой операции результат нравился ей все меньше и меньше. И Микаэла снова шла в клинику, чтобы исправить ошибки прошлых вмешательств. В итоге этот порочный круг изуродовал ее окончательно.