2018-01-28T17:35:53+03:00
Спорт

Швейцарский теннисист Роджер Федерер выиграл свой 20-й турнир Большого шлема

Всего на счету спортсмена 96 побед в турнирах
Сергей КИРИЛЛОВ
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36-летний теннисист Роджер Федерер.36-летний теннисист Роджер Федерер.Фото: REUTERS
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- Когда вылетают с турнира такие лидеры, как Рафаэль Надаль и Новак Джокович, то невольно приходит мысль - пришла моя очередь, - говорил перед финалом Федерер. - Но я стараюсь гнать от себя эти мысли и сосредоточиться на игре.

И 36-летнему теннисисту это удалось. Федерер в финале Australian Open переиграл хорвата Мартина Чилича 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1 и завоевал свой 20 трофей турниров Большого шлема, из них он шесть выиграл в Австралии. Кроме того, Федерер 8 раз побеждал на Уимблдоне, 5 раз на Открытом первенстве США и однажды в Париже.

А всего на счету швейцарца 96 побед в турнирах, которые проводятся под эгидой АТП. И только призовыми Роджер заработал более 100 миллионов долларов.

Рекордсмены Большого шлема:

1 Роджер Федерер (Швейцария), 1981 г.р. - 20 титулов

2 Рафаэль Надаль (Испания), 1986 г.р. - 16

3 Пит Cампрас (США), 1971 г.р. - 14*

4 Новак Джокович (Сербия), 1987 г.р.- 12

5 Рой Эмерсон (Австралия), 1936 г.р. - 12*

* - завершил карьеру

КСТАТИ

У женщин в одиночном разряде победительницей Australian Open стала датчанка Каролин Возняцки. В финальном матче, который продолжался почти 3 часа, Каролин со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4 переиграла румынку Симону Халеп.

Любопытно, что 27-летняя Возняцки впервые в своей карьере выиграла турнир Большого шлема. Кстати, шесть лет назад Каролин уже побывала в ранге первой ракетки мира, и вот вернулась на теннисный Олимп.

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