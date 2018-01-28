Школоту Навального чуть не перехватил… Жириновский

28 Янв. 2018 2018-01-28T20:19:39+03:00

Изменить размер текста: A A

- У вас ус отклеился, - учтиво заметил я Иосифу Виссарионовичу, переминавшемуся с ноги на ногу на Триумфальной площади Москвы.

Подумал сначала, что это один из ряженых, что требуют 200 рублей за селфи. Но «генералиссимус» позировал охотно и плату за это не брал. Под отклеившимся в очередной предательский раз усом обнаружился журналист Павел Лобков.

У журналиста Павела Лобкова то и дело усы отклеивались.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Хотел, было, справиться у него по поводу необычного образа, но рядом кто-то отчаянно заорал: «Дайте мне умереть!». Женщина в майке с гербом СССР перочинным ножичком пыталась перерезать себе сонную артерию. Ножик у нее выхватили и выбросили. Причину своего поступка женщина пыталась донести обступившим ее журналистам. Но объяснения были сбивчивы и противоречивы. Как и вся акция Алексея Навального в этот морозный воскресный день.

Та самая женщина в майке СССРФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Анонсировалась она как «всероссийская забастовка» – против выборов, до которых Навального не допустили (ЦИК не зарегистрировал его из-за непогашенной судимости). И во многих городах в его поддержку, действительно, выходили: в Петропавловске Камчатском 1 (один!) человек, в Благовещенске — 16, в Магадане — 20, в Якутске — 35, в Чите — 63, в Оренбурге - 100, в Самаре - 220, В Нижнем Новгороде — 550, в Екатеринбурге — 900... А всего по стране из 145-миллионного населения на «забастовку» вышло около 5 тысяч (по данным Совета по правам человека). А по данным МВД - около 3,5 тысячи. То есть, примерно от 0,002 до 0,003 процента.

Особое дело - Москва. В столице Навальному для его «забастовки» местные власти предлагали сразу три места. Они Алексею Анатольевичу показались слишком скромными для его персоны. И он решил пойти ва-банк, созвав своих сторонников на несанкционированную акцию в самый центр - на Тверскую. И лучше бы этого не делал. Для него было бы лучше.

Потому что именно эта воскресная акция показала реальную поддержку Навального как политика. И была она совсем не впечатляющая. Одно дело, когда весной прошлого года на улицы выходили люди под громкими, но справедливыми лозунгами «Против коррупции». Красивый прием, под который можно вывести даже тех, кто голосовать за тебя не готов. Думаю, что и львиная доля сторонников любого из российских политиков - против коррупции. А вот когда ты зовешь выйти за себя любимого (а ведь именно это завуалировано под «забастовку»), дурных немае, как говорят наши соседи, украинцы, вдоволь вкусившие своего Майдана.

В этот раз на митинге было небывалое количетсво фриков.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поэтому в нынешнее воскресенье на Тверскую вышло куда меньше (по данным МВД — около 1 тысячи человек), чем на предыдущие акции оппозиционера. В основном это, уже по традиции, была молодежь допризывного возраста. А значит – не имеющая пока права голоса на выборах. Они задорно прыгали, скандировали, лазали по фонарным столбам и снова скандировали. Под снисходительные взгляды бойцов Росгвардии и монотонную мантру полицеского с «матюгальником»: «Ваша акция не согласована, освободите пожалуйста проход». В этот день никто не хотел делать Навальному подарков в виде массовых задержаний школьников с применением спецсредств.

Девушки пытались задобрить росгвардейцев цветами, но те держались скромно и цветы не принимали.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В итоге, пожалуй, самым жестким на этой акции выступил Владимир Жириновский. Когда молодежь, заскучав на Тверской, пошла к Манежке, а потом — к Арбату, она натолкнулась на лидера ЛДПР.

Растерявшись, школота предложила Жириновскому:

- А пойдемте гулять с нами.

- А пойдем... - расчувствовался Владимир Вольфович, но вместо прогулки по-отечески прочел им ностальгическую лекцию: - Когда я был такой же как вы, лет 30 назад, меня тоже задерживали, трижды, я тоже выступал на площади…

Не спешащие задерживать школоту росгвардейцы скромно улыбались в оцеплении. Последний перед выборами «бой» Навального был провален, не начавшись. Отчаянная попытка ворваться в предвыборную повестку, перехваченную Собчак и Грудининым, окончилась фиаско. Вон даже верную «пехоту» Навального - школоту чуть не перехватил Жириновский...