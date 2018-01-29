Паралимпийцев России допустили в Пхенчхан в нейтральном статусе, но им полностью запретили флаг

29 Янв. 2018 2018-01-29T13:55:08+03:00

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Российские паралимпийцы смогут выступить в Пхенчхане под нейтральным флагом. Это лучше, чем вообще ничего - на Паралимпиаду в Рио в 2016 году наших спортсменов вообще не пустили. Но это меньше, чем у обычных олимпийцев. Те в Пхенчхане-2018 будут называться «Олимпийские спортсмены из России», а паралимпийцам даже упомянуть страну не разрешили. Они будут выступать под буквами NPA («Нейтральный паралимпийский атлет»). И в самые медальные виды спорта нас тоже не пустили.

Условия участия российских спортсменов в Паралимпиаде очень жесткие. «Появление российского флага запрещено около любого объекта, который ассоциируется с Паралимпийскими играми 2018 года», - сообщается на официальном сайте Международного паралимпийского комитета. Это значит, что даже болельщики не смогут прийти на трибуны с о своим флагом, а может даже и в бело-сине-красных куртках. И это еще не все.

МПК вообще ведет себя намного жестче, чем МОК. Не так давно для российских паралимпийцев была выпущена строгая инструкция с массой запретов. Им даже в соцсетях нельзя писать слово «Россия», и размещать фото с российской символикой. А перед Паралимпийским комитетом России (ПКР), которого лишили официального статуса в августе 2016-го после доклада Макалрена, выставили 67 (!) условий. Только после их выполнения отстранение может быть снято. Почти все это ПКР сделал, но два пункта заведомо невыполнимы. Первый - полное признание выводов доклада Макларена; второй - восстановление в правах российского антидопингового агентства РУСАДА (это решение принимает ВАДА и только ВАДА).

Так что накануне заседания исполкома МПК, где все решалась, изначально было понятно - ни о каком снятии санкций с российских паралимпийцев речи не идет. В том числе и потому, что на эту встречу российских представителей не пустили. А между тем Владимир Лукин, который возглавляет ПКР, просил дать ему выступить с речью. Но его с этой идеей завернули и в офис не пригласили.

По итогам заседания выяснилось, что от России в Паралимпиаде-2018 смогут выступить 30-35 спортсменов (в Сочи от нас было 69 участников). В лыжные соревнования, где разыгрывается наибольшее количество медалей, наших тоже не пускают - говорят, что там все места уже заняты. Кроме того, российские паралимпийцы, как и олимпийцы, тоже должны пройти дополнительный отбор антидопинговых служб, и кого и как они там будут отсевать тоже неясно. Так что как будет выглядеть наша команда с 9 по 18 марта на Паралимпиаде, и что от нее останется, сейчас предсказать невозможно.