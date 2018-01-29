Идеи для города будущего

29 Янв. 2018 2018-01-29T17:59:40+03:00

В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге прошел Хакатон-2025, собравший сотни разработчиков. Они искали ответ на вопрос, как будет выглядеть Екатеринбург, претендующий на проведение выставки ЭКСПО в 2025 году

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Создавая будущее

Два дня напряженной работы, сотни проектов, советы от специалистов по презентации и выступлению, компетентное жюри. Все это – Хакатон-2025, крупнейшее в своем роде мероприятие года в России. Участники предлагали идеи, которые лягут в основу обновленного Екатеринбурга, который, как надеются все участники, примет выставку ЭКСПО в 2025 году.

Чтобы поработать над образом города будущего, для которого в столице Урала уже выделили гигантскую площадку в 555 гектар, изобретатели, инноваторы и инженеры собрались не только в Сколково. Параллельно хакатон шел еще на двух площадках: в вузах Санкт-Петербурга и самого Екатеринбурга.- Здесь собрались молодые люди, которые творят историю, - с гордостью говорит генеральный директор АНО «Заявочный комитет «ЭКСПО-2025» Светлана Сагайдак. – Важной темой заявки Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 является наследие. Это значит, что мы думаем о том, что останется в городе после выставки. Где-то оставался памятник, как, например, Эйфелева башня в Париже, где-то просто все сносили. Что касается Екатеринбурга, после ЭКСПО-2025 там останется город будущего, как мы его сейчас называем, Смарт сити.

Глава заявочного комитета Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак рассказала журналистам о шансах на получение права проведения выставки

- Мы находимся на пороге качественного изменения жизни человека. Поэтому, какая у нас будет среда, какие сервисы будут нам доступны, что будет представлять из себя Смарт сити, нам предстоит узнать, отобрав лучшие проекты, - говорит Светлана Сагайдак.

Оценивали предложенные идеи и проекты сразу несколько групп судей и экспертов. Они обращали внимание на реалистичность любого проекта, его универсальность и инновационность, на то, делает ли он жизнь людей лучше. Призовой фонд, который поделили между собой команды-победители составил миллион рублей.

Участники хакатона в Сколково за работой

Конкуренты за право проведения крупнейшей выставки планеты у Екатеринбурга серьезные – японская Осака и столица Азербайджана Баку.

- Оцениваю наши шансы на победу как очень высокие. Даже чисто математически это 33 процента, - улыбается Светлана Сагайдак. – И по идеям, и по локации, и по тому, что мы можем предложить миру, мы опережаем конкурентов.

На руку уральскому городу и проведение здесь матчей Чемпионата мира по футболу в этом году. Вся инфраструктура будет готова уже к мундиалю, и для ЭКСПО ее нужно будет лишь «перезапустить».

- Мы хотим создать самую комфортную среду, в которой будут жить люди, - делится планами Светлана Сагайдак.

О городе будущего люди мечтали и говорили давно. Но даже при нынешнем уровне развитии технологий возвести его совсем не просто.

- На существующих площадках сделать это практически невозможно, учитываю складывавшуюся десятилетиями и веками логистику, системы управления. Вот, например, Москва построена по радиальному принципу – крайне сложно сделать тут что-то революционное, - рассуждает помощник президента РФ Герман Клименко, который приехал поддержать участников хакатона. – Поэтому идея строительства города будущего с нуля представляется мне самой правильной. Это позволит рассчитать все заранее, начиная с того, где под землей проходят кабели, и заканчивая коммуникациями между людьми.

Кульминация двухдневного марафона — защита проекта

От фонаря до медицины

На столе у ребят из компании EORA фонарь. Дело хорошее, должны же как-то в городе будущего освещаться дороги. Но на самом деле эта штука умеет намного больше.

- Наш фонарь улавливает необычные шумы, например, звуки стрельбы. Можно настроить, чтобы он реагировал на определенные слова: «спасите», «помогите». Он умеет фиксировать на видео драки, перемещение объектов, - увлеченно рассказывает капитан команды Роман Доронин.

Дальше – больше. К умному фонарю можно подключить датчики, которые будут анализировать состав воздуха и уровень шума. А еще он может раздавать Wi-Fi в 5G.

Собрались ребята не только ради хакатона – их компании уже несколько лет. EORA занимается разработками, связанными с машинным зрением и слухом, учат компьютеры общаться с человеком привычным для нас образом. И хотя фирма небольшая – всего 11 человек, у нее уже есть несколько серьезных клиентов. Один из них – авиакомпания S7.

Команда в другом конце зала «колдует» над проектом экофасада. С помощью солнечного света в специальных панелях размножаются одноклеточные водоросли – это не только выглядит красиво, но и помогает очищать воздух в помещениях.

- Наши водоросли способны удалять углекислый газ и производить кислород, - рассказывает капитан команды Павел Ермаченко. – А еще это выглядит очень эффектно – зеленая стена.

Над такой технологией бьются в Силиконовой долине и Японии, но разработка ребят из Ростова выгодно отличается тем, что работает на солнечном свете, а значит, энергетически самостоятельна.

Еще одна команда из Ростова позаботилась о человеческой составляющей города будущего. Они приехали поработать над идеей универсального общественного пространства – места, где каждый найдет себе развлечение по душе.

- Это будет место для семейного досуга, где родители могут весело провести время с детьми. Не у каждого же есть материальная возможность ходить по развлекательным центрам, - рассуждает Анастасия Вечеренко. – Там будут проходить различные мероприятия, будет спортивный инвентарь. Туда смогут приходить дети сироты и семейные пары, чтобы пообщаться в неформальной, естественной обстановке.

Эта тема девочек особенная, ведь они сами выросли в детдоме. Когда узнали о хакатоне, поняли, что в Смарт сити у каждого ребенка должны быть родители, нужно лишь помочь им найти друг друга.

Лечиться жители города будущего тоже будут по-новому. Пробовали когда-нибудь разобраться в ЭКГ или МРТ? Без специальных медицинских знаний даже на рентгеновском снимке можно не найти причину болей. С медицинской нейросетью «Третье мнение» все станет проще. Сейчас создатели активно учат компьютер медицине – «загоняют» в программу миллионы изображений. Сейчас это анализы крови и УЗИ, но в будущем это будут любые снимки, используемые врачами.

Нейросеть запоминает описания, которые для той или иной патологии делают опытные врачи, работающие в команде проекта. Встретив знакомую картинку, она выдаст диагноз и советы по лечению.

Победители разделили призовой фонд в миллион рублей

- Конечно, наш продукт не заменит доктора. Зато он может помочь медику уточнить диагноз, сэкономить драгоценное для пациента время на обследованиях и анализах, - говорит капитан команды Анна Мещерякова.

Дословно

Аркадий Дворкович, вице-премьер правительства РФ

- Любой проект, который сейчас задумывается, должен быть амбициозным. Иначе зачем его начинать, Но при этом он должен быть менее дорогим и более интересным для людей, а не только для тех, кто этот проект создает. Поэтому мы хотим сделать Екатеринбург более доступным и понятным на уровне, скажем так, тактильных ощущений для людей, которые приедут сюда на ЭКСПО-2025.

Вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович общается с участниками хакатона

Причем даже если наша заявка не выиграет, планы по созданию города будущего все равно будут реализованы. За последние годы в нашей стране сложилась большая группа людей, которые готовы делать что-то новое. Конечно, их идеи мы будем использовать. Хочу сказать, что я много раз был в Екатеринбурге и вижу, как город уже меняется к лучшему. Что касается расходов, мы планируем, что траты из федерального бюджета будут минимальными. Причем они никак не зависят от ЭКСПО, ведь такому крупному городу в любом случае нужна современная инфраструктура. Выставка – это проект, который может окупиться. Не во время самого мероприятия, но в последующие годы. Поэтому мы рассчитываем на частные инвестиции.

Только цифры

125 команд приняли участие в хакатоне

738 заявок было подано для участия в конкурсе

1 миллион рублей составил призовой фонд