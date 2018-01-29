Скандал в детском «Голосе»: Суд обязал Первый канал заплатить 511,5 тысячи рублей за две песни Ильи Резника

29 Янв. 2018 2018-01-30T02:43:25+03:00

Теперь мяч на стороне Первого канала — у юристов телекомпании есть время на апелляцию. Фото: Максим ЛИ

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И на старуху бывает проруха.

Так решили юристы компании «С.Б.А. Мьюзик Паблишинг», входящей во всемирно известный холдинг Warner Music, когда услышали в детском «Голосе» и шоу «Победитель» шлягеры «Маэстро» и «Старый друг».

В проекте «Голос. Дети» Дениза Хекилаева исполнила песню «Маэстро», которую до девочки успешно пела Алла Пугачева. В свое время композитор Раймонд Паулс и автор текста Илья Резник стали лауреатами «Песни года» после выхода этого хита. А год назад реинкарнация шлягера — ролик с выступлением Денизы в детском «Голосе» — набрал более 1,2 миллиона просмотров в ютубе. Все бы ничего, но права на песню принадлежат не вокальному проекту.

Дениза Хекилаева. Маэстро . Голос.Дети-4. Финал. Фрагмент выпуска от 28.04.2017.Дениза исполняет песню Маэстро Аллы Пугачевой. Вышла на одноименном сингле в 1981 году. Первая песня, написанная для Аллы Пугачевой Раймондом Паулсом. С этой песней Паулс, Пугачева и Илья Резник стали лауреатами Песни года .

Такой же казус случился и с проектом «Победитель». Кто забыл, это тоже адаптация западного формата (The Winner Is), созданная компанией «Красный квадрат» — бессменными производителями «Голоса» в России. Там, между прочим, экс-участница детского «Голоса» Рагда Ханиева спела песню Резника «Старый друг». А потом выиграла главный приз — 3 миллиона рублей.

Рагда Ханиева. Старый друг . Второй раунд. Победитель. Фрагмент выпуска от 02.06.2017.Участникам нового музыкально-развлекательного шоу Победитель предстоит не только бороться за симпатии зрителей и жюри, но и преодолевать себя, ведь на пути к победе их ждут искушения от самого Дмитрия Нагиева! На кону 3 миллиона рублей, которые достанутся самому музыкальному и сильному духом.

Глядя на все эти миллионы, — рублей, просмотров — сотрудники «дочки» Warner Music схватились за голову: это же наша корова, и мы ее доим! Почему какой-то «Голос» отъедает у нас кусок хлеба, бессовестно и безвозмездно используя исключительные права на песни «Маэстро» и «Старый друг»?

И подали в суд, потребовав 1 миллиона рублей в качестве компенсации за прищемленные права. Первый канал защищался как мог: мол, права на телепроект куплены честно, вот мы и пользуем хиты по своему разумению. Да и вообще, есть договор с Российским авторским обществом, который дает право использовать «спорные музыкальные произведения». Истец, в свою очередь, предоставил экспертизу — дескать, ничего спорного тут нет. Песни — наши, вот — бумага. И Арбитражный суд Москвы согласился с доводами — снизил сумму компенсации вдвое (до 500 000 рублей) и положил на плечи создателей «Голоса» расходы по уплате государственной пошлины — 11,5 тысячи рублей. Потому что одно дело просто «использовать спорные музыкальные произведения», на сводном концерте, а другое — в сложном произведении, то есть телешоу.

Теперь мяч на стороне Первого канала — у юристов телекомпании есть время на апелляцию.

Американская Warner Music Group наряду с Universal Music, Sony Music и EMI составляет так называемую «большую четверку» звукозаписывающих компаний, на долю которых приходится до 80% издания музыкальных произведений.

Совсем недавно похожим исходом закончился суд по делу о песне Виктора Цоя в заставке программы «Что? Где? Когда?». Кто знаком с альбомом «Это не любовь» группы «Кино», помнит песню «Весна»:

«Весна. Я уже не грею пиво.

Весна. Скоро вырастет трава.

Весна. Вы посмотрите, как красиво.

Весна. Где моя голова?».

Этот прекрасный трек использовался в креативном промо-ролике интеллект-шоу «Что? Где? Когда?». И тут из-за кустов вышла компания «Музыкальное право», заявившая, что права на песню принадлежат ей. Потребовала 3 миллиона рублей. Но Арбитражный суд Москвы остановил аппетит ревнителей прав на сумме 300 тысяч рублей.