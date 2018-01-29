После «медицинского» вопроса «Комсомолки» президенту государство выделяет почти 124 миллиона на диализные центры в Оренбуржье

29 Янв. 2018 2018-01-29T20:27:47+03:00

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Где "Комсомолка" - там Победа! Там уже можно с полным правом назвать предварительные итоги акции нашей газеты, которая стартовала еще в прошлом году.

Сначала в региональном выпуске «Комсомольская правда» в Оренбурге», а затем на сайте kp.ru было опубликовано наше очень грустное повествование о судьбе журналистки и поэтессы Людмилы Яниной из Медногорска. (см. «Я ведь не виновата, что жить хочу. Очень хочу!»)

Речь шла о том, что Людмила и ее друзья по несчастью уже три года ездят на диализ за 85 километров по трудным и опасным дорогам. Подробно мы рассказывали и о том, с какими рисками и страданиями связаны эти поездки.

Массу неудобств принесли пациентам правила Минздрава РФ, по которым, в «целях оптимизации расходов», установлены «допустимые нормы обслуживания» пациентов диализных центров. В результате эти центры оказались разбросаны по огромной территории, а больные - за жизненно важной процедурой - вынуждены проделывать долгий и опасный путь, особенно - в зимнее ненастье.

Напомним, все эти проблемы как раз и содержались в вопросе «Комсомольской правды», который прозвучал на декабрьской пресс-конференции Владимира Путина. Говорилось, в частности, и о перекосах в программе оптимизации здравоохранения, которые бьют по интересам пациентов. А именно, - что медицина в определенных вариантах не приближается к людям, а, наоборот, удаляется от них.

Президент тогда однозначно сказал, что здравоохранение должно быть максимально приближено к нуждам людей, утраченное необходимо восстановить, а на медицину будут направлены дополнительные средства. (см. Владимир Путин - «Комсомолке»: Расходы на медицину увеличим, будем возрождать, что утрачено» )

И вот на днях пришло известие: как сообщает агентство Урал56.Ру, на открытие центра гемодиализа в Медногорске Оренбургской области решено направить около 40 миллионов рублей. Ещё в декабре 84 миллиона было выделено на создание такого же центра в Бугуруслане. (Тоже Оренбуржье.) Итого - почти 124 миллиона! (Подробности )

Эти центры диализа создаются дополнительно к уже действующим в области - в Оренбурге, Орске, Новотроицке, Бузулуке.

Словом, голоса наших читателей и журналистов «Комсомолки» услышаны и проблемы решаются максимально быстро.

Кстати, когда готовилась эта публикация, мы связались по телефону с главным врачом Медногорской горбольницы Алексеем Перегудовым. Он сообщил, что первых пациентов на диализ здесь надеются принять уже к концу марта этого года.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«У нас в Высоком закрывают больницу»

В наших публикациях речь шла и о другой проблеме, которая также была затронута и в вопросе президенту. А речь шла о том, что, увлекшись укрупнением, специализацией и централизацией, функционеры от медицины позакрывали огромное количество фельдшерско-акушерских пунктов в малых населенных пунктах страны.

Вскоре после пресс-конференции пришло тревожное письмо из села Высокое Ханты-Мансийского автономного округа. Люди были взволнованы информацией о том, что может быть закрыта местная больница. И вот - новый крик души, новое письмо в «Комсомолку» из Высокого:

«Дела у нас не очень хороши, стационар наш закрывают с 1.02.2018 года, но вернут ли нам его обратно - уже вопрос. В это не верит никто из жителей и из коллектива... Финансирование и койки передают в другую больницу, получится так, что много денег, как раньше, мы зарабатывать не сможем без стационара, и существовать, как отдельное учреждение, соответственно, тоже. Как и планировалось, присоединят нас к больнице из города...»

Напоминаем руководителям Ханты-Мансийского автономного округа: медицинские проблемы Высокого находятся сейчас на контроле не только редакции «Комсомолки», но и одного из наших видных экспертов - первого зампреда Комитета Госдумы по науке и образованию, академика Академии медицинских наук РФ Геннадия Онищенко. Геннадий Григорьевич по нашей просьбе уже звонил в администрацию округа. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией...