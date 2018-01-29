Получат ли владельцы оружия спецзнаки

29 Янв. 2018 2018-01-29T20:31:24+03:00

Если человек купил пистолет, он хочет защитить себя и близких Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Удивительный законопроект анонсировал замруководитель фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов. Депутат предложил выделить в толпе владельцев оружия, чтобы все знали - идет человек с ружьем. Мы дозвонились парламентарию, чтобы понять: зачем это надо?

8 МИЛЛИОНОВ ЗНАЧКОВ

- Речь о подготовке пакета поправок в закон об оружии. Пока идет нулевое обсуждение. Все чаще легальное оружие применяется с нарушениями. Если человек взял с собой пистолет, его нужно обозначить. Пусть окружающие знают об этом факте. Надо, чтобы его видела полиция и силовики, которые могли бы в любой момент проверить, соответствует ли гражданин всем требованиям. Владельцы травматических и наградных пистолетов должны будут носить именные номерные нагрудные знаки, как у полицейских. А владельцы крупнокалиберных ружей - оранжевые спецжилетки, как носят в США на охоте, ведь наших автомобилистов обязали такие носить, - заявил депутат Олег Нилов "Комсомольской правде".

- Не боитесь, что не все охотники в оранжевых жилетках доберутся до своих угодий? Террористу или зеку не надо будет искать оружие, достаточно отыскать в толпе одного из 8 миллионов россиян со значком на груди!

- Ну зачем сразу в черных тонах? Разве у нас абсолютное безвластие, нет на улицах полиции, абсолютное зло вокруг? Мы же не после вселенской катастрофы живем.

- Но ведь Росгвардия проверяет, врачи в диспансерах, участковые на дому. Теперь владельцам травматов придется и перед каждым встречным оправдываться?

- Оружие зачем? Если человек купил пистолет, он хочет защитить себя и близких. Храните его дома, зачем с ним выходить за пределы жилья? Если человек берет оружие, он же не пытается таким образом пролить кровь? Он надеется с помощью оружия предупредить возможный конфликт. Если на таком человеке увидят жетон, никто не станети его лишний раз провоцировать.

- Вы в армии служили?

- Не служил, но оружие имею, и нарезное и гладкоствольное. Стреляю с детства, охотник. Но оружия слишком много вокруг, а ответственность слишком слабая. Надо отфильтровать тех, кто имеет административные нарушения.

ЗА НОЖ - СТАТЬЮ?

Нилова тревожат поправки, которые бы запрещали владельцам огнестрельного оружия находиться в состоянии опьянения в общественных местах и в общественном транспорте.

Но ведь владельцам оружия самообороны и так запрещается проносить оружие в различные общественные здания, на городские мероприятия и митинги, а пьяниц легко лишают соответствующей лицензии.

Еще депутат предлагает обязать всех владельцев травматического оружия фиксировать его применение на видеорегистратор. То есть владелец оружия обязан будет предупредить преступника с оружием о применении, извлечь пистолет, дослать патрон в патронник, сделать предупреждающий выстрел (все это и так предусмотрено законом - прим. ред.), а потом еще найти нужную кнопку на камере?

А если в такой ситуации рука не дрогнет? За это время владелец оружия скорее получит десяток ножевых ранений в разные части тела.

Нилов заявил, что уже работает над другой поправкой, которая запретит ношение ножей (холодного оружия) с лезвием более 5-6 сантиметров.

"В советское время ношение холодного оружия было уголовной статьей, можно было носить с собой только перочинные ножики ", - с ноткой ностальгии говорит парламентарий, забывая о том, сколько граждан отсидели за банальные свиноколы из немецких штыков.

А где гарантии, что в школах "ножевого боя", которых сейчас десятки по всей России, не начнут лишать жизни ножом длинной в 5 сантиметров? А ведь домохозяйки не пользуются боевыми ножами, а обходятся простыми кухонными.

ЗАКОН КОЛЬТА

"Такой законопроект направлен на снижение издержек разных организованных преступных групп на приобретение оружия. Каждый гражданин имеет право на конфиденциальность и частную жизнь. А силовики и так знают, у кого есть оружие, и какое", - удивляются риторике отечественных законотворцев владельцы оружия.

Кстати, по поводу спецжилетов (что надевают на охоте) или ярких значков (жетонов), что депутат предлагает носить владельцам оружия. Подобные отличительные знаки уже есть.

"Многие владельцы оружия, пройдя курсы безопасного обращения с оружием, и практической стрельбы у сертифицированного инструктора, становятся членами "Федерации практической стрельбы России", после чего получают право ношения нашивки (медведь на фоне российского флага). И многие носят ее на одежде, подчеркивая свой статус. Может просто стоит повышать культуру обращения с оружием, - предложил "КП" первый зампред Центрального совета Общероссийской спортивной общественной организации "Федерация практической стрельбы России" ФПСР Константин Хатковский.