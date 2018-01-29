Российские военные получат новые автоматы Калашникова

29 Янв. 2018 2018-01-29T21:08:41+03:00

Сообщается, что речь идет об автоматах Калашникова Ак-12 и Ак-15. Фото ТАСС/ Сергей Бобылев

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Новые автоматы Калашникова из современных материалов представили в Московском высшем общевойсковом командном училище членам координационного военно-научного совета по проблемам развития боевой экипировки Минобороны России. Новое оружие входит входит в боевую экипировку российского воина второго поколения "Ратник", которое к 2020 году получит каждый военнослужащий.

Сообщается, что речь идет об автоматах Калашникова Ак-12 и Ак-15, а также АЕК-971 и АЕК-973 производства завода имени Дегтярева.

Примечательно, что если автоматы Калашникова будут выпускаться в отечественных калибрах 5.45 и 7.62, то изделие ОАО "Завод имени В. Я. Дегтярева АЕК-971 сможет "кушать" патрон НАТО 5,56. Этот автомат будет востребован в различных спецподразделениях, которые должны действовать в отрыве от основных сил, в тылу противника. Российское оружие под патрон вероятного противника позволит нашим военным разведчикам использовать трофейные боеприпасы, и не оставлять гильзы российского образца на месте боестолкновений.

Автоматы АК-12 и АК-15 рекомендованы для вооружения ВДВ, морской пехоты и сухопутных войск. Предохранитель-переводчик на этих автоматах будет иметь четыре положения: стрельба длинными очередями, очередь из двух выстрелов и одиночный выстрел.

На ствольных коробках автоматов появятся планки Пикаттини, для крепления тепловизионной оптики, фонаря, и лазерного дальномера. Автоматы будут укомплектовываться современным обвесом, штык-ножами, быстросъемными глушителями звука выстрела, и 40-миллиметровыми гранатометами ГП-25 или ГП-34.

- Автомат можно взводить как правой, так и левой рукой. Рычаг затвора можно устанавливать в любом положении, - анонсировал новое российское оружие вице-премьер Дмитрий Рогозин.