Новый стандарт женской красоты: бицепсы и кубики на животе

30 Янв. 2018 2018-01-29T23:14:07+03:00

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Вашему хрупкому женскому счастью пришел конец! А все потому что, как утверждают ученые, стандарт женской красоты снова изменился и пропасть между новым идеалом и природным телосложением прекрасных дам стала еще более глубокой. Исследование на эту тему было опубликовано на днях в рецензируемом научном журнале Sex Roles.

- Мы знаем, что представления о женской красоте формируются дамскими журналами, изданиями о моде и другими средствами массовой информации, - говорит ведущий автор исследования Френсис Божик психолог из Университета Мисмуори - Канзас-Сити. - При этом, начиная с 50-х годов прошлого века наблюдается постоянное снижение веса женщин, фото которых публикуется в СМИ - это победительницы конкурсов красоты или модели журналов типа «Плейбой». В то же время среднестатистический индекс массы тела обычных женщин наоборот увеличивается.

Этот разрыв между «идеальным женским телом» и суровой правдой жизни в 1975 году достигал всего 8 процентов. Сегодня вес «девушки с обложки» и вес средней американки отличается на 23 процента. А что вы хотели?! Сегодня уважающая себя топ-модель все чаще имеет индекс массы тела меньше 17. В таких случаях пациенту обычно ставят диагноз «нехватка массы тела», ему нужна консультация врача. При этом, обычной гражданке тоже не помешала бы консультация доктора, но по другой причине. За последние 50 лет индекс массы тела у них увеличился в среднем с 24,9 в 1960 году (это нижняя граница физиологической нормы) до 26,5 это означает, повышенный вес в стадии предожирения.

Анализируя публикации СМИ и посты в социальных сетях ученые обратили внимание на увеличение контента, связанного с популяризацией фитнеса в изданиях, ориентированных на женскую аудиторию. Поэтому Френсис Божик и ее коллеги решили выяснить, повлияла ли пропаганда спорта на формирование нового стандарта женской красоты? Является ли теперь рельефная мускулатура обязательным элементом идеального тела?

Ученые провели два исследования. В первом из них 78 студенток должны были оценить фотографии победительниц конкурса «Мисс США» с 1999 по 2013 годы. Такой временной отрезок был выбран потому что до 1998 года участницы выходили на сцену в сплошном купальнике и на фото не видно живота, поэтому непонятно насколько прокачаны у девушек мышцы пресса. Кроме того, в отличие от других подобных конкурсов, организаторы «Мисс США» не мучили красавиц интеллектуальными конкурсами и королеву выбирали исходя исключительно из внешних данных. А это обеспечивало исследователям чистоту эксперимента. Ученые просили студенток ответить на три вопроса: стали ли победительницы конкурса красоты более привлекательными за последние 15 лет? Выглядят ли они более худыми? И более мускулистыми? По итогам обработки ответов были получены следующие результаты. Во-первых, оказалось, что с годами привлекательность королев не меняется. А во-вторых, студентки единодушно отмечали, что красотки становятся все более мускулистыми и подтянутыми.

Второе исследование должно было окончательно расставить точки в вопросе нового эталона красоты. На этот раз участницам эксперимента надо было оценить степень привлекательности двух типов фотографий обладательниц титула «Мисс США». В одном случае это были реальные фотографии чаровниц. Во втором, те же карточки обработали с помощью фотошопа и убрали излишки «бицепсов и трицепсов». Итог оказался ожидаем: барышни, которые «поигрывали мышцами», получили более высокие оценки, чем они же, но в ипостаси «просто худышек».

- Эти результаты показывают, что средства массовой информации сделали свое дело и внедрили в сознание женщин новый идеал красоты, - утверждает Френсис Божик. - Современный стандарт требует, чтобы представительница прекрасного пола была не только худой, но и обладала хорошо развитой мускулатурой. Мы считаем, что формирование нового типа красоты может иметь негативные последствия, поскольку будет бить по самооценке женщин, увеличивать степень неудовлетворенности своим телом и загонять их в депрессию.

Недавняя мода на внешность, которую задавали анорексичные топ-модели типа Кейт Мосс, и так ставила перед женщинами трудновыполнимые задачи. Теперь идеал требует еще и наращивать мышечную массу на фоне ограничения калорий. В этом случае достичь идеальных параметров практически нереально. Красота окончательно становится уделом избранных, тех, кому особенности физиологии позволяют угнаться за двумя зайцами.

Утешить представительниц прекрасного пола может только одно обстоятельство. Как известно, история развивается по спирали. И, рано или поздно, на новом витке развития вернется мода на пышнотелых рубенсовских женщин. Чьи величавые формы говорили о физическом здоровье и плодовитости. Почаще вспоминайте об этом, когда по вечерам заглядываете в холодильник.

КСТАТИ

Как менялись стандарты красоты

1900-1910 годы.

Мир переживает эпоху декаданса и увлечения мистикой. Мужчины без ума от бледных субтильных женщин с огромными глазами, которые норовят хлопнуться в обморок по каждому поводу. Лицо эпохи Вера Холодная.

Вера Холодная

1930-40 годы

Положение женщин в обществе меняется, они получают возможность реализовать себя в общественной жизни. Дамы с энтузиазмом обрезают длинные волосы и носят короткие стрижки. Обзаводятся мужскими привычками и начинают заниматься спортом. Лицо эпохи Любовь Орлова, Марлен Дитрих.

1950 годы.

После Второй мировой войны, которая унесла миллионы жизней, в моду возвращается женственность. Красавица должна обладать аппетитными формами, самая соблазнительная фигура - это «песочные часы» Лицо эпохи Мерлин Монро,

Мерлин МонроФото: кадр из фильма

1960 годы

В мире царит беби-бум. И на сцене появляется девочка-подросток Лесли Хорнби, она же Твигги. Кто бы мог подумать, что женская красота может быть лишена вторичных половых признаков?

Лесли Хорнби, она же ТвиггиФото: EAST NEWS

1980-90 годы

Человечество узнает о существовании стандарта 90x60x90. Начинается эпоха супермоделей - высокорослых гламурных богинь. Лицо эпохи Синдия Кроуфорд и Клаудия Шиффер

Синдия КроуфордФото: EAST NEWS

2000 годы.

Мир снова захлестнула волна андрогинности. Стиль унисекс ярче всего олицетворяла худая до истощения модель Кейт Мосс. Именно из-за нее миллионы женщин принялись голодать, чтобы обрести бледный изможденный вид.