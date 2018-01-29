Вуди Харрелсон: Я прошел дорогой чрезмерности и стал мудрым человеком

29 Янв. 2018 2018-01-29T23:46:34+03:00

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В новом фильме Мартина МакДоны, автора хита «Залечь на дно в Брюгге», Вуди Харрелсон потрясающе играет коррумпированного, но при этом нежно любящего свою семью шефа полиции. Вдобавок еще и больного раком. В соответствии с заветами классиков Харрельсон находит в своём как будто бы «отрицательном» персонаже человеческие «положительные» черты.

- В том-то и красота этого фильма, что в нем нет отрицательных и положительных персонажей! - восклицает актер. - Часто смотришь фильмы, в котором персонажи какие-то черно-белые - либо просто плохие, либо просто хорошие. Что мне нравится у Мартина, так это то, что его персонажи, раскрываясь в конфликте по отношению друг к другу, оказываются одновременно и хорошими, и плохими. Нет стопроцентно хороших или плохих людей. Вот и в нашем кино есть сложные, хорошо прописанные персонажи.

- Правда, что вы сами подумывали о том, чтобы стать полицейским?

- Да. Сначала хотел стать полицейским, а потом - секретным агентом, хотел работать в ФБР (смеется). Явно под воздействием фильмов про Джеймса Бонда, которые тогда смотрел. Эта работа казалась мне тогда такой интересной. Боже мой, хуже меня агента бы не было! Вы можете себе представить меня защищающим президента Трампа? Я бы скорее, наоборот, указал цель!

- Что вы думаете, когда говорят, что ваш фильм критикуют трамповскую Америку?

- Я понимаю, о чем идёт речь, но мне кажется, что это упрощает смысл фильма. Я думаю, что 90 процентов американцев не является расистами. 90 процентов ненавидят Трампа, хотя цифры выборов говорят, что у него 50 на 50%. Уверен, что масса народу вообще не голосовала, что огромное количество американцев терпеть его не может. С другой страны, я провожу своё время в Нью-Йорке либо в Лос-Анджелесе, а внутри Америки люди могут и по-другому к нему относиться… Помню, перед выборами я тусовался с индейцами - оказалось, что они все голосовали за Трампа! «Как вы могли?? - кричал на них я. - Он что, будет защищать ваши интересы?» Они не поверили Хиллари, а поверили Трампу, который что-то им обещал, нес свою популистскую чушь. Да, я считаю его нарциссом, расистом, склонным к геноциду маньяком. Из всех людей, кого я встречал в жизни, он заслуживает наибольшего сожаления.

Помню, как Джесси Вентура (американский политик и актёр - С. Т.) однажды пригласил меня на обед с Трампом и его невестой. Тот пытался убедить Джесси стать его вице-президентом на выборах в 2004-м году. Я согласился - видимо, мне нечем было заняться. Короче, мы отправились в Башню Трампа. Знаете, бывают такие ужины, которые трудно высидеть. Это был худший из них. Самый невыносимый! Через 45 минут я в панике выбежал в фойе и, чтобы успокоиться, стал забивать косяк. Выдохнул и подумал: «Как же дожить до конца? И как можно уважать президента, с которым ты не можешь досидеть даже до конца долбаного ужина? Я не мог выдержать ужин с этим ублюдком, а теперь он мой президент! Ну да и черт с ним.

Харрельсон находит в своём как будто бы «отрицательном» персонаже человеческие «положительные» чертыФото: кадр из фильма

- Почему вы решили всё-таки стать актёром, а не полицейским?

- Я понял, что люди, которые заставляли меня думать о том, чтобы стать полицейским или секретным агентом, были именно актёрами. Но на самом деле все было так. Я заканчивал колледж в Огайо и как раз перед новогодними каникулами, когда у меня было хорошее настроение, я зашел в библиотеку. И парни из моей футбольной команды попросили меня изобразить Элвиса Пресли. В библиотеке было много народу. Я сказал, что не буду, они говорят: «Ну ты по-тихому покажи». Я сказал, что будет громко. В общем, они меня уговорили и я запел (поет, слушатели радио «КП» смогут это тоже услышать - С.Т.).

Постепенно мне стали аплодировать, потом все громче и громче, потом уже вся библиотека хлопала в такт, и все, кто в ней был, вскочили на ноги - даже библиотекарши. Я залез на стол, и в результате всего этого ко мне подошла девушка по имени Робин Роджерс. Она была в высшей лиге, встречалась с лучшим спортсменом в школе, я не мог до нее дотянуться. «Я вице-президент школьного драмкружка, и считаю, что ты тоже должен играть у нас в пьесе!» - сказала она. Что ж, если Робин хочет, чтобы я попробовал себя в пьесе - я, конечно, попробую! - Вуди сально ухмыляется. - Конечно, после этого я начал встречаться с Робин. Так что выполнил обе свои цели!

- Жаль, что вы не сыграли Элвиса.

- Да, действительно жаль. У Кифера Сазерленда была отличная идея фильма о двойниках Элвиса, но, кажется, этот фильм кто-то уже снял. А я бы с радостью сыграл двойника Элвиса, который попадает в передрягу в Лас-Вегасе из-за того, что много пьет.

- Как вы сейчас отбираете роли?

- Прежде всего в зависимости от истории, которую рассказывает фильм. Какая потрясающая история в «Трех билбордах…»! Сколько в ней неожиданностей, поворотов! Отличные режиссёры тоже меня интересуют. Хорошие сценарии, хорошие режиссёры. Я до сих пор иногда снимаюсь у дебютантов, но редко - всё-таки хочется, чтобы тебя страховал опытный режиссер.

- Вы сами недавно довольно нагло дебютировали как режиссер!

- Да, все получилось довольно ловко! Хотя фильм «Потерянные в Лондоне» потребовал много работы, много репетиций, но снял я его за 99 минут! Причем во время съемок он сразу же показывался в кинотеатрах. Для этого нужно немножко смелости! Это комедия с Оуэном Уилсоном и Уилли Нельсоном в главных ролях, мы с ними втроем играем самих себя.

- Вы уже работали с Мартином МакДоной в фильме «Семь психопатов».

- Героями его предыдущих фильмов были мужчины, поэтому в новой картине он хотел сделать героиней сильную женщину. Думаю, что никто не сыграл бы эту роль лучше, чем Фрэнсис Макдорманд. Есть много хороших актрис, но я больше никого не могу представить себе в этой роли! Это такая же великолепная роль, как у Салли Филд в фильме «Норма Рэй», за который она получила «Оскара». Фрэнсис - невероятно крутая женщина! Раньше я как-то не очень догонял, но мне все разъяснила актриса Элизабет Бэнкс - как непросто актрисам найти себе хорошую роль, потому что фильмы часто не фокусируется на женщинах. Мне это никогда даже в голову не приходило! Актрисы должны бороться, чтобы вырвать себе классную, богато выписанную роль, а не какую-нибудь там роль простушки или жены главного персонажа.

В том-то и красота этого фильма, что в нем нет отрицательных и положительных персонажейФото: кадр из фильма

- По-моему, она крадет у вас сцены.

- Возможно, но это одно из главных удовольствий актёрской профессии - играть вместе с актрисами такого уровня, как она. Мы давно с ней знакомы, я снимался в «Старикам тут не место» у ее мужа, Джоэла Коэна. Потом работали вместе в фильме «Северная страна». Я обожаю с ней общаться, она потрясающая женщина. Очень смешная. И очень мудрая! Она ведет себя как мать - всегда беспокоится о том, чтобы о тебе позаботились, дает прекрасные советы… Я так рад за нее! Как это хорошо, что Мартин и Фрэнсис нашли друг друга!

- Правда, что вы познакомились с Мартином в баре в Дублине?

- Да, это была отличная ночь. Мы с тех пор не раз ее повторяли! Я считаю его своей родственной душой, ведь он, как и я, как-то совсем по-особенному, дико смотрит на вещи. Он истерично смешной. Если не знать, что он из Европы, по его текстам и фильмам никогда об этом не догадаешься. Если смотришь его кино, то кажется, что он абсолютно американский режиссёр.

- Вас радуют награды в связи с этим фильмом?

- Ни секунды об этом не думал. Но если благодаря им люди в большем числе посмотрят этот фильм, то я буду только рад. Только на это и можно надеяться в этом бизнесе - сделать хороший фильм, когда вроде бы все против тебя. Все остальное уже не в твоей власти. Когда кино получилось, я просто благодарю Бога. Но это не означает, что его увидит множество зрителей. Зато этот фильм, возможно, будут помнить, когда меня уже не будет. Это очень круто.

Знаменитый актер дал эксклюзивное интервью кинообозревателю «КП» перед российской премьерой фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»Фото: кадр из фильма

- Вы начинали карьеру с телесериала «Веселая компания» (Cheers), переход в большое кино случился легко?

- Я все ещё снимался в этом сериале, когда меня пригласили сыграть в фильме «Белые парни не умеют прыгать», и это был для меня прорыв. А потом вышли «Прирождённые убийцы» и разразился огромный скандал. Фильм костерили политики и вообще его мало кто принял. Кстати, премьера была здесь же, в Венеции - фильм освистали! Со мной никогда такого не было - я даже не понял нравится ли им фильм или нет, потому что публика на него как-то шипела. Слава Богу, сейчас ясно, что это хороший фильм. На «Три билборда» реакция была ровно противоположная!

- Вы вернулись на ТВ с сериалом «Настоящий детектив».

- Да, это круто оказаться в фильме, который произвёл на всех такое впечатление. Куда бы ты ни пришёл, везде хвалили этот сериал. Не знаю, насколько он изменил мою карьеру, ведь я в принципе занят ее разрушением.

- Как вы провели время на съемках фильма «Соло: Звездные войны» - ответвлении знаменитого сериала?

- Очень неплохо. Я бы рассказал об этом фильме, если бы за моей спиной не стояли штурмовики - боюсь, они меня заберут.

Это большая работа, мне очень повезло - на съемках была отличная группа во главе с режиссером Роном Ховардом. Я никогда не был фанатичным фанатом «Звёздных войн», но они мне нравились, и мне показалось, что неплохо, в конце концов, стать частью этой легенды. Я, честно, не могу об этом говорить - никогда в жизни не снимался в столь секретном фильме! Нам даже не сценарий выдавали, а такой электронный ридер, где можно посмотреть только свою сцену и для этого нужно проделать большую работу. А когда ты хочешь выйти со съемочной площадки, тебе выдают накидку, чтобы никто не увидел твой костюм.

- Вы когда-то сказали, что секс и наркотики сделали вас лучше.

- Это было в интервью Playboy лет двадцать назад, и, если я так сказал, то неизвестно, что повлияло на эти слова. Я помню другое изречение: «Дорога чрезмерности ведёт к высотам мудрости». И если это так, то - Боже ты мой! - я должен быть мудрым человеком. Очень мудрым!

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Вуди Харрелсон родился 23 июля 1961 года в штате Техас. Окончил колледж по классу театральных искусств, а в 1982 году начал играть одну из главных ролей в телесериале «Веселая компания» (Cheers), признанном одним из самых популярных сериалов ХХ века - за него Вуди в 1989 году получил премию «Эмми». По окончании съемок в сериале, стал активно сниматься в кино, начиная с эротической мелодрамы «Непристойное предложение» (1993) вошел в список лучших актеров Голливуда. Снялся более чем в 90 фильмах. Дважды был номинирован на «Оскара» - за роли в фильмах «Посланник» и «Народ против Ларри Флинта». Был недолго женат на дочери знаменитого бродвейского драматурга Нила Саймона, Нэнси. С 2008 года женат на своей бывшей ассистентке Лоре Лауи, с которой воспитывает трех дочерей.

5 лучших фильмов Вуди Харрелсона:

«Прирожденные убийцы» (1994)

«Народ против Ларри Флинта» (1996)

«Старикам тут не место» (2007)

«Голодные игры» (2012-15)

«Настоящий детектив» (2014-15)