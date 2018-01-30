Крах империи хозяина Черкизона

30 Янв. 2018 2018-01-30T01:32:04+03:00

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ЦАРСКИЙ ПОДАРОК

Чтоб я так жил! Две квартиры - одна пять, другая шесть комнат, 292 квадратных метра общая площадь. Целый этаж одного из подъездов в элитном доме № 18 на Кутузовском проспекте. И все это 12-летнему мальчику! Именно так Тельман Исмаилов, могущественный некогда покровитель китайских торговцев и московской богемы, облагодетельствовал своего внука, которого тоже зовут Тельман. О царском подарке мальчику, наверное, никто бы и не узнал, если бы не банкротство Исмаилова-старшего. Сейчас кредиторы под микроскопом изучают все сделки Исмаилова. Вот и дарственная на квартиры вызвала сомнения: а не попытка ли это спрятать имущество.

Обе квартиры - № 64 и № 65 - на последнем, 6-м этаже. В вестибюле подъезда даже каморка консьержа отделана мрамором. И дежурит не старушка, а здоровый угрюмый парень, способный, если надо, силой защитить покой обитателей. Меня он ожидаемо дальше вестибюля не пустил.

- Нет там никого, - парень кивает наверх. - Давно уже. Я здесь два года работаю и за это время никого из Исмаиловых не видел.

Ну да, оба хозяина - дед и внук - давно живут на юге Франции, в желании вернуться не замечены. А за квартиры сейчас идут ожесточенные битвы в суде. Кредиторы добились отмены дарственной, Исмаиловы подали протест, но решение устояло. На днях семья экс-владельца Черкизона подала новую жалобу - последний шанс выиграть дело в высшей судебной инстанции.

Клан Исмаиловых бьется за эти квартиры так, словно у них ничего больше не осталось. Адвокаты, кстати, в суде так и заявили: у мальчика нет другого жилья, поэтому надо оставить ему 292 метра на Кутузовском. Финт, может, и прокатил бы, но у папы Тельмана-младшего, Алекпера Исмаилова, вдруг нашлась квартира на Русаковской улице, и суд аргумента не принял. Так что, скорее всего, парень лишится апартаментов окончательно и бесповоротно.

ТАЙНИК ДЛЯ ОСОБНЯКА

Тельман Исмаилов вряд ли пойдет по миру, но кредиторы его действительно здорово прижали. Ресторан «Прага», бизнес-центр «Тропикана», торговый центр на Измайловском шоссе - во время банкротства бизнес-структур Исмаилова он лишился активов на сотни миллионов долларов. Отель «Мардан Палас» в Турции - гордость семьи, на его строительство было потрачено больше миллиарда долларов - ушел с молотка всего за $120 миллионов.

То были активы империи, а теперь кредиторы дотянулись и до личного имущества олигарха. Не так давно наша газета рассказала о судьбе Екатерины Романовой, бывшей гражданской жены младшего сына олигарха, Сахрана Исмаилова. Женщина с двумя детьми (тоже, кстати, внуками Тельмана Мардановича) сейчас живет при монастыре и мечтает, чтобы несостоявшийся тесть выделил им небольшой особнячок. Пустые надежды: невыполненные обязательства гражданина Исмаилова - это $102,4 миллиона долгов и еще $733,8 миллиона поручительств.

Что же осталось у бывшего олигарха и что в скором времени будет выставлено на торги? Это два участка в подмосковной Апрелевке - 36 и 12 соток. А также дома на них - 1316,5 и 636,1 квадратного метра площади соответственно. Есть еще один участок в 25 соток в деревне Сколково. И все. Особняки в Апрелевке, конечно, шикарные. Но даже их продажа по самым высоким ценам не способна покрыть долги Исмаилова.

В этом доме на Кутузовском проспекте находятся две квартиры (на фото в рамке), которые Исмаилов подарил своему внуку. Но кредиторы дарственную оспаривают.Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Любопытно, что эту недвижимость бывший владелец Черкизона тоже попытался спрятать.

- Все участки и дома были переданы паевому инвестиционному фонду (ПИФ), расположенному в Ростове-на-Дону, - рассказал мне один из участвовавших в процессе юристов на условиях анонимности. - Исмаилов получил за это 120 миллионов рублей. Это же смешно. По самым скромным прикидкам, эта недвижимость стоит больше 4 миллиардов рублей, причем без учета отделки и обстановки. Естественно предположить, что ПИФ - это аффилированная структура, а вся сделка - лишь попытка обмануть кредиторов.

Этот фокус тоже не помог: суд аннулировал сделку.

- В настоящее время конкурсный управляющий продолжает оспаривать сделки, касающиеся личного имущества Тельмана Исмаилова с целью его возврата в конкурсную массу, - заявили «Комсомолке» в пресс-службе одного из кредиторов Исмаилова - банка ВТБ. - К сегодняшнему дню уже возвращены два жилых дома Исмаилова общей площадью почти 2000 кв. м с прилегающими земельными участками в городе Апрелевке, а также две его квартиры на Кутузовском проспекте общей площадью около 300 кв. м. Группа ВТБ будет добиваться полного возврата денежных средств должника всеми доступными способами в рамках законодательства.

НЕТ ЧЕЛОВЕКА - НЕТ ДОЛГА

С осени прошлого года Тельман Исмаилов считается еще и организатором двойного убийства. Это тоже можно счесть следствием глобальных финансовых проблем бывшего олигарха.

- По данным следствия, Тельман Исмаилов является организатором убийства предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева, - сказала «Комсомолке» официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. - План преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. А исполнителем выступил Мехман Керимов. 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе, находясь в салоне автомобиля, Керимов застрелил двоих потерпевших, которые скончались от полученных травм.

По одной из версий, Тельман Исмаилов был должен бывшему партнеру, владельцу торгового центра «Строй-маркет» Владимиру Савкину, $5,5 миллиона - незначительную по масштабам былого размаха сумму. И киллера бывший олигарх нанял из-за банального нежелания (или неспособности) вернуть деньги. Нет человека - нет долга. Кстати, брат Тельмана Исмаилова Рафик привез киллера на стрелку и забрал после расправы.

И Рафика Исмаилова, и киллера задержали еще в 2016 году. Однако поначалу никаких улик против главы клана у следствия не было. Только осенью 2017 года события начали развиваться стремительно: Тельман Исмаилов стал обвиняемым и был заочно арестован судом. По некоторым данным, исполнитель убийства Мехман Керимов пошел на сделку со следствием и все рассказал.

И теперь банкротство и потеря имущества может показаться бывшему хозяину Черкизона самой незначительной из проблем.