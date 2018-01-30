Самый старый мужчина в мире скончался в Испании
Вечером 29 января в испанском муниципалитете Бьенвенида умер 113-летний Франсиско Нуньес Оливера. Испанец утверждал, что никогда не жаловался на здоровье и артериальное давление.
Франсиско родился в 1904 году, участвовал в Испано-франко-марокканской войне. Вернувшись в родной город, испанец прожил там всю оставшуюся жизнь и занимался сельским хозяйством. У Франсиско была семья из четверых детей, девяти внуков и 15 правнуков. Жена и двое сыновей умерли раньше его, и Франсиско жил с 81-летней Антонией и 78-летней Милагрос, сообщает "Ридус".
Родственники объясняют долголетие Франсиско тем, что он питался собственноручно выращенными овощами и каждый день выпивал по стакану красного вина.
Между тем, в Японии живет самый старый человек в мире - Наби Тадзима. Она родилась 4 августа 1900 года, то есть ей 117 лет.