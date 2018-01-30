За должников разрешат платить посторонним

30 Янв. 2018 2018-01-30T16:18:13+03:00

Бывает так, что человек бы и рад заплатить – да не может. Тогда на помощь придет этот закон Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Минюст разрабатывает законопроект, позволяющий гасить долги третьих лиц. Заплатить можно будет не только за родственника, но и за совершенно постороннего человека. Сегодня же кредитор может не принять оплату долга от человека, имя которого не указано в договоре.

- В настоящее время оплата долга за должника может быть произведена иными лицами как в рамках гражданско-правовых отношений, так и в рамках уголовного судопроизводства, - объясняют в минюсте. Однако признают, что механизм плохо прописан, поэтому и случаев таких не много. Новый законопроект должен сделать оплату долга за другого – рядовым явлением.

- Инициатива неплохая, главный ее плюс – деньги должников все-таки будут возвращаться в бюджет, - прокомментировал «КП» Алексей Гатин, управляющий партнер бюро «Закон и налоги». – Я думаю, есть много ситуаций, когда она может пригодиться. Например, у человека нет физической возможности дойти до налоговой, банка или судебных приставов. Или у него арестованы счета. Не всегда удается договорится, чтобы счета разморозили перед оплатой. Получается, что человек бы и рад заплатить – да не может. Тогда на помощь придет этот закон.